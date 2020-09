«Su relato tiene patas cortas»: la dura respuesta de Cornejo a Cristina Kirchner

Cornejo salió con los tapones de punta a cuestionar las declaraciones de la ex presidenta, quien apuntó a las sesiones virtuales que se desarrollan en la Legislatura mendocina. También el vicegobernador, Mario Abed, cruzó a la ex mandataria.

En duros términos, el diputado nacional Alfredo Cornejo, líder de la UCR, salió a responderle a la vicepresidenta Cristina Kirchner, en medio de la puja por las sesiones virtuales en el Congreso.

Así, el ex gobernador mendocino aseguró que con los modos que tiene la ex mandataria «el margen de confianza es escaso», además de asegurar que «su relato tiene patas cortas», ya que en Mendoza el sistema por videollamadas está vigente y no vencido como en Diputados.

«Con sus modos en la presidencia en la Cámara alta y sus laderos en Diputados, el margen de confianza es escaso», indicó Cornejo, en su perfil de Twitter, y agregó: «En Mendoza, el sistema de sesiones virtuales está vigente, mientras que en Diputados de la Nación está caído».

Asimismo, el titular del radicalismo nacional dejó en claro que «el proceso de reforma Constitucional en Mendoza se votaría en 2021 y de forma presencial, como el acuerdo de los jueces», como viene ocurriendo en las últimas sesiones.

«La diferencia radica en la confianza. Con sus modos en la presidencia en la Cámara alta y sus laderos en Diputados, el margen de confianza es escaso. De todos modos, confío en que podremos renovar el protocolo que habilita las sesiones», aclaró Cornejo.

En este sentido, no dejó pasar la oportunidad para volver a cargar contra la forma en que se pretende debatir el controversial proyecto de reforma judicial. «Queremos algunas seguridades para que la reforma judicial que usted impulsa no sea un manto de impunidad ni un mecanismo para sacar presos con los criterios que le indica Zaffaroni», señaló.

Para terminar su mensaje en las redes sociales, el ex mandatario mendocino expresó: «En Mendoza, la reforma judicial que ya hicimos, fue para sancionar con mayor dureza a quien delinque, y no para llenar la calle de delincuentes peligrosos. Su relato tiene patas cortas».

También el gobierno de Mendoza le contestó a la vicepresidenta tras su embestida en medio de la pelea en el Congreso. El vicegobernador, Mario Abed, le dijo que estaba «mal informada» y la acusó de «menospreciar» al pueblo mendocino.

La expresidenta cuestionó al diputado nacional Alfredo Cornejo, presidente de la UCR y exgobernador de Mendoza, pero además llevó la polémica a las autoridades locales, al asegurar que en tierra cuyana se debate un proyecto de reforma de la Constitución provincial de manera remota, mientras que Juntos por el Cambio, a nivel nacional, no llega un acuerdo sobre la metodología en la que se deben debatir las iniciativas, entre ellas la reforma judicial.

Abed afirmó: «Lamento que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, esté tan mal informada y menosprecie públicamente de esta forma al pueblo de Mendoza, a sus legítimos representantes, a sus instituciones y a la Carta Magna Provincial».

A través de su cuenta de Twitter, el vicegobernador le recordó que en tierra cuyana hubo un acuerdo de todas las fuerzas políticas para debatir de manera digital. «No se puede buscar confundir a los ciudadanos con instancias y reglamentaciones que son claramente distintas. En @DiputadosAR el protocolo venció el 04/08. En Mendoza seguimos uno vigente acordado por las fuerzas que integran la @LegislaturaMdz. Reitero, acordado y vigente», afirmó el funcionario.

Cristina Kirchner había disparado munición gruesa tomando un comentario que posteó la senadora del Frente de Todos Natalia Vicencio, que cuestionó la negativa opositora a sesionar de forma remota. «En esa provincia el Poder Legislativo está reformando la constitución por vía remota! ¡Si! No quieren debatir en el Congreso Nacional pero en su provincia reforman la Constitución por zoom», señaló la vicepresidenta. Finalmente, se despachó contra el líder del radicalismo: «Parece que no solamente [Horacio] Rodríguez Larreta dice una cosa pero hace otra. Lo acompaña otro entusiasta militante del ‘haz lo que yo digo pero no lo que yo hago’: Alfredo Cornejo, Diputado Nacional, Presidente de la UCR y exgobernador de la Provincia de Mendoza.», escribió Cristina Kirchner, lo que motivó la respuesta del Ejecutivo cuyano.

«En esta provincia -le contestó también Abed- se prioriza trabajar con diálogo, consenso y en búsqueda permanente de acuerdos, y no atropellando a las minorías parlamentarias e imponiendo mecanismos para beneficio propio.»

Fuente:https://www.lanacion.com.ar/politica/el-vicegobernador-mendoza-le-contesto-cristina-kirchner-nid2438784