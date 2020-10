Continúan los viernes de Mendorock

Hasta fines de octubre, el Gobierno de Mendoza desarrolla la edición 2020 del encuentro de rock más importante de la provincia. Este viernes será el turno de Marian Jungla y Cinical.

Este festival, con el transcurso de los años, no sólo logró posicionarse en el calendario cultural mendocino, sino que se convirtió en uno de los más grandes de la región, en su género.

Su escenario es plataforma para nuevas bandas y lugar de encuentro para agrupaciones de largo recorrido. Este 2 de octubre, a las 20, a través de Canal Acequia y www.mendozaencasa.com, podremos disfrutar de la propuesta de soul y funk de Marian Jungla y toda la potencia de Cínical.

Marian Jungla

Es cantante, compositor y uno de los músicos mendocinos con mayor proyección en los últimos años, con su sonido soul, funk y demás. Luego de un año y medio de trabajo, editó Acariciando la Jungla, junto a Gabriel D’ellinocenti, Diego Denegri y músicos invitados. Este material está compuesto por canciones originales, de su autoría, que versan entre el funk, soul, pop y también una cumbia electrónica.

Fue creciendo en la escena musical independiente, gracias a su particular sonido. En nuestra provincia participó de diferentes festivales como el MendoRock, la Fiesta Provincial de la Cerveza, el ciclo Jazz en el lago y el ciclo del MIMM, en el Teatro Independencia.

Durante el año 2019, llevó su propuesta por Europa con gran éxito, pasando por Barcelona, Formentera y París.

Cinical

Una de las bandas más reconocidas de Mendoza, nació en 1998 cuando los hermanos Vaka y Bruno Allegretti, se reunieron con sus amigos Warren Marino y Uriel Memoli, para dar comienzo al sueño de sus vidas: formar una banda de heavy metal.

Ese mismo año, viajan a Chile y graban el primer EP The Beginning of the End. En 2006, entra a la banda el guitarrista Hernán “Amigo” Troyano, renovando los aires del grupo para producir el mejor disco de su carrera, Cinical III.

Dos años después, a causa de una grave enfermedad, Hernán deja de existir físicamente y en su reemplazo entra Federico Silva, otro hermano de la banda. Sin dejar de lado las presentaciones, a principios de 2010, entran a grabar Agonía y Vida, álbum que contó con la producción de Andrés Giménez (ex ANIMAL y actual D-Mente). Luego la banda decide actualizar la formación, integrando a nuevos músicos como: Alfredo Presunto y Fernando Scolaro, en guitarras y Jorge Gallego, en batería, para dar paso al nuevo material llamado Resurgir, logrando así el EP.

Es una de las bandas mendocinas con mayor trayectoria en la escena local, realizando innumerables presentaciones, dentro y fuera del país, participando en festivales importantes en Chile, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza y Uruguay. Compartiendo escenario con bandas como Almafuerte, Malón, Horcas, Animal, Carajo, 2 Minutos, Harpoon, Plan4, Against, Rey Toro, Lethal, Criminal y muchas más.