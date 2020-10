La mendocina Rocio Montenegro cumplirá el sueño de jugar en la primera de River

La futbolista, de 23 años, aceptó la propuesta del club bonaerense y la próxima semana se sumará a los entrenamientos junto al resto del plantel.

Rocio Montenegro ya es parte del Club Atlético River Plate. La joven oriunda de Maipú cumplirá el sueño de llegar a la primera división del fútbol argentino, tras haber trazado su camino en clubes como Huracán Las Heras, COP (Círculo de Oficiales Policía de Mendoza) en futsal y en el último tiempo, en Pacífico Futsal y en Las Pumas.

La futbolista dio sus primeros pases con la pelota cuando era una niña y así lo recuerda: “Empecé en una escuelita de fútbol con chicos, a los 7 años; me invitaron unos amigos del barrio. Mi mamá me llevaba a los entrenamientos y los fines de semana me quedaba en mis abuelos, que me acompañaban a los partidos”.

“Juego de volante por izquierda, pero también de doble 5 o mediapunta”, contó Rocio con respecto a su posición en la cancha.

Con el pasar de los años, el fútbol se convirtió en el protagonista de sus días. Entre sus primeros torneos se encuentran los tradicionales Juegos Nacionales Evita y los Binacionales de Integración Andina, como miembro de la selección mendocina. Pero eso no fue todo, también formó parte de la Selección Argentina en Sub 17 y Sub 20.

Si bien Rocio es hincha de Boca, no dudó en aceptar la propuesta de uno de los clubes más grandes del país, como es River Plate: “Cuando me llamaron me quedé helada, no podía creer que me querían allá esa misma semana. Pero se alargó una semana más lo del viaje ya que tenía que ir con estudios y pase libre. Mi pase estaba en Las Pumas, que sin ningún problema me lo dieron”.

Este viernes la mendocina viajó a Buenos Aires, donde se alojará en un hostel junto a otras chicas del interior. Sobre su llegada a los “Millonarios”, la jugadora explicó que la descubrieron por un contacto de una agencia de representantes: “Ellos me armaron el video con varias jugadas mías y así me conocieron. No podía dejarlo pasar, es una oportunidad que no era para pensarlo tanto. Es un gran comienzo para mi carrera como futbolista”.

La noticia de su transferencia fue recibida con mucha felicidad por sus seres queridos. Su familia está compuesta por su papá Sergio; su mamá Valeria Ysaguirre; sus hermanas, Tamara de 26 años y Lourdes de 20; y sus sobrinos Mateo, que cumple el primer añito la semana que viene, y Azul, que tiene 6 años y es su ahijada. “Están súper contentos, sólo quieren verme crecer. Nunca dudé en irme, pero es difícil dejar todo acá, mi familia, mi pareja y amigos”, aseguró.

Rocio reconoció a todos los que la acompañaron en este sueño: “Agradezco a mi familia y a mi pareja y a su familia; han sido un pilar importante en todo esto que estoy viviendo… ¡Y a mis abuelos que están siempre y me siguen desde que tengo 7 años!”.

Finalmente, la futura riverplatense expresó: “El fútbol es todo, lo siento y lo juego desde que tengo consciencia. Me ha regalado amigos, oportunidades y lugares que sin ‘la redonda’ no los hubiese conocido. Hoy me está dando esta oportunidad de ir a jugar a primera y a uno de los clubes más importantes de Argentina”.