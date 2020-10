Thiago Yacobucci correrá este fin de semana en Buenos Aires

El piloto de karting de 11 años, participará de la 2da. fecha del campeonato Rotax Max Challenge en el kartódromo Ciudad de Buenos Aires.

El pequeño piloto, que tiene el apoyo del Gobierno de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Deportes, competirá este sábado en categoría mini con un karting alquilado, por primera vez en la Rotax Buenos Aires en ese kartódromo, competencia que otorga un cupo para el Mundial que se realizará en enero próximo en Portugal.

Thiago, que anteriormente corrió en Buenos Aires en el Campeonato Argentino en el kartódromo de la ciudad de Zárate, cursa 5to. grado en el Instituto San Vicente Ferrer y juega además hockey sobre patines en el club YPF. Vive en Godoy Cruz, junto a sus padres Sebastián y Alejandra Mitre, y su hermano Ignacio, de 17 años.

El deportista también corre en la Rotax de Chile, pero las competencias están cerradas en el país trasandino por la pandemia y es por ello que su equipo de trabajo, que integran su padre Sebastián y su abuelo Pedro Yacobucci, decidió que compitiera en Buenos Aires para darle continuidad a su actividad deportiva, teniendo en cuenta además que en Mendoza, se desconoce aún cuando reanudarán las competencias automovilísticas.

La carrera del fin de semana es la primera que está disponible para el mendocino, que recibió la ayuda del Rotax al rebajarle los costos, lo que le posibilitó la oportunidad de competir en el kartódromo Ciudad de Buenos Aires.

El campeonatoRotax Max Challenge en Buenos Aires consta de ocho fechas y el objetivo es que Thiago pueda hacer todas las fechas que restan..La primera jornada no estuvo presente el piloto, pero la de este fin de semana tiene puntaje doble, por lo que su equipo, se encuentra abocado a buscar sponsors privados y gubernamental., teniendo en cuenta que la competencia otorga un cupo para el mundial de enero 2021 en el circuito portugués de Portimäo.

La trayectoria de Thiago

Thiago comenzó a correr, en un karting que le regaló su abuelo Pedro a los 7 años. Sus inicios fueron en Mendoza, donde corrió las tres últimas carreras del año, en setiembre de 2017. En 2018, hizo una carrera en la Rotax Nationals que se realizó en Córdoba y en el mismo año, fue a correr un campeonato Argentino categoría mini en Zárate (Buenos Aires) y el mismo campeonato en Mendoza.

También ese año, realizó comenzó a correr en el campeonato Rotax Max Challenge en Chile. En el primer año que corrió en categoría micro ocupó el tercer lugar, corriendo dos fechas menos que el resto de los competidores. En 2019, debutó en la categoría mini y salió segundo en su primera carrera, pero corrió sólo en una de las dos que se realizaron.

Ese mismo año, participó en el campeonato Sudamericano de Karting en Chile. El mendocino venía haciendo una buena labor en categoría micro, ya que en las primeras tres vueltas se encontraba en el tercer lugar, pero tras una serie de maniobras terminó tocándose con otro vehículo, situación que lo llevó a terminar en el 12do. puesto.

Durante este año, Thiago disputó una fecha en el campeonato de Chile categoría mini, apoyado por el equipo Hess Racing, de Enzo Sotomayor y la ayuda de Rodrigo Eckholt, para el equipo satélite de Birel Art.

Este año en Mendoza, Thiago iba a comenzar en una nueva categoría que es la junior, donde arrancaba con un karting nacional, con el apoyo de Alberto Moscetta (Cóndor Racing), pero el campeonato en Mendoza está muy lejos de comenzar.

Su abuelo Pedro, pilar fundamental de Thiago

El pequeño piloto señaló que “mi papá Sebastián me acompaña mucho, siempre me apoya, me aconseja. Mi abuelo Pedro me regaló mi primer karting que tuve y los que tengo, nos ayuda y apoya mucho, es algo muy importante para mi su acompañamiento y apoyo permanente, gran parte de lo que hago en mi karting se lo debo a él, me contiene, no me deja que me venga abajo”.

En cuanto a la carrera de este fin de semana, Thiago reconoció que “significa mucho para mi, ya que es un circuito nuevo, no lo conozco. Hay que ver sus características, los saltos que tiene la pista, significa mucho porque todo lo hacemos con gran esfuerzo”.

Respecto a su entrenamiento en la primera parte de la cuarentena, el deportista señaló que “trabajé en la parte física, entrené mucho con los chicos de hockey sobre patines por video llamadas y en el tema del manejo, utilicé el simulador, estuve corriendo en Koa (campeonato de karting virtual) y una fecha en Sunchales y nos fue bastante bien”.

“En la segunda etapa de la cuarentena –agregó-, cuando abrieron la actividad, estuvimos entrenando en un karting chiquito de la categoría cadetes. Luego se vendió el chasis chico y compramos el M101 categoría junior, donde Cóndor Racing nos ayudó mucho en el tema del motor y otros detalles mecánicos. Posteriormente, compramos en Chile en enero pasado el Birel y lo tenemos allá”.

Thiago explicó que este martes y miércoles entrenará en el simulador y que el viernes “estaré entrenando ya con el karting alquilado con el que correré en el kartódromo Ciudad de Buenos Aires”, para finalmente “agradecer el apoyo de mi abuelo, a Productos RAN, que fue el primer sponsor que tuvimos, a Briones Automotores y al Gobierno de Mendoza”.