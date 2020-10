El Gobierno presentó Petróleo Activa en Malargüe

Una comitiva encabezada por el vicegobernador Mario Abed y el ministro de Economía y Energía Enrique Vaquié se reunió con el intendente Juan Manuel Ojeda. El plan para reactivar el sector petrolero no tiene precedentes en Argentina. Malargüe concentra la mayoría de los pozos.

El equipo del Ministerio de Economía y Energía, encabezado por el ministro Enrique Vaquié, junto con el vicegobernador Mario Abed y el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza, Andrés Lombardi, viajó a Malargüe para presentar detalles de “Petróleo Activa”, el plan para reactivar el sector más importante de la economía de Mendoza con un mecanismo similar al de “Mendoza Activa”.

De la reunión con el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, participaron también el director del Hidrocarburos, Estanislao Schilardi, y el gerente general de la Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima, Pablo Magistocchi.

“Creemos que era importante que esta reunión fuera presencial y así lo pidió el Gobernador Rodolfo Suarez, que como sabemos se encuentra aislado por prevención en el contexto de la pandemia”, comentó Abed.

En este sentido, el intendente Ojeda agradeció “al Gobernador Suarez que nos acompaña desde el inicio”.

“Petróleo Activa es un programa similar a Mendoza Activa”, explicó Vaquié. Y agregó que “comenzaremos el plan con los pozos que están parados o en reparación, para permitir que se vuelva a dar trabajo a Pymes de servicios y mano de obra local”.

El ministro destacó que es fundamental presentar el plan en Malargüe, ya que de los 260 pozos que actualmente están inactivos, 150 se encuentran en el departamento del Sur.

“Con este plan se entrega a quienes inviertan un bono fiscal del 40%. Desde el Gobierno queremos que vuelva el empleo, que la gente pueda volver a trabajar”, agregó.

Además, destacó que “es fundamental el acompañamiento de los legisladores en el Presupuesto 2021, que contempla, si se aprueba como lo envió el Ejecutivo, una reducción del 50% de Ingresos Brutos para 9.777 pymes que deben volver a ponerse de pie luego de la pandemia”.

“Este año con la no aprobación del “roll over”, que es básicamente deuda para poder pagar deudas viejas, tuvimos que hacer un ajuste de 7 mil millones de pesos. Si no se aprueba en 2021, tendremos algo similar, lo que resentirá programas de obra pública y de diversos ministerios para afrontar la crisis”, señaló el ministro. Y puntualizó: “Lo que se estará discutiendo es si habrá más empleo y si habrá o no más ajuste”.

Sin precedentes en Argentina

Por su parte el director de Hidrocarburos, Estanislao Schilardi, explicó que el programa “Petróleo Activa”, que hoy se encuentra en la Legislatura para su tratamiento, no tiene precedentes en Argentina.

“Con este programa estimamos que va a crecer la producción entre un 3% o 4% en la primera etapa. La provincia gana porque recaudará más, las pymes de servicios ganan y se ganan empleos”, dijo el funcionario, quien además detalló que otras provincias petroleras están pidiendo detalles del plan.

Vaquié remarcó: “Hicimos un diagnóstico del estado de los pozos y de allí surgió que unos 260 están inactivos, algunos por la pandemia y otros de antes de la pandemia. Con esta herramienta, las empresas que justifiquen sus proyectos tendrán un reintegro del 40% en Ingresos Brutos y en Regalías. Creemos que se crearán entre 600 y 800 puestos de trabajo”.

Por su parte, Lombardi detalló que el proyecto del Ejecutivo se está trabajando en comisiones: “Estamos abiertos a las propuestas de otros bloques, pero en general hay respaldo. Si arribamos al consenso necesario la ley tendrá media sanción este miércoles, si se hacen algunos cambios, el que viene. En síntesis, la ley puede estar aprobada en quince o en veinte días”.

Cómo es la ley, en detalle

El Gobierno de Rodolfo Suarez envió a la Legislatura la Ley a mediados de octubre. El plan hidrocarburífero llega de la mano de otras normativas ya presentadas que tienen como objetivo vigorizar la economía en el contexto de una pandemia sin precedentes en la historia reciente.

El proyecto, que contempla incentivos fiscales para reactivar pequeños yacimientos que han quedado inactivos, apunta a un sector que, entre explotación directa y actividades vinculadas, representa cerca de un 25% del Producto Bruto Geográfico de Mendoza.

Para elaborar este proyecto, el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, el subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú y el director de Hidrocarburos, Estanislao Schiardi, mantuvieron una serie de reuniones de trabajo con sindicatos, empresas y cámaras empresariales.

“Primero hicimos un inventario de la situación en la provincia en este escenario y luego calculamos cuánto sería la producción y las regalías con esos pozos en marcha”, detalló Guiñazú.

Con este programa, que funciona de modo similar a “Mendoza Activa”, cada empresa deberá presentar una carpeta con inversión estimada y planes para su reactivación que incluya contrataciones a la cadena de pymes local y emplee a mendocinos. A cambio, obtendrá un reintegro del 40% en Ingresos Brutos y Regalías.

Las inversiones bajo este programa pueden ir desde $571 a $2.074 millones: durante un período, el Estado cederá un porcentaje de regalías e impuestos, pero a cambio, logrará reactivar petroleras y pymes de servicios asociados pensando en la pandemia y en la post-pandemia.

El Gobierno implementa planes de reactivación junto con el sector privado desde marzo, cuando la pandemia de COVID-19 llegó a Argentina y comenzó a afectar seriamente a pymes locales.

Además de el plan para hidrocarburos, el Gobernador envió a la Legislatura un paquete de leyes tecnológicas que contemplan la creación de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Ley de Fomento a Emprendedores y la Ley de Economía del Conocimiento.

También sigue en marcha “Mendoza Activa”, cuyo objetivo central es dar oxígeno al sector privado, afectado por las medidas de aislamiento y el desplome de sectores productivos en Argentina.

Este programa está destinado a proyectos de inversión en Mendoza en construcción, comercio, industria y agricultura y va de la mano de Enlace, un programa de inserción de mendocinos que estén sin trabajo con el que realizan pasantías rentadas de aprendizaje, pagadas en conjunto por el Estado y las empresas asociadas.

Por otro lado, el Gobierno logró, luego de arduas negociaciones, que YPF volviera a comprar crudo a las 10 petroleras independientes que siguen operando en Mendoza y de establecer un precio para el barril criollo, mejorando las perspectivas para el sector, que es uno de los motores de la economía local.

Todos los proyectos tienen como fin último inyectar movimiento a toda la cadena productiva mendocina, que es la que finalmente aporta al Estado para que pueda dar sus prestaciones a los ciudadanos.