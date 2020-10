Menos aplicaciones y más control parental: los requisitos que debe cumplir el primer móvil de un adolescente

Un adolescente pide un teléfono móvil a sus padres porque “todos sus amigos lo tienen”, porque “ya tiene edad suficiente” o es “el regalo perfecto” de cumpleaños. La presión social o la recompensa por un buen comportamiento son algunos de los factores que empujan a los padres a ceder y regalar un smartphone sin estar seguros de si realmente es el momento adecuado o el dispositivo más recomendado, según señalan los expertos consultados. Y tan importantes son las cuestiones técnicas como la madurez del menor.

El 63,9% de los niños de 12 años ya tiene un teléfono móvil, una cifra que sube hasta el 93,8% a los 15 años, según la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares de 2019 , elaborada por el INE. Organismos como Internet segura for kids (IS4K), que se encarga de divulgar buenas prácticas para el uso de las nuevas tecnologías enfocadas a menores, señalan algunas claves para que los dispositivos se adecúen a sus necesidades. En general, no hay ningún teléfono que esté especialmente diseñado para este rango de edad, pero las recomendaciones coinciden en que hay que prestar especial atención a la configuración de seguridad e instalar solo las aplicaciones imprescindibles.

“Recomendamos instalar la app Conan mobile (desarrollada por el Instituto Nacional de Ciberseguridad) que ayuda a saber cómo de seguro es el dispositivo y qué medidas de protección es necesario tomar”, señalan desde Internet segura for kids. Como requisitos mínimos, sugieren instalar un antivirus y mantener el teléfono actualizado. “Esta es una tarea que inicialmente recaerá en los padres, que deben enseñar a sus hijos la importancia de mantener estas medidas de seguridad”.

También es importante desinstalar las apps que vengan por defecto y que no sean apropiadas para el menor, como algunas redes sociales y establecer un control parental que impida que los menores puedan acceder a aplicaciones no recomendadas. «Es aconsejable que se limiten las descargas y la instalación de apps a un usuario administrador con un correo y contraseña que solo conocerán los padres y no guardar datos de pago para evitar compras de aplicaciones “accidentales”, recomiendan desde IS4K.

Otras recomendaciones incluyen filtrar las búsquedas que los menores pueden hacer en los buscadores, crear una lista blanca de sitios webs solo con las páginas autorizadas por los responsables o listas negras con las webs vetadas, teniendo en cuenta la edad del menor, el horario de uso, el límite de tiempo y la lista de contactos seguros.

Fuente:https://elpais.com/tecnologia/2020-10-08/menos-aplicaciones-y-mas-control-parental-los-requisitos-que-debe-cumplir-el-primer-movil-de-un-adolescente.html