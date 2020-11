Alberto Fernández: «En diciembre podríamos vacunar a 10 millones de personas»

Alberto Fernández anunció la prórroga de medidas por el coronavirus hasta el 29 de noviembre

El presidente Alberto Fernández anunció que con la vacuna rusa, a fines de diciembre, comenzaría la vacunación de 10.000.000 de personas. Además, anticipó la creación de un «gran comando de vacunación», que encabezará él mismo y del que participarán los ministerios de Salud, Defensa, Seguridad e Interior, para preparar la logística del reparto de la vacuna.

El jefe del Estado también informó el cambio de fase para la Ciudad y el conurbano bonaerense: a partir del lunes próximo, el área metropolitana abandonará la etapa de aislamiento (ASPO) y pasará a un esquema de distanciamiento social (Dispo). La medida, en principio, va a regir hasta el 29 de noviembre. En algunos departamentos de diez provincias del interior, en tanto, se mantendrá la etapa de ASPO, y se evalúan restricciones.

En un mensaje grabado desde la quinta presidencial de Olivos, junto al ministro de Salud, Ginés González García, y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti,el jefe del Estado aseguró que «estamos transitando una nueva etapa y necesitamos empezar a prepararnos para la vacuna».

Fernández, que ayer mantuvo una «extensa charla» con su par ruso, Vladimir Putin, por la provisión de 20 millones de dosis de vacunas, anticipó que la vacuna estaría lista para fin de año. Y agregó que el acuerdo, de concretarse, será de Estado a Estado, sin ningún laboratorio como intermediario.

Allberto Fernández se reunió esta mañana con Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta en la Quinta de Olivos Crédito: Presidencia

«La vacuna rusa estaría para finales de diciembre y empezaremos a vacunar a 10 millones de personas», contó el Presidente, que no dio por cerrada las negociaciones con otros laboratorios por vacunas similares. Y añadió: «Vamos a preparar un gran comando para el proceso de vacunación en las 24 provincias de la Argentina con el propósito de organizar de mejor modo la logística. Estamos en condiciones de salir adelante».

En este punto, el mandatario le hizo un guiño a los gobernadores, en especial a los opositores. «Ahora, a unir esfuerzos para vacunar a los argentinos», cerró su presentación en forma de arenga.

La aprobación del Anmat

En medio de la polémica que se generó tras la confirmación de que el gobierno nacional comprará la vacuna rusa, el Presidente buscó llevar tranquilidad a la sociedad. «Estamos trabajando online con los estudios de la fase III que se están haciendo en Rusia con la idea de que la Anmat cuente con la información necesaria para aprobar la vacuna, si es que está en condiciones de estar aprobada», reconoció el mandatario.

Fernández también se tomó unos minutos para dejar en claro que la posibilidad de acceder a la vacuna rusa no implica el cese de las negociaciones con otros laboratorios. «¿Es la única vacuna que vamos a recibir? La respuesta es no. Tenemos otros acuerdos firmados con otros laboratorios. Podríamos llegar a contar con la posibilidad de vacunar a 750.000 personas con la vacuna de Pfizer. A partir de marzo contar con la vacuna de AstraZeneca y Oxford. Y hemos hecho un acuerdo para buscar una de las vacunas chinas. Lo que nosotros queremos es que los argentinos puedan contar, lo más rápido posible, y en la cantidad suficiente con la vacuna que nos permita terminar con este tiempo de pandemia», detalló el Presidente el Presidente.

Alberto Fernández anunció que el Gobierno espera empezar a vacunar a la población en diciembre Crédito: Presidencia

A partir de la disposición del cambio de fase en el área metropolitana, lo más significativo será que las decisiones sobre qué actividad se abre o se mantiene cerrada serán potestad de cada distrito. Hasta ahora todo pasaba por las manos del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

«Hay una meseta en los casos. El área metropolitana de Buenos Aires cede en la cantidad de casos hace ocho semanas consecutiva», fue el argumento que presentó el Presidente para dar el paso. Y anunció el paso de la ASPO al Dispo. «Cualquiera podrá circular, pero el transporte público de pasajeros seguirá siendo exclusivo para los trabajadores de las actividades esenciales«, agregó Fernández.

«Hemos logrado que la crisis sanitaria no se nos vaya de las manos y eso es una tranquilidad. ¿El problema se superó? Les digo que no. Hay que seguir con los cuidados, sobre todo los adultos mayores», pidió Fernández.

Antes del anuncio, el Presidente, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se reunieron por la mañana en la quinta presidencial de Olivos para terminar de pulir los detalles de la presentación.

«En el AMBA nosotros poco a poco fuimos generando y determinando aperturas. Eso nos lleva a pensar que es hora de que el AMBA, que es el único lugar geográfico de la Argentina que desde el primer día hasta aquí se mantuvo en ASPO, ahora pase a una etapa de distanciamiento social preventivo y obligatorio. Ese distanciamiento sanitario que nosotros estamos proponiendo, lejos está de que el problema se haya resuelto», indicó Fernández.

El jefe del Estado además anticipó que «toda actividad que suponga aglomeración de gente en lugares cerrados va a seguir prohibida». De esta manera, los teatros, cines, recitales en lugares cerrados no están autorizados. «El riesgo todavía existe y no podemos dejar de lado eso», justificó.

El Presidente fue enfático a la hora de dejar en claro que el problema no está superado. Fue algo que repitió en varias oportunidades durante su discurso que duró 25 minutos. «Todo el esfuerzo que pusimos para el sistema público de respuestas, gracias a Dios ha funcionado. Para nosotros es una tranquilidad. ¿El problema se superó? La respuesta es no. Le pido a mis hermanos porteños, a mis hermanos de la provincia de Buenos Aires, no dejen de perder de vista que el problema aún continúa», manifestó el Presidente.

Fuente:https://www.lanacion.com.ar/politica/alberto-fernandez-anuncia-ciudad-conurbano-dejan-atras-nid2502018