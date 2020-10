Mendoza, un lugar privilegiado para la práctica del Trail Running

Esta disciplina deportiva, ha tomado mayor relevancia en los últimos años y cada vez es más la gente que corre por senderos y montañas de nuestra geografía provincial.

El Trail Running (carrera por senderos) tiene en nuestra provincia el lugar propicio para su desarrollo y en los últimos 15 0 10 años, son muchos los lugares propicios para la realización de competencias o para la recreación de niños, jóvenes y adultos de ambos sexos.

En tiempos normales, sin la actual situación sanitaria que atraviesa la provincia y el país, existen numerosas carreras de esta disciplina en todo el territorio mendocino, algunas más importantes que otras, como también distintas las distancias a recorrer, pero con la misma pasión de quienes eligieron el Trail Running como estilo de vida saludable.

Víctor Berardi, profesor de Educación Física y entrenador de esta disciplina deportiva, es uno de sus referentes más importantes de la provincia, ya que desde hace muchos años enseña y además la práctica. El profesional, de 48 años, es oriundo de General Alvear pero reside en Mendoza desde hace 33 años, está casado con Verónica y padre de Santino de 12 años y Juliana, de 9.

Berardi explicó que “el trail es una actividad que ha crecido muchísimo en los últimos 15 o 10 años y actualmente, cada vez más gente corre en trail por nuestra geografía que en calle y ni hablar de corredores de pista que son muy pocos. Tenemos que entender que el trail sería todo lo que es correr por montañas, senderos, lo que no sea calle. Si bien esta disciplina tiene en carreras un 10 por ciento permitido a nivel internacional, donde puede tener algo de calle, las mismas son sin asfalto, se trata de calles compactadas o senderos bien amplios, pero en su mayoría tienen que ser fuera de asfalto”.

Al respecto, indicó que “tenemos gente de todas las edades, Hay grupos de niños que de a poco se van introduciendo en el trail, jóvenes, que por ahora son pocos pero se van sumando, aunque la mayor parte de la población que lo practica son personas que van de los 30 hasta los 50 años. Por arriba de esas edad, hay también mucha gente que está sumándose, tanto mujeres como varones”.

“En Mendoza el trail es una potencia”.

Según Berardi, “la verdad que en nuestra provincia el trail es una gran potencia, tenemos lugares maravillosos, una geografía increíble para el desarrollo de esta actividad. A nivel nacional, junto con Bariloche, Neuquén, San Juan y otras provincias que tienen montañas más al norte. Nuestra provincia está muy bien posicionada, pero como el resto de la Argentina, comparándonos a nivel mundial no tenemos el mismo que otros países, básicamente porque nosotros no somos profesionales, nadie vive de esto en nuestro país, por lo que el nivel que tenemos no es el adecuado respecto a otros países europeos y americanos entre otros , que son profesionales pagos del deporte, por lo que tienen una gran ventaja con respecto a nuestra provincia y el país”.

“La historia del trail –dijo-, es una actividad muy antigua, pero que ha tomado relevancia en los últimos 15 o 10 años con muchísima fuerza, no es una actividad que haya tenido muchos adeptos en tiempos pasados, pero actualmente ha tomado muchísima relevancia, además de la geografía que tenemos, se ha puesto de moda y hay muchísima gente que cada vez corre más en la montaña. Ni hablar de ahora en época de pandemia, donde se han liberado algunas actividades y diría que están saturados los cerros, donde podes observar jóvenes y adultos corriendo o caminando, haciendo actividades físicas por los cerros. Ahí tenemos que dividir entre los senderistas que van a caminar nada mas y el trail, que es en realidad donde se corre. Si bien no se corre todo el tiempo, porque hay subidas o cerros muy altos, que son muy difíciles y casi nadie lo puede hacer todo corriendo, en su mayoría se corre en descenso y ascenso”.

Más adelante, comentó en cuanto a la actividad y al tiempo que “la mayoría de la gente que entrena lo hace en grupos, porque están bajo la enseñanza de profesores, que son quienes se encargan de sacarlos a la montaña, planificarles los entrenamientos y en base al objetivo que tiene cada uno, prepararlos para ello, ya sea correr para ganar o bien correr para llegar a ciertas distancias. Dentro de ellas están en la modalidad trail con distancias cortas de 8, 10, 12 o 15 kilómetros, otras más largas arriba de los 20, 30, 35 o 40 kms.., otras más largas, que ya comienzan a ser las ultra que son arriba de los 40 kms. Las mas comunes son de alrededor de 50 o 60 kms., después están las de 80 y las top que serían las de 160 kms.que hoy en día están muy de moda y es la que a la gente le interesa y seduce correr esas distancia, que de por si son muy duras”.

El entrenador también explicó que “en cuanto al inicio de este tipo de actividades físicas, es como cualquier deporte, comenzar desde niño. Si bien cuando inicias no ingresas a correr kilómetros, es importante que los niños aprendan a convivir con la naturaleza, a pisar el terreno que esto tiene, que hay que subir y eso tiene su esfuerzo, que hay que bajar y tiene su técnica. Lo ideal sería comenzar desde niño, la realidad es que la mayoría de las personas hacen o hicieron otros deportes, y el trail las seduce mucho por la vegetación, los lugares que se pueden conocer y los desafíos, pero lo ideal es comenzar desde niño, que aprendan todo o que tiene que ver también con la vestimenta, el calzado, la nutrición, lo que es correr en la montaña y los peligros que eso conlleva”.

“Es importante separar objetivos”

El entrenador y deportista hizo además hincapié en que “después hay que separar objetivos, personas que quieren entrenarse para llegar al alto rendimiento y las que entrenan para llegar a ciertas distancias y desafiarse a uno mismo. Para quienes quieren entrenarse como corresponde, para llegar a tener cierto rendimiento, necesita prepararse para correr, no salir a correr solamente porque eso necesita como cualquier deporte, una preparación física. Correr significa que uno necesita tener ciertos niveles de fuerza, de flexibilidad en los pies, de estabilidad, son todos aspectos que se deberían entrenar aparte. Por eso, la preparación para lo que corren trail son las mismas que como cualquier deporte, nutrición, buena alimentación, preparación física, gimnasio, mucho trabajo de kinesiología, haciendo los trabajos de recuperación como cualquier deportista, incluso algunos tienen psicólogos para afrontar este tipo de desafíos”.

Más adelante señaló que “grupos de entrenamientos hay muchos, con profesionales muy capacitados para eso. En mi caso particular, tengo grupos de niños que se están iniciando y vamos haciendo las primeras armas con respecto a esta disciplina, también en grupos de adultos con diferentes objetivos”.

“Para desarrollar todo esto –dijo-, Mendoza tiene lo más importante que en su geografía, el resto es una cuestión de profesionalismo, tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible, que haya un estímulo gubernamental para el desarrollo de este tipo de actividades. La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza ha dado un puntapié inicial con respecto a un lugar que está detrás de lo que sería el anfiteatro. Es un predio en el que están poniendo seguridad y demás. Un grave problema que tenemos en esta disciplina es que se corre por lugares aislados, donde no hay infraestructura, debido a esto, se están cerrando los cerros, cada vez colocan más alambrados y cada vez hay menos lugares, y los que quedan, son cada vez más peligrosos. Desafortunadamente hemos tenido eventos donde hubo gente que fue asaltada, que le robaron y hasta las han golpeado. Una buena acción sería propiciar lugares con cierta seguridad, para que se pueda entrenar y si se pueden aplicar algunos programas para desarrollar esta actividad sería genial”.

Berardi comentó que tiene a su cargo, “algunos grupos pequeños de 12 o 15 niños, entre edades de 8 y 13 años. Son chicos que no hace mucho que los tengo, porque han buscado una alternativa respecto a la pandemia, de no saber que hacer, por lo que muchos padres se han contactado conmigo en definitiva para que sus hijos salgan a la naturaleza. Son todos grupos de pocas personas. Después, lo otro que se hace, aunque ya no en la actualidad, hay dos o tres grupos de profesores que organizan actividades de fin de semana, con todo reglamentado para la seguridad de los chicos y los llevan a entrenar. La realidad es que no hay grupos de entrenamientos de niños como un deporte más convencional. Yo en realidad también entreno gente adulta, tengo un grupo de running, donde tenemos entrenamientos planificados para que las personas lo hagan durante la semana. Lo que estamos haciendo en la actualidad son entrenamientos en el campo, directamente en la montaña, nos juntamos en algún lado planificado en grupos reducidos y salimos a correr por algún lado o subir cerros, todo el tiempo cambiándoles los objetivos, los lugares, las distancias, las alturas”.

Finalmente señaló que el trail running “es un deporte individual y la mayoría de las carreras en que se compiten son individuales, no hay en equipos. Existen algunas excepciones en las que se compite en equipos, donde cada corredor hace un tramo, después uno elige que le conviene a cada uno, pero son las menos. No hay muchas de ese tipo de carreras. Si es cierto que se entrena en grupo. La mayoría de la gente que entrena este tipo de disciplina lo hace en forma grupal, pero se compite en forma individual”.