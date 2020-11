La basquetbolista Génesis Toledano y su desafío de jugar en EEUU

La joven alvearense es parte del Latinos Basketball Club de Miami y ya jugó dos amistosos junto al plantel. Su debut oficial será el 16 de noviembre, contra Miami Christian.

Con 18 años, Génesis Toledano se encuentra en Miami, EEUU para vivir una nueva experiencia en su carrera deportiva. Previo a su viaje a Norteamérica, la deportista oriunda de General Alvear, se encontraba jugando en el Club Obras Sanitarias de Buenos Aires. En unas semanas arrancará la temporada junto al conjunto de Latinos Basketball Club; el primer partido será frente a Miami Christian, el 16 de noviembre.

“Pipi” como la llaman, asegura que “el básquet en mi vida, primero que nada, es una bendición enorme de Dios. Es lo que me hace feliz. Relaciono mi vida con un partido de básquet donde cada segundo cuenta y es único”. Y así lo sintió desde que tenía 7 años, cuando comenzó a practicar este deporte junto al profesor Néstor Sánchez, del colegio San Martín, al que asistía de pequeña en General Alvear.

La familia de Génesis también estuvo relacionada al básquet. Su abuelo Julio Aset, su mamá Laura y su tía Sonia, jugaron al básquet, del mismo modo que su papá Darío. Sus padres son técnicos nivel tres y su mamá fue selección argentina.

La pivot tiene una significativa trayectoria en el básquet provincial y nacional. Jugó en Municipalidad de Maipú y en Obras de Buenos Aires. Formó parte de la selección de Mendoza en Sub 14; Sub 15, donde resultó subcampeona; Sub 17 y en 2018 se consagró campeona Sub 18. Génesis logró el campeonato en Liga Nacional Sub 15 2017, con el Club Municipalidad de Maipú donde fue premiada como la mejor jugadora o MVP (en inglés Most Valuable Player); el mismo año fue campeona en los Juegos Nacionales Evita Sub 15 con el Club Municipalidad de Maipú. En 2018 alcanzó el campeonato en la Liga de Desarrollo 3×3, con Obras Sanitarias y también fue elegida como la mejor jugadora. El año pasado consiguió la medalla de bronce con la Selección Argentina en el Sudamericano, en Barranquilla, Colombia.

Hace unas semanas comenzó a transitar su camino junto Latinos Basketball Club en Miami, un proyecto deportivo y formativo, que se presenta como una excelente alternativa para jóvenes talentos latinos. Génesis vive con una familia que la cuida, junto a 11 jugadoras más de otros países y reparte sus días entre los entrenamientos y cursar el 11 de High School House Preparatory.

La deportista que admira a Lisa Leslie y Manu Ginóbili, aseguró que en el club trabajan duro en los entrenamientos, pero que a ella no le costó adaptarse a eso ya que estaba acostumbrada a ese ritmo en Obras Sanitarias. Compartió que tiene compañeras de diferentes países y que insisten con que aprendan el idioma. Las indicaciones en los partidos se las dan en castellano y en inglés, pero dan prioridad al inglés.

El 16 de noviembre la mendocina arrancará la temporada de manera oficial, junto a Latinos Basketball Club y el primer partido será frente a Miami Christian.