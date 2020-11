¿Dónde se perdió la hiperinflación de 2020?

Por lo tanto, si las cosas están en relativo orden llegando a diciembre de 2020, es porque el BCRA aspiró una gran cantidad de fondos del sistema financiero en forma de pases y Leliq de manera tal que ahora hay más de una base monetaria entera de deuda de corto plazo del BCRA en forma de ambos instrumentos de absorción monetaria. Vale decir que por los 2,3 billones de pesos que el BCRA emitió en total en forma de base monetaria hay 2,5 billones de pases y Leliq que pagan tasa de interés. En este punto es precisamente cuando los más fanáticos de los libertarios advierten con el dedo índice acusador que en cuanto haya que abonar -o volver a emitir- los pesos de esos pases y Leliq nos aguarda algo así como una especie de Día del Juicio Final en el cual Dios Padre separará píos de pecadores arrojándonos a los argentinos al tórrido infierno inflacionario que merecemos por no cuidar la salud de nuestra moneda. Quien más, quien menos, todos hemos escuchado este cuentito infantil en los medios al estilo “Juguemos en el Bosque mientras el Lobo No Está”, hasta que aparece el lobo tras merendarse a la abuelita. Sin embargo, no es a fuerza de mimetizarse con ancestrales cuentos, o de repetirse -ni siquiera de consensuarse- que las cosas terminan siendo ciertas.