Kevin Riveros y su sueño de llegar al Mundial Fig de Gimnasia

El joven mendocino buscará estar entre los mejores en su categoría, para mantener el notable desempeño que ha demostrado. Se presentará en la categoría individual masculino y en dupla, junto a Gala Jofré de Córdoba.

El gimnasta de Las Heras, Kevin Riveros, clasificó para el Mundial Fig de Gimnasia, en una de las categorías más fuertes: individual masculino. El deportista de 21 años, no sólo competirá en individual, sino que también proyectó junto a su entrenadora, María Corvalán, presentarse en dupla junto a Gala Jofré. “La idea era aprovechar el viaje y que compitiera en las dos categorías. Lo bueno fue que también logramos clasificar en dupla, con su compañera Gala, que es de Córdoba”, expresó la entrenadora.

En febrero, el campeón nacional viajó junto a su compañera a Francia para concentrarse tres meses en un centro de rendimiento ubicado en Aix-Les-Bains. Inicialmente la idea era entrenar allí, previo al Mundial que se iba a desarrollar en mayo en Azerbaiyán, pero fue suspendido por la pandemia. Durante algunos meses, los gimnastas se quedaron en ese país y continuaron entrenado, pero se hizo difícil seguir manteniendo los gastos en Europa y debieron volver a Argentina.

“Cuando se planificó el regreso, hablamos con los padres de Gala y con los técnicos de Córdoba y evaluamos la posibilidad se viniera a vivir acá para poder entrenar juntos, y no perder lo que habían logrado en Francia. La verdad es que Gala estar súper bien adaptada, están entrenando muy bien juntos. Gala vive conmigo, en mi casa”, explicó Corvalán.

La entrenadora afirmó que tanto Kevin como Gala trabajan en la Panificadora Maipú, que les abrió las puertas para que pudieron trabajar y juntar los fondos para entrenar y viajar al Mundial. “Entrenan dos veces al día, en la mañana muy temprano antes de irse a trabajar y luego cuando vuelven de la panadería”, comentó.

Kevin sigue con el fuerte deseo de llegar estar entre los mejores del mundo y para eso trabaja sin pausa. Comentó cómo se siente desde que regresaron de Europa y expresó: “Llegamos hace un mes y medio, ya contentos de estar acá. Estamos trabajando y entrenando a full, con el objetivo que es el mundial. Estoy concentrado, haciendo cosas nuevas y recuperando el estado físico. En Francia la pasamos muy bien, crecimos mucho. Entrenamos con Aurelie Joly, una ex campeona mundial y múltiple medallista y con Aldrin Rodríguez, también múltiple medallista panamericano, sudamericano y juez Fig; grandes personas que nos ayudaron mucho en nuestro proceso como dupla”.

Su compañera, Gala Jofré, hace 7 meses que no ve a su familia y si bien contó que la extraña mucho afirmó: “Estoy trabajando en la panadería y ahorrando muchísimo para poder cumplir nuestro sueño. Por mi parte me siento muy bien acá en Mendoza, muy acompañada. Es una lástima todo esto de la pandemia, me encantaría visitar a mi familia”.