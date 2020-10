«El fútbol fue el histórico refugio del machismo», reflexiona el arquero Lucas Bruera

es arquero de Villa Dálmine, integrante de Futbolistas Unidxs, colectivo de jugadores comprometidos con la realidad social y la política, y una de las voces de laque tiene el fin de incentivar a que los varones logren identificar mandatos machistas, puedan cuestionarlos y construyan nuevas masculinidades.«El fútbol fue el histórico refugio del machismo», reflexiona sobre su ambiente.

«En los últimos años, a través de las luchas y algunos logros conseguidos, se está igualando todo un poco más. Pero el machismo sigue existiendo y tenemos que seguir peleando porque todavía quedan muchas luchas por dar. Con Futbolistas Unides estamos dando la batalla, la discusión y seguimos militando por un fútbol más igualitario que tarde o temprano va a llegar», confía Bruera en diálogo con Télam.

La Iniciativa Spotlight, una alianza de las Naciones Unidas y la Unión Europea contra los femicidios, lanzó en Argentina la campaña #AmigoDateCuenta con Bruera, el artista urbano Tiago PZK; Beltrán Horisberger, comunicador y activista LGTB+; el sociólogo Agustín Pérez Marchetta; y el activista Bruno Rodríguez.

La campaña Amigo date cuenta en la que participa Bruera.

«A mí me contactó privilegiados_rrss, una cuenta de Instagram que habla y pone en evidencia al machismo. Fue una idea conjunta con Spotlight, se comunicaron conmigo y a mí me súper interesó. Lo usé como una experiencia propia de aprendizaje. En estos temas uno nunca termina de aprender y siento que me sirvió un montón», cuenta el futbolista y estudiante de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata.

Bruera, que antes de firmar con Villa Dálmine pasó por Chacarita y Estudiantes de La Plata, aseguró que la campaña tuvo buena repercusión entre sus compañeros futbolistas: «La iniciativa pone en evidencia la cultura machista, el día a día, el grupo de amigos en WhatsApp, las conversaciones, entender que el silencio es cómplice, pero el objetivo principal era visibilizar prácticas que los hombres naturalizamos, que son machistas y que hay que empezar a erradicar».

«Estos cambios no ocurren de un día para el otro, hay que tener paciencia. Siempre les recomiendo a los futbolistas que para combatir el machismo y la homofobia se sumen a nuestras charlas y debates de Futbolistas Unides», agrega el arquero de 22 años.

La homosexualidad en el fútbol

Con respecto a la homosexualidad en el fútbol, que sigue siendo un tema tabú entre los varones, Bruera comentó que comparte lo dicho por el ‘Monito’ Matías Vargas, exjugador de Vélez. «En un plantel de 30-35 personas hay uno que quizás no sale del closet por miedo. Y tenemos que ver lo que puede herir un comentario en el vestuario. Lógicamente depende del grupo y de qué tan cómodo te hagan sentir, pero es un tema a trabajar porque aún no se animan».

De todas formas, Bruera piensa que hubo avances. «Es por el recambio generacional porque los jóvenes venimos con otro chip. Así que de a poco se va a ir equilibrando por naturaleza, el tema de las actitudes machistas. Con determinados chistes y cargadas se puede ofender a alguien y por eso queremos erradicar esos comportamientos y agresiones indirectas».

Las mujeres en el deporte

Por otra parte, el ‘Loco’ Bruera destaca la inclusión de las mujeres en el fútbol. «La promoción, la televisación y profesionalización del fútbol femenino están muy bien. Las chicas están ganando terreno en un deporte que siempre las excluyó. Me pone muy contento en lo personal y desde el colectivo militamos para que se achique la brecha de desigualdad entre fútbol femenino y masculino».

El arquero de Dálmine se confiesa admirador del alemán Oliver Kahn.

Admirador del arquero alemán Oliver Kahn en su juego de «estar adelantado y arriesgar», Bruera asegura que con Dálmine ya están jugando amistosos y entrenando, «ansiosos» por la vuelta de la Primera Nacional, segunda categoría de AFA, a partir del próximo 7 de noviembre.

