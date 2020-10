En conferencia de prensa, el Jefe Comunal se refirió a distintos temas entre ellos el nuevo decreto Municipal y su alcance: “Hemos firmado un decreto extendiendo el horario de los comercios hasta las 21h, las farmacias y las estaciones de servicios seguirán con el mismo horario, los delivery podrán circular de domingo a jueves de 7 a 23h, los viernes y sábado hasta las 24h, las iglesias máximo de 30 personas y hasta las 21h, los gimnasios de 7 a 23 hs” manifestó. Cabe destacar que los restaurantes y cafés funcionarán con el 50% de ocupación, con 6 personas por mesa y podrán tener abierto hasta las 24h. Las canchas de fútbol 5 solo pueden realizar prácticas pero no hacer partidos.

Asimismo el intendente fue enfático en un nuevo pedido hacia la población para que sigamos cuidándonos: “Debo ser reiterativo del cuidado que deben tener nuestras familias, por favor les pedimos que usen el barbijo, sabemos que hay juntadas de amigos, que no respetan la terminación del DNI, necesitamos que cumplan los protocolos es fundamental para no colapsar nuestro sistema de salud, además que debemos aprender a convivir con el virus, pero esto no significa que no cumplamos con los cuidados necesarios”.

Durante la conferencia el intendente Walther Marcolini anunció cambios en el Gabinete Municipal, el ingeniero Federico Pío dejará la Dirección de Obras Públicas para ser parte de la Subdirección de Planeamiento para la presentación de proyectos nacional en pos de obtener recursos para General Alvear, en tanto que el arquitecto Pablo Morales asumirá como Director de Obras Públicas.

Fue en el área de obra pública donde el intendente Walther Marcolini se detuvo en un análisis pormenorizado ya que en lo que va del año se han realizado tareas de suma importancia para el departamento, aún en el marco de pandemia que estamos atravesando. En obra pública en lo que va del año se han invertido dos millones de pesos en el SUM del Bº San Carlos, más de dos millones en el SUM del Bº Parque, más de cuatro millones en la tercera etapa del Bº La Marzolina, el aporte Covid-19 realizado por los funcionarios cuyos fondos fueron destinados al Bº Malvinas Argentinas. Además de siete millones de pesos en la obra del Mercado Municipal de los cuales el 50% es aportado por el municipio y el resto por el Gobierno Nacional.

“Hemos sido beneficiados en el marco del Plan Argentina HACE con dos obras, la urbanización de los Bº Montes de Oca por más de 17 millones y el Bº Di Paolo por más de 13 millones, estamos hablando de 31 millones de pesos que va aportar la Nación para que la gente pueda mejorar su calidad de vida, también se aprobó la urbanización del Pasaje Bergós” manifestó el intendente Walther Marcolini.

En materia de agua y saneamiento, en un convenio con AySaM se comenzará a trabajar con la primera etapa de las cloacas del Distrito de Alvear Oeste. También se hizo la red de agua de calle 7 en La Marzolina y se terminó la red de agua en San Pedro del Atuel con una extensión 15 mil metros de cañería.

Continúa el programa de asfalto por un monto de 45 millones de pesos que abarca calles de Ciudad, del Distrito de Bowen y se está analizando ampliar este programa para incluir a San Pedro del Atuel. También se están realizando las gestiones para poder realizar un Polo Judicial, que es una obra muy requerida, y se espera el acompañamiento de los legisladores.

Con respecto al turismo, el intendente dijo: “Hemos podido habilitar a 13 prestadores para el aislamiento de personas, lo que significa que más de 800 personas se han atendido y esto significa que han ingresado al Departamento más de 23 millones de pesos”.

El intendente Walther Marcolini se refirió también al tema seguridad: “Por supuesto que vamos apoyar en todo lo que podamos a la seguridad, nosotros vamos a reparar uno de los móviles para que pueda transitar en el Distrito de San Pedro del Atuel” expresó, dando una respuesta concreta a los vecinos del distrito.

Estas obras y tareas que realiza la comuna no podrían realizarse sin el orden y la transparencia que esta gestión ha reflejado desde el comienzo, y que permite que General Alvear continúe creciendo en agua potable, saneamiento, asfalto y calidad de vida para sus vecinos: “Esto lo podemos hacer gracias a una administración austera, para mi y todo nuestro Gobierno es un grato reconocimiento que el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza haya aprobado la cuenta 2018, como lo hizo con el año 2017, 2016 y 2015, sin cargos y sin multas, lo que es muy importante porque significa haber tenido una administración ordenada, que fue auditada, sobre todo el 2018 cuando tuvimos tres auditores de forma permanente durante todo el año. La cuenta del año 2019 fue presentada en el mes de agosto por la pandemia por lo que está siendo revisada y el año próximo deberá expedirse el Tribunal de Cuentas. Esto no es un dato menor porque es una gestión ordenada con cuentas transparentes y el gasto encaminado al servicio de todos los alvearenses, una manera de rendirle cuentas a nuestro pueblo y decirles que a pesar de una crisis profunda, con trabajo y esfuerzo, se puede encaminar el desarrollo del departamento” concluyó.