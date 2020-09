Tenista pionera y ocultada – Por:.Beatriz Genchi

María Luisa Terán estuvo entre las 10 mejores del mundo, pero era criticada por usar pollera corta. Tras el golpe de estado de septiembre del 1955, se exilió en España: la prensa omitió sus triunfos. A la vuelta, los clubes argentinos le cerraron las puertas.

“Putita rosarina”, le dice por lo bajo en un cambio de lado Felisa Piédrola a Mary Terán de Weiss como se la conocia, en plena final del Campeonato de la República de 1939 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Ella no le contesta, pero le pide permiso al árbitro para retirarse un momento. Vuelve. Y pierde sin terminar el partido: 4-6, 7-5 y 4-0. Hija del bufetero y cuidador de las canchas del Rowing Club de Rosario, Terán de Weiss era vista de reojo en aquel ambiente elitista, incluso antes de su militancia peronista.

Pero con su juego de fondo, menos técnico, aunque más consistente, desplazó a Piédrola como tenista argentina N.º 1 en 1941, lo que repitió en 1944, 1946, 1947, 1948 y 1952. La rivalidad se acentuó durante el gobierno de Juan Domingo Perón. “Cuestiones ideológicas” y cierto favoritismo de la Asociación Argentina de Tenis (AAT). Aunque juntas ganaron el doble femenino en los Juegos Panamericanos de Buenos Aires 1951. El golpe de Estado que derrocó a Perón, cambió la vida de Terán de Weiss, la tenista argentina perseguida, ocultada y olvidada.

Terán se encontraba jugando el Abierto de Alemania Occidental cuando se produjo el golpe de Estado. Los militares de la “Revolución Libertadora” llamaron a los organizadores para que se le prohibiera seguir en el torneo. “Adhiere al régimen depuesto”, dijeron. En Argentina, mientras, le confiscaban el departamento de Belgrano y el negocio de ropa deportiva. Se mantuvo en el exilio en España. A pesar de los pedidos de la AAT, intervenida por los militares, la Federación Internacional de Tenis le permitió jugar torneos por Europa. La prensa argentina omitía sus triunfos. Regresó en 1959, con Arturo Frondizi en la presidencia. El “ambiente” se tomó revancha. En el Belgrano Athletic, su club después del Rowing, el portero le negó el ingreso. La rechazaron en otros. Habilitada, no podía competir. En 1963, River la inscribió en su equipo. Los demás se negaron a jugar contra River. Perón había colocado a los clubes, cuyos campos eran concesiones, bajo control del gobierno. Ella era la cara del tenis peronista. “Había un poco de abuso de poder y se ganó antipatías –cuenta Roberto Andersen, autor de la biografía Mary Terán de Weiss–. Pero, por otro lado, ella evitó que la CGT hiciera asados en las canchas de tenis y muchos otros males mayores”.

“Si a Evita no le perdonaban ser mujer –dijo Terán, conmigo no iba a ser menos. Yo, además de peronista, era una mujer que había logrado destacarme mundialmente en un deporte que, acá, era exclusividad de una élite masculina y esas cosas en este país no se perdonan”.

Los diarios la criticaron porque usaba polleras cortas y vestidos modernos con transparencias de Teddy Tinling, el diseñador del tenis en el siglo XX. Porque usaba aros, reloj, cadenas y pulseras de oro. Porque su belleza enamoró a Perón después de que muriera Evita (cuentan que le propuso casamiento y ella lo rechazó). Porque como directora de los campos deportivos municipales de la Ciudad de Buenos Aires popularizó el tenis. Porque durante la última dictadura, en 1980, organizó una campaña, juntó 5000 firmas y publicó una solicitada en el diario La Nación en repudio a los agravios de la AAT en una disputa económica contra Guillermo Vilas. Primera top ten de argentina, en 1950, los periodistas británicos encargados del ranking la ubicaron N.º 10.

El estadio ubicado en Villa Soldati de Bs.As. recibió en 2007 el nombre “Mary Terán de Weiss”. Las tenistas Nadia Podoroska y Paola Suárez referentes actuales, dicen haberla conocido debido al nombre del estadio que está en Parque Roca. El año pasado, en ocasión de una exhibición del tenista suizo Roger Federer, en todos los medios se lo mencionaba como “Arena Parque Roca”

En febrero pasado, el Rowing, su club de Rosario, organizó la primera edición de la Copa Mary Terán de Weiss. Las tenistas jugaron con ropa blanca y raquetas de madera. Y recolectaron útiles y libros para donar a la Escuela Provincial N.º 1254, cercana a una calle del barrio La Cerámica: Mary Terán de Weiss.

Gentileza:

Beatriz Genchi – beagenchi@hotmail.com

Museóloga – Gestora Cultural – Artista Plástica.

Puerto Madryn – Chubut.