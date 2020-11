En nombre del pueblo malargüino y con un bono de 40.000 pesos, el Intendente Ojeda reconoció a las personas que ejercen la enfermería

Reconoció además la labor conjunta de las instituciones, en materia sanitaria y agradeció la labor colaborativa de todo el equipo encabezado por la directora del Hospital Yolanda Carbajal y también Francisco Pinol y Raúl Calderón

Hoy se celebra en la Argentina el Día de la Enfermería y la Municipalidad de Malargüe con el Hospital Regional y el Área Sanitaria realizaron un acto conjunto para reconocer al personal de enfermería de Malargüe. Durante el acto se descubrió una placa conmemorativa con el nombre de todas las enfermeras y enfermeros que estuvieron, y están, al frente de la dura pelea contra el coronavirus. Asimismo, recibieron regalos de manos de las autoridades presentes.

El intendente Ojeda comenzó felicitando al sector de la enfermería en su día y expresó “Este es un año que ha sido muy difícil para todos, hemos vivido la mayor emergencia sanitaria, económica y financiera que recuerde este departamento en sus 70 años de historia. La situación que se vive en el mundo y aquí con el COVID 19 es casi como estar un tiempo de pos-guerra, cuando ves familias que sufren, que pierden seres queridos. Imaginen a ellos, enfermeras, que viven esto en el día a día” y agregó “En medio de una crisis sanitaria como la que vivimos y estamos viviendo todavía, situación que nadie niega, tuvimos que armar distintos equipos para este hospital se mantuviera de pie. Y le dije a Yolanda Carbajal, actual directora del Regional, que de la única manera que íbamos a salir de la encrucijada era con el trabajo de todos los malargüinos en conjunto y lo único que se necesita es tener vocación, trabajo y escuchar a la gente y sus reclamos. Y acompañamos como corresponde, porque como todos saben, fue prioridad para este intendente y su equipo de gestión desde que comenzó la pandemia”.

Ojeda expresó que para él, siempre está primero la salud y agregó que la Institución que representa no tenía problemas en transferir fondos al Hospital Regional “aunque no sea una responsabilidad del intendente” y agregó “sepan que antes de arreglar una plaza o pintar una ciclovía que tal vez luce mucho más, decidimos invertir en salud acompañando al Hospital. Esto es algo inédito también a nivel provincial porque los municipios de la provincia no lo hacen. Y cuál es la razón de hacer esto?, que fallecen malargüinos en el día a día. Este año no está para pensar en ciclovías o plazas, que las haremos en algún momento, hoy nuestra misión fue y es acompañar el sistema sanitario del departamento”.

El Intendente sostuvo que confía en la vocación y en la tarea profesional de enfermeros y enfermeras y expresó “Voy a redoblar el reconocimiento, que no se agota en la entrega de presentes y en un acto protocolar. El sistema sanitario saldrá adelante si estamos unidos, ellos lo demostraron porque si hay un sector que estuvo a la vanguardia y siempre sacó adelante el hospital fue el de enfermería. Da gusto venir al hospital sabiendo que estas enfermeras y enfermeros te reciben de buena manera, con respeto, solidaridad y el trato humano, algo que nos distingue en todo el país”.

Finalmente, el Intendente Malargüino invitó a acompañar a “esta joven gestión del hospital, porque hacen escucha activa, traen ideas, saben reconocer cuando se equivocan y además porque tienen grandes proyectos que pondrán esta institución a la vanguardia de los hospitales de la provincia” y anunció “ _Por esta razón, desde el Municipio que me toca conducir, sabemos de la necesidad salarial de todos los enfermeros, desde la comuna estamos haciendo intensas gestiones por los pases a planta que se elevaron. Pero vamos a dar un paso más en el reconocimiento por la tarea realizada por la enfermería malargüina y les brindaremos un obsequio del pueblo de esta tierra, para todos quienes están dentro del servicio de enfermería, dentro de los prestadores: se trata de un bono de 40.000 pesos que lo pagaremos en cuatro cuotas de 10.000 pesos a partir de diciembre. Es un aporte que me toca presentarlo como intendente pero es un obsequio de todos los malargüinos. Ya vendrán en un futuro no muy lejano los arreglos y las plazas; hoy toca estar junto a todo el sistema sanitario en una pandemia sin precedentes en el mundo entero”.

Desde 1953 se conmemora en la Argentina el Día de la enfermería todos los 21 de noviembre. Aquél año se fundó la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicas de Enfermería, que nuclea a las enfermeras y enfermeros argentinos. La fecha quedó instituida por el Ministerio de Salud de la Nación en la porque también coincide con la festividad de Nuestra Señora de los Remedios, patrona de la actividad.

Agencia de Comunicacion