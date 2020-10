La bailarina Hebe Valla será la protagonista una nueva entrevista desde el sur

Hoy, a las 19.30, habrá una nueva entrega de Entrevistas Artistas del Sur, ciclo organizado por el Gobierno de Mendoza para destacar a los hacedores de Alvear, San Rafael y Malargüe.

Será en vivo, desde la cuenta oficial de Instagram del Eca Sur. En esta oportunidad conoceremos más sobre la vida y carrera de la destacada bailarina Hebe Valla.

Hebe Valla

La bailarina que nació en Buenos Aires, en 1974, comentó: “Desde los 10 años y por 24 años fui bailarina profesional de danza contemporánea y jazz, creando y dirigiendo una Compañía Independiente, además de mi carrera en musicales, teatro y televisión. Luego me dediqué a la producción teatral y a la coreografía de espectáculos de danza y teatro, junto con la docencia”.

“Mi formación académica es en Danza Clásica y Contemporánea, Egresando de la Escuela Nacional de Danzas y Perfeccionamiento en el Taller Trienal de Danza Contemporánea del Teatro San Martín, de Buenos Aires, perteneciendo luego al Ballet Juvenil de este Teatro”, agregó Valla.

En paralelo, se formó con los maestros Danza Clásica con Josefina Serrano, Mario Galizzi, Estela Erman, Alfredo Gurquel, Juana Lederer, Estela Saladino, David Sturmer, entre otros. En el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de Partenaire con Raúl Gatto y Técnica Clásica con Enrique Gutiérrez Firpo. Danza Contemporánea con Eugenia Estévez, Gustavo Corzo. Yoav Kaddar y Erick Bradley (The Juilliard School, E.E.U.U) con D. Szeinblum, I. Rampoldi. (Improvisación y Composición) y Escenografía y Luminotecnia con Carlos Bechara.

Además agregó: “Creé y co-dirigí la Compañía independiente Estado de Tiempo. Danza, con la cual obtuvimos distintos reconocimientos tales como: Subsidios a la Creación de Prodanza y Fundación Antorchas. Bailé también en óperas y espectáculos experimentales en el Teatro Colón. Luego me dediqué a la Producción Teatral, siendo la Encargada de Producción de la empresa On the Road (Compañía de teatro en inglés para niños) y fui asistente de Producción de El último yankee (Teatro San Martín). Trabajé también en Crear vale la Pena, una organización no gubernamental que desde 1997 desarrolla un programa de transformación social a través del arte, para revertir la exclusión y la falta de oportunidades que afectan a niños, adolescentes y jóvenes que viven en contextos de exclusión. Aquí formé parte del equipo de producción y también de entrenamiento a los bailarines para la gira en Alemania en 2007, dirigida por Inés Sanguinetti”.

“En 2009 nos radicamos en la Ciudad de San Rafael. Actualmente, en paralelo al estudio fotográfico que tenemos con mi marido, (Hebe & Fabián Maternidad y Bebes), me dedico a la docencia en Danza para niños y adultos. En 2018 creé el Ballet Juvenil de San Rafael, un espacio que combina un espacio de formación técnica y artística con presentaciones en formato de Ballet Escuela”, señaló la bailarina.

Para finalizar, contó que “en 2018, creamos un espectáculo conjunto con la Orquesta Sinfónica Juvenil, dirigida por el Maestro Darío Menacho. En 2019 estrenamos “Crisálida” una obra de Danza que conjugaba los 3 lenguajes de danza académicos: Ballet, Danza Neoclásica y Danza Contemporánea. En este último contamos con la presencia de la bailarina invitada Angelina Casco Guiñazú, alumna del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires. En 2020, en plena pandemia, creamos “Kronos” pieza de Danza Contemporánea con Música de Terry Riley. Dicha obra se filmó en el Teatro Roma y se transmite vía streaming por Alternativa Teatral. Próximamente “Kronos” participará del 25º Aniversario del Festival Nuevas Tendencias de Mendoza”.