BCRA, sin paz: vencimientos con organismos presionarán reservas

El problema está en que el Gobierno debe continuar cumpliendo con los vencimientos de capital e intereses con los organismos financieros internacionales. En lo que va del año el BCRA registra pérdida de reservas por más de u$s2.000 millones con dichos organismos.

En octubre fueron u$s137 millones. Por eso es relevante el calendario de compromisos con el FMI, BID, BM y otros por lo que resta del año y lo que viene a comienzos del próximo porque las reservas líquidas tocaron fondo. El peor mes es noviembre porque vencen casi u$s150 millones de capital (u$s95 M del BID, u$s20 M del BM y u$s35 M de otros) y cerca de u$s500 millones de intereses, de los cuales poco más de u$s400 millones corresponden al FMI, u$s70 millones al BID, más de u$s15 millones al BM y más de u$s5 millones a otros.

Aquí el Gobierno podría recurrir a los DEG y quizás sea parte de la negociación con la misión del FMI que llega al país. Luego en diciembre vencen casi u$s220 millones, u$s165 millones de capital (u$s45 millones del BID, u$s35 millones del BM y casi u$s90 millones a otros organismos) y el resto de intereses. Pero la historia no acaba aquí porque el BCRA no tendrá respiro no bien arranque 2021. A lo largo del primer trimestre del próximo año vencen casi u$s980 millones, cerca de u$s515 millones de capital y más de u$s460 millones de intereses. Son en total casi u$s295 millones al FMI (solo intereses), unos u$s340 millones al BID (mayor parte de capital), u$s140 millones al BM (también casi todo capital) y el resto a otros organismos.