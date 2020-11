“Creo que el mundo que viene es mejor, que esta crisis va a servir para que haya menos pobres y menos injusticias”

Así se expresó el Gobernador Rodolfo Suarez en la apertura de las Jornadas de Gobiernos Locales, bajo el lema «La gestión municipal en tiempos de crisis» que se extenderá por una semana y es organizada por el municipio de Guaymallen.

El Gobernador Rodolfo Suarez junto al intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias participó esta mañana de las Jornadas de Gobiernos Locales, bajo el lema «La gestión municipal en tiempos de crisis». El encuentro fue en el Espacio Cultural Julio Le Parc y se extenderá hasta el sábado 14.

Su objetivo es generar un espacio común para compartir experiencias de gobierno y analizar el contenido de las políticas públicas territoriales de forma gratuita.

Suarez abrió la jornada planteando: “Son muy importantes estas jornadas de reflexión de los gobiernos locales y sobre todo en momentos de pandemia. El rol de los intendentes es fundamental en esto que estamos recorriendo juntos, en mi caso en mi rol de Gobernador, un contexto tan, tan extraño, tan desconcertante. Creo que en Mendoza pudimos alcanzar el equilibrio entre la economía y la salud. Esto, sin el apoyo de los intendentes hubiese sido muy difícil de llevar adelante”.

“Este fin de semana va a ser muy intenso -continuó Suarez- ya que tenemos el nuevo decreto del Gobierno nacional. Vamos a volver a la situación de DISPO, con lo cual el Gobierno de la Provincia recobra muchas facultades para la habilitación de actividades. Queremos comenzar las clases con los chicos de trayectorias débiles, que necesitan el apoyo; queremos estar cerca de los chicos de quinto año de la secundaria; estamos hablando de los jardines maternales, escuelas de verano, el turf, los casinos. El Estado tiene que recuperar la posibilidad de recaudar. No significa que todo esto va a ocurrir, es lo que vamos a estudiar en consulta con los intendentes”.

El Gobernador habló sobre la necesidad de debatir sobre la Ley de Educación y se preguntó: ¿Cómo la comunidad no va a debatir sobre la educación? Si hay deserción y las evaluaciones de los chicos son malas. Tenemos que plantearnos cómo vamos a educar a los chicos, a quienes hay que preparar para la adaptabilidad. Es decir, cómo se van a adaptar al mundo que hoy tiene una capacidad de cambios exponencial y eso se refleja en que quizá, lo que estudian los chicos ahora no va a servir para el trabajo del futuro. Y esto no solo para los chicos sino para todas las personas. Hay cosas que llegaron y se van a quedar como las reuniones virtuales, el tele trabajo, las formas de relacionarnos, el distanciamiento. Esta situación de la pandemia nos lo ha demostrado. Es como un tsunami, la ola va a volver y tenemos que adaptarnos”.

Para finalizar expresó: “Tenemos que consultar con la gente que tenga la visión para ver estas perspectivas, para que nos ayude, porque el ser humano se aferra a sus cosas y vamos a tener que aprender a dejar de aferrarnos. Soy optimista. Creo que el mundo que va a venir es mejor, que esta crisis va a servir para que haya menos pobres y menos injusticias”.

Las jornadas

Esta edición será exclusivamente en formato virtual y televisivo, del 7 al 14 de noviembre.

Durante una semana, se podrá acceder a las charlas magistrales a través de distintas plataformas digitales. Además, los sábados 7 y 14 de noviembre, el canal Acequia trasmitirá los conversatorios en vivo y por televisión abierta.

La propuesta invita a debatir sobre «La gestión municipal en tiempos de crisis», a raíz de los desafíos planteados por la pandemia y la emergencia sanitaria como paradigmas de conducta. Es decir, cómo interpela esta «nueva normalidad» y cómo los estados deben adaptarse, teniendo en cuenta que la coyuntura actual requiere dinamismo, capacidad de reformularse y de reinventarse.

Entre las temáticas, se abordará uso de los recursos municipales, economías creativas, inserción en las industrias locales, análisis multidisciplinario de la crisis sanitaria, Portezuelo del Viento, transparencia en la modernización del Estado, futuro de la política argentina, planificación y gestión de servicios en áreas metropolitanas, educación y modernización para un Estado inteligente, roles y función legislativa en contexto de pandemia, desmodernización de la Argentina y aspectos generales de la educación en pandemia.

Expositores

Participarán como expositores tras la apertura del Gobernador, Alfredo Cornejo, ex gobernador de la provincia de Mendoza y diputado nacional; Margarita Stolbizer, ex diputada nacional y presidenta de la Asociación Civil Bajo la Lupa; Alejandro Castro Santander, Psicopedagogo Institucional, licenciado en Gestión Educativa, especialista en Gestión de la Convivencia Social y Escolar; Alberto Molina, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública; Diego Coronel, secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Godoy Cruz y Matías Dalla Torre, director de Planificación Urbana de la Municipalidad de Godoy Cruz.

Eduardo Mezzabotta, subsecretario de Infraestructura y Servicio Público de la Municipalidad de Maipú; Marité Badui; asesora del Departamento General de Irrigación; Mauricio Petri, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Martín; Matías Meric, secretario de Modernización de la Municipalidad de Luján de Cuyo; Silvana Porro, especialista en Estudio de la Economía desde una perspectiva feminista; Andrés Zavattieri, gerente del Mendoza Plaza Shopping; Diego Gareca, subsecretario de Industrias Creativas de la Municipalidad de Godoy Cruz; Javier Vitale, investigador del Centro Regional Mendoza y co-director del Centro de Estudios Prospectivos de la Universidad Nacional de Cuyo, entre otra gran cantidad de expositores.