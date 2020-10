Tomás Martín competirá este fin de semana en el Turismo Pista de Buenos Aires

El piloto mendocino estará presente en la doble jornada del Turismo Pista Clase 2.

Tomi Martín de 17 años, oriundo de Guaymallén y residente en Las Heras, estará por primera vez en el autódromo de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez con su Chevrolet Corsa, disputando el sábado 17 y domingo 18 de octubre, la 3°y 4° fecha del calendario del Turismo Pista nacional.

El piloto, que cursa 5° año de la secundaria en el Colegio Stroberi de Ciudad y comenzará la carrera de Comercio Internacional, debutó con un Chevrolet Celta en la 2° fecha de esa categoría del automovilismo nacional, en marzo pasado en el autódromo Oscar Cabalén de la ciudad de Alta Gracia (Córdoba).

En su trayectoria dentro del automovilismo deportivo, Martín logró con 14 años el Campeonato mendocino de Karting Sénior en 2017. En 2019, obtuvo el campeonato del Zonal Cuyano en categoría Turismo Pista 1.4. El guaymallino proviene de una familia que también incursionó en el automovilismo, ya que su abuelo Jorge Martín y su padre del mismo nombre, lograron ser campeones del Zonal Cuyano.

Comentó que su expectativas son muy buenas. “Si bien no conozco mucho a los preparadores, hemos estado hablando permanente a través de internet. El Chevrolet Corsa no es mío, es de un piloto de Concordia, Pablo Vázquez, que ha corrido varios años en el Turismo Pista Clase 2, preparado por

Corsi, que es el mecánico que él ha tenido, por lo que estoy con expectativas y muy contento”, dijo.

Al hacer un balance sobre su debut el Turismo Pista Clase 2 en Alta Gracia, el piloto, expresó que “no fue tan bueno, podríamos haber tenido un auto mejor. La verdad que yo ya había estado corriendo con varios de esos pilotos en Mendoza, donde les había estado peleando a la par y también ganado, pero cuando fui para allá por temas del auto y del motor, no tuvimos un buen funcionamiento”.

Consideró que “si bien nos fuimos muy contentos de esa carrera por ser la primera competencia a nivel nacional en autos de carrera, tuvimos esos pequeños detalles mecánicos. Estuvimos hablando con el equipo y decidimos cambiarnos a otro con otros motoristas, con los que vamos a correr ahora este fin de semana”.

“Mis objetivos para esta nueva carrera, es conocerme con mi equipo, pero sobre todo, aprender, sumar experiencia y kilómetros, hacer todas estas carreras de experiencia para el año que viene estar un poco más adelante, a lo que podemos terminar de acá a fin de año. Queremos hacer una buena pretemporada para arrancar más firmes el 2021”, afirmó el jóven.

La trayectoria de Martín

La pasión de Tomi por el deporte motor comenzó desde muy chico. “A los 3 años mi papá Jorge me compró un karting chiquito y me tiraba con una bicicleta, yo iba sentado en el y me enseñaba a doblar y frenar. Luego con el paso del tiempo, a los 5 años debuté en mi primera carrera de karting y la gané, en el kartódromo de Las Heras, ubicado junto al ingreso al antiguo aeropuerto y así comenzó mi carrera. A los 7, ingresé al Campeonato Nacional de Karting, donde corríamos por todo el país y mi primera carrera fue en Mar de Plata, aunque ahora no me acuerdo como me fue”.

“En 2011 fue mi primer campeonato que gané acá en la categoría Zonal de Karting en la Promocional TR y en 2012 volví a salir campeón en esa misma categoría. En 2013 salí campeón argentino de karting en categoría Promocional, en la misma que corría en Mendoza, corriendo con varios reconocidos pilotos que actualmente están compitiendo a nivel nacional. Después de ese logro, cambié de categoría a la pre junior, en el 2014 y 2015 estuve peleando por el campeonato, pero siempre salí, si no me equivoco, tercero o cuarto”, comentó.

“Después, en 2016, salí subcampeón en la categoría pre junior en Mendoza. En 2017, salí campeón de la categoría más grande de Mendoza, que es la sénior. Allí me pase luego a autos de carrera con techo y en el 2018 me fui por primera vez y corrimos en San Rafael, donde tuvimos un gran año y aprendimos demasiado. En 2019, la primera carrera la gané, comenzamos firme y ese año salí campeón del Zonal Cuyano Turismo Pista 1.4”.

Su entrenamiento en cuarentena

El joven piloto explicó además que “antes que comenzara la cuarentena, estaba trabajando con el equipo de Acumen Sportvision, un gimnasio para deportistas de alto rendimiento. Entonces, comenzamos a realizar clases por zoom, donde nos enviaban las rutinas para llevarlas adelante. También tengo un simulador que lo uso siempre, tiempo libre que tenía trabajaba en él para practicar y corría. No soy tan bueno con el simulador, pero más que nada lo usábamos como práctica. Después algunos días salía en bicicleta, ya que cerca de mi casa hay un cerro, donde habíamos preparado una pequeña pista de descenso”.

“La verdad que le metimos a full con la bicicleta porque me gusta mucho, pero después cerraron esa pista porque un chico se cayó y se fracturó ambos brazos y ya no pudimos ir a ese lugar. Además, los gimnasios estaban cerrados, por lo que más que nada era meterle mucho con el simulador y actualmente lo sigo haciendo algunas noches. También cuando habilitaron el autódromo Jorge Ängel Pena de San Martín, le metimos varias pruebas con el Clio que tengo acá del Zonal Cuyano”, dijo.

Reconoció finalmente que “aún no he tomado contacto con el Corsa que voy a correr este fin de semana. Cuando lleguemos el viernes a Buenos Aires tendré la oportunidad de manejarlo en la primera tanda de entrenamientos. Espero que sea un buen auto, pero más que nada mi objetivo es seguir aprendiendo y sumando experiencia”, concluyó.