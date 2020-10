Muertos diarios por millón Fuimos país ejemplo y ahora, el peor del mundo, ¿qué falló?

Pocos testeos

La cuarentena sirvió para preparar el sistema de salud, que nunca colapsó, pero la estrategia falló en la parte más sofisticada y compleja de la gestión: el operativo de rastreo, testeo y aislamiento para evitar los focos. La primera experiencia en las villas del AMBA fue buena y se logró controlar el brote, pero ese mismo sistema nunca despegó en núcleos de población más dispersos.

Desde mediados de agosto que la positividad de los testeos no baja del 45%. El propio Gobierno desconfía de esa cifra porque dice que no se anotan los positivos, pero la sola admisión demuestra que el sistema falló. Con tantos positivos -o, en rigor, con una mala estrategia, o tan pocos testeos- es imposible gestionar un sistema de rastreo y aislamiento. Esa es una de las explicaciones de por qué no se pudo controlar el avance del virus del AMBA al interior del país, donde se están registrando los nuevos picos.

También es la razón detrás de la preocupante escalada de la Argentina hasta ocupar el primer lugar en la tabla de muertes diarias por millón de habitantes. Brasil, Chile y Bolivia, los peores de la región en el acumulado luego del desastre de Perú, le sacan a la Argentina alrededor de 150 muertes por millón de habitantes. Todavía están lejos, pero en este momento estamos acortando esa distancia de a cuatro o cinco muertos diarios. La Argentina se está acercando incluso a Italia (605 muertos por millón de habitantes), que en el inicio fue el principal foco de la pandemia.

Este es el gráfico que explica la escalada.