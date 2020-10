Funcionarios de Economía y Energía visitaron San Rafael

El jefe de Gabinete, el Coordinador General y el Subsecretario de Agricultura y Ganadería llegaron al departamento sureño para mantener diversas reuniones vinculadas a la lucha antigranizo, seguro agrícola, lobesia botrana y el programa Mendoza Activa.

El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Economía y Energía, mantuvo reuniones con referentes de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, la Sociedad Rural y del Aero Club del departamento sureño para lo cual se trasladaron el jefe de Gabinete, Facundo Biffi, el coordinador general, Marcelo Japaz, y el Subsecretario de Agricultura y Ganadería Sergio Moralejo.

“Hoy hemos venido a mantener una reunión con miembros de la específica de Agricultura y Ganadería de la Cámara representativa local, la Sociedad Rural y miembros del Aero Club, pero fundamentalmente venimos a trabajar en el programa de reactivación económica Mendoza Activa y de lo bien que ha funcionado en este departamento”, comentó Moralejo.

“Con referentes de la Cámara de Comercio hemos trabajado temas que tienen que ver con Lobesia Botrana, el fondo compensador agrícola y la lucha antigranizo. En este punto nos pareció prudente venir y hacer algunas aclaraciones debido a que algunos sectores de la oposición están emitiendo opiniones que carecen de sustento técnico”, agregó el funcionario.

En este sentido, el titular de Agricultura y Ganadería de la provincia, remarcó: “Me resulta llamativo que aquellos mismos quienes no votaron ni acompañaron en un año tan difícil y las restricciones y de pandemia, la ley de presupuesto tal como la había enviado el Ejecutivo, en donde no se nos aprobó el roll over de la deuda alcanzaba los 7 mil millones de pesos que tuvieron que salir de las arcas de la tesorería. Tampoco se pudo tomar endeudamiento a comienzo de año lo cual hubiese permitido tener financiamiento para obra pública y son ellos mismos los decían que no se iba a hacer la campaña de lobesia. No solo no fue así, sino que ya comenzó y representará un costo de unos 500 millones de pesos para la provincia”.

“También dijeron que no iba a haber seguro agrícola y tenemos más de 3500 productores inscriptos con la respectiva cobertura. Tenemos el dinero reservado para atenderlo y la lucha antigranizo. Ustedes saben que ha existido un conflicto gremial y aún así se están haciendo todos los aprestos para dar comienzo cuando así se estime y esté todo en condiciones. Es decir, las tres patas de protección al agro, están funcionando a pleno”, aclaró el funcionario.

Consultado Moralejo sobre el inicio de las actividades orientadas a mitigar el impacto de tormentas graniceras, resaltó: “No es usual que se pongan fechas para el inicio de las actividades ya que esto está estrictamente vinculado al comportamiento climático. Nosotros ya tenemos resuelta la situación con pilotos y mecánicos, se han establecido los respectivos controles y entiendo que en la primera semana de octubre estaría todo en condiciones”.

Facundo Biffi, Jefe de Gabinete del Ministerio de Economía y Energía, hizo referencia a los detalles de la tercera convocatoria del programa Mendoza Activa: “Particularmente el departamento ha tenido una muy alta participación. En las primeras 2 convocatorias hemos tenido más de 70 proyecto y más de 500 millones de pesos en participación solicitada. Alentamos a que los sanrafaelinos sigan apostando al proyecto porque es la forma de alcanzar la recuperación económica que todos estamos buscando después de esta pandemia”.

“Somos muy optimistas por como avanza el programa. Desde hoy (1 de octubre) se lanza la tercera convocatoria y estará disponible el sistema hasta el próximo 10 del corriente. Convocarlos a que sigan participando de este programa que está funcionando muy bien”, agregó Biffi.

El funcionario hizo referencia, además, al tema lucha antigranizo. Es este sentido resaltó: “El sistema de mitigación activa es un elemento más de la planificación de la política agropecuaria, como lo es la malla antigranizo, el seguro agrícola, la lucha contra la lobesia, la reconversión o la tecnificación. En este contexto de restricción presupuestaria se está analizando la efectividad y los costos que tiene el servicio que estamos prestando”.

En el marco de los encuentros se expusieron los resultados de la segunda convocatoria a través de la cual los mendocinos presentaron 596 nuevos proyectos de inversión que se sumaron a los 420 presentados durante la primera de las convocatorias.

De esta manera el total asciende a 1.016 presentaciones, que se encuentran en diversas etapas administrativas de adjudicación, incluso varios proyectos ya tienen firmados sus contratos, tal como ocurrió la semana pasada con hoteles, centros asistenciales y clubes que pudieron concretar sus proyectos mediante el Mendoza Activa.

Una vez cerrada la segunda convocatoria la inversión privada ascendió a $ 3.023.100.363 y, tal como ocurrió con la primera convocatoria, las líneas de construcción e industria y comercio, son las más demandadas. En el primer caso la inversión es de $ 1.677.971.536 con reintegros estimados en $354.656.834, mientras que en el segundo fue de $700.380.376 y reintegros estimados en $231.259.312,80.

Al igual que en la primera convocatoria los departamentos de Luján de Cuyo y San Rafael son los que predominaron en cuanto a cantidad y montos de inversión proyectados. En el primer caso los proyectos de inversión presentados ascendieron a los $706.793.862,45 y reintegro estimados en 170.413.870, mientras que en San Rafael los montos de inversión en proyectos fue de 398.742.296 y reintegros estimados en $97.667.662,4.