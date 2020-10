Sumarán 4 millones de pesos los aportes de la Municipalidad de Malargüe al sistema de salud local

Con un discurso duro, conmovedor por momentos, el intendente Juan Manuel Ojeda pidió a los malargüinos extremar las medidas de prevención ante la Covid 19. Aclaró que si bien el Hospital Regional tiene dependencia del gobierno de la provincia “es imperioso hacer todo el esfuerzo posible, tal como lo vengo señalando desde el comienzo de esta pandemia. Por eso el monto total de la inversión municipal ascenderá a 4 millones de pesos que irán directamente al Hospital Regional”.

Ojeda señaló que se trabaja en un delicado equilibrio entre economía y salud; para estar preparados para cuando el coronavirus sea parte del pasado. Expresó “una pandemia sin precedentes en este siglo y buena parte del anterior, nos pone a prueba como comunidad. Confío en los vecinos, que seguirán tomando máximas precauciones a la hora de salir, de circular. Es responsabilidad de todos cuidarnos. Mucha gente no la está pasando bien, especialmente quienes están al frente del sistema de salud; pero aquí ponemos el hombro todos y es algo que debe quedar en claro para todos los malargüinos. Más allá de las medidas que estamos tomando como precaución, pido que nos respetemos cuidándonos”.

“No podemos seguir con conductas no admisibles en esta pandemia y que esas actitudes terminen tirando por la borda todo el esfuerzo que hicimos como sociedad a lo largo de todos estos meses. Malargüe es una ciudad amigable y solidaria. Sus 70 años de historia tiene protagonistas con compromiso social, con valentía y responsabilidad. Hoy estamos todos juntos en esta circunstancia de pandemia, dando la pelea”; sostuvo Ojeda y agregó “Mas allá de la crisis que existe en este departamento por la caída del petróleo, el Municipio está dispuesto a invertir y acompañar al esfuerzo que hace el Hospital Regional. Vamos a destinar la inversión en la terapia intensiva, tal como hemos hecho al triplicar la cantidad de camas allí. Más no basta el esfuerzo del Estado sin el respaldo y el apoyo de todos los vecinos”.

El Intendente Malargüino sostuvo que el distanciamiento, el uso del barbijo, la higiene permanente en manos y el no compartir elementos personales forman parte del “kit básico” en cuanto a medidas preventivas y pidió:”Ponerle punto final a las fiestas nocturnas y clandestinas, eso nos está matando, nos están haciendo daño. Las instituciones estamos poniendo todo desde lo financiero y lo humano, pero no se lograrán objetivos si no comprendemos que debemos ser solidarios con nuestros mayores, con quienes tienen alto riesgo de perder la vida. Se trata de responsabilidad humana, social y ciudadana; algo que los malargüinos tenemos por naturaleza. Este es el momento ”.

Ojeda anunció algunas medidas a saber: actividades físicas solo al aire libre; quedan sin efecto las reuniones en templos u iglesias de cualquier culto y habrá una nueva declaración jurada en bares y restaurantes, donde se deberá respetar el distanciamiento entre mesas y comensales. Asimismo, el intendente del sur mendocino anunció que el personal preventor municipal podrán sancionar o aplicaran severas multas a quienes no cumplan con lo expuesto en decreto provincial o municipal.