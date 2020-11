Handball: La mendocina Ayelén García tras la clasificación a Tokio 2020

García se refirió a su presente deportivo y aseguró que su mayor deseo es lograr la clasificación.

La actual jugadora del Club Atlético River Plate y ex Andes de San Rafael, Ayelén García, viene de jugar el Mundial de Japón con el seleccionado mayor en 2019, tuvo una gran actuación y continúa trabajando para consolidarse en la selección argentina. Con 20 años, la joven sanrafaelina contó cómo se prepara para un año con nuevos desafíos.

En septiembre, la selección nacional retomó su preparación en el predio del CeNARD, con miras al Preolímpico de marzo próximo. Eduardo Gallardo entrena con la nómina de jugadoras que viajarán a Lliria, Valencia, para buscar uno de los dos lugares en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Argentina debutará el viernes 20 de marzo ante Senegal, para enfrentar el sábado 21 a Suecia y cerrar su participación el domingo 22, frente a España.

La mendocina Ayelén García, regresó a Buenos Aires hace dos semanas y este martes arrancó con los entrenamientos junto a la “La Garra”. “Con la selección entrenamos con un grupo reducido de chicas, si no me equivoco somos sólo 13. Cuando comenzó la pandemia nuestra preparadora física nos dio una rutina a cada una adaptándola a lo que cada una podía tener en su casa. Yo regresé a Mendoza y volví hace poquito a Buenos Aires. Primero empezaron entrenando con un grupo de 10 chicas y después les permitieron agregar dos o tres chicas más… Y ahí me llamaron para volver a entrenar”, expresó Ayelén y agregó: “Entrenamos martes, miércoles y jueves, primero hacemos gimnasio y después pelota”.

En lo personal, la jugadora que se desempeña como extremo, expresó: “Me siento bien, con muchas ganas de entrenar y contenta porque de a poco se va liberando un poco todo. Mi mayor anhelo en lo deportivo es poder clasificar a un juego olímpico, es algo difícil, pero creo que lo podemos lograr”.

Su presente en River Plate

El comienzo de 2019 fue bastante positivo para el plantel millonario. “Empezamos el año re bien, salimos campeonas del torneo Haken y terceras del Súper 4”, señaló Ayelén. Luego llegó el período de inactividad.

Por estos días, la deportista explicó que “estamos entrenando solo dos veces a la semana, una hora aproximadamente. Los entrenamientos son distintos, no podemos tener contacto así es que estamos haciendo más parte física que ejercicios con pelota”.

“Con River este año ya no tenemos ningún torneo. Nos preparamos para el año que viene y esperamos que dentro de poco todo vuelva a la normalidad. No hay fechas confirmadas hasta ahora”, señaló.

Comienzo y trayectoria de su carrera deportiva

El handball apareció en la vida de Ayelén cuando tenía 10 años, su profesora de la escuela daba clases de manera extraescolar y junto a una amiga empezaron a entrenar. Luego continuaron en el Polideportivo Nº 2 de San Rafael, que con los años se convirtió en el Club Andes, del cual formó parte hasta el 2018. En ese trayecto, en 2013 jugó un Sudamericano en Menores; en 2014 otro Sudamericano, pero ya en Cadetes; en 2016 participó como Juvenil en un Panamericano y clasificaron al Mundial. En 2018 comenzó su carrera en River Plate, mientras que con la selección jugó un Panamericano en Junior, pero no lograron clasificar. La sanrafaelina contó que “a los meses me citan para selección mayor y bueno ahí empecé el proceso en el cual estoy ahora. Jugué el Panamericano de 2018 que era clasificatorio para el Mundial de Japón, que fue el año pasado. No jugué los Panamericanos de Lima 2019, pero sí el Mundial. Ahora estamos entrenado firme para el Preolímpico del año 2021”.

Finalmente, la atleta reflexionó sobre su camino junto al deporte. “Creo que es lo más importante que me pasó. Si bien dejé de lado muchas cosas porque tenía que viajar seguido a concentraciones y entrenamientos, no me arrepiento de las decisiones que tomé. Hice muchas amigas, conocí personas increíbles, pude viajar y conocer varios lugares. Me encanta jugar, me encanta el handball y significa mucho en mi vida” expresó, y agregó: “Si hoy estoy acá en Buenos Aires jugando en River y en selección fue porque mi familia me banco en todo desde el principio, al igual que mi entrenadora Natalia y el club en sí, siempre están bancándome y lo siguen haciendo”.