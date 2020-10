Día Mundial de la Salud Mental – Por:.Lic. Luis Andrés Apatye

Dos fechas importantes para la Salud Mental son el 10 de octubre: “Día Mundial de la Salud Mental ” (por la OMS) y el 13 de Octubre: “Día Nacional del Psicólogo/a”,(federación de psicólogos de la República Argentina), en los últimos diez años, las ciencias de la salud mental han avanzado en darle una explicación científica , a diferentes fenómenos que nos ocurren todos los días a nivel conductual, tenemos mas respuestas y tratamientos en diversas patologías, como también mayor prevención en materia de inteligencia emocional, para poder lidiar como los conflictos cotidianos.

Hoy en día hemos tomado mas conciencia de nuestros estados de animo, y le damos mayor importancia a la Salud Mental, tanto para el tratamiento de algunas patologías como también, para la prevención y el auto-cuidado, tenemos mayor información sobre como trabaja nuestro cerebro y la gran relación con las emociones, gracias a las neurociencias sabemos mas cosas sobre como procesamos la información de aquello que nos rodea y como dicha información es interpretada, podemos cambiar malos hábitos entrenando nuestra fuerza de voluntad y crear nuevas modificaciones conductuales aprendiendo mas de nosotros mismos, como somos responde al concepto de Auto-Conocimiento y esta, esta íntimamente relacionada con el Auto-Estima, cada vez descubrimos mas sobre nuestra conducta y como podemos cambiarla o mejorarla, las investigaciones en salud mental nos demuestra que para todo hay un tratamiento pero nada de esto funciona si realmente no hay un verdadero cambio de paradigma en la sociedad, y esto tienen que ver con la mirada que tenemos de ir a consulta de psicología: “el psicólogo es para locos” o “Vengo por que me mandaron” acá es donde todas las herramientas fallan….

Sin compromiso terapéutico nada es mágico, los cambios no vendrán solos, sin voluntad los tratamientos fracasan a corto plazo como también se puede observar que a mayor compromiso terapéutico mejores resultados en los estados de animo del consultante, pero insisto en romper los mitos y estigmas sociales, venir al psicólogo no es estar loco, al contrario es querer solucionar un conflicto interno, del cual muchas veces no hablamos pero sabemos que esta….

Los Psicólogos y Psicólogas clínicos no estamos para hacer juicios de valor o juzgar a alguien, al contrario estamos para brindar ayuda con herramientas científicas y tratamientos eficaces, pero sin perder la calidez humana de ayudar a otra persona.

Gentileza:

Lic. Luis Andrés Apatye /Mat 3775 /Psicologo Clínico