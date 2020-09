Se suspendió la audiencia pública por el ordenamiento territorial en Malargüe

Ayer domingo, el medio Malargüe a Diario publicaba la noticia de la suspensión de una audiencia prevista para hoy lunes: https://www.malargueadiario.com/se-posterga-la-audiencia-del-plan-ordenamiento-territorial/. Ésto tiene una historia que el gobierno comunal pretende mantener oculta.

En reciente declaraciones a la LV 19 Radio Nacional Malargüe, el ex gobernador Celso Alejandro Jaque se refirió a las irregularidades en la convocatoria a la Audiencia Plan Municipal de Ordenamiento Territorial Malargüe. La misma iba a ser llevada a cabo vía ZOOM.

Ante esa decisión intempestiva, los concejales de la oposición hicieron una presentación ante la Fiscalía de Estado de dos hojas, que escaneadas incluimos al final.

Básicamente esto decía Jaque: “tomamos conocimiento por un medio periodístico local. En el Boletín Oficial de la Provincia y el día 14 de agosto fue publicada. Allí vemos un decreto que habla de un expediente para la aprobación de un reglamento municipal, pero en los considerandos se ve que se quiere aprobar un plan de ordenamiento territorial, que es otra cosa , El reglamento se había aprobado el 16 de julio. Luego de menos de un mes hay esta convocatoria. Llama la atención la rapidez con que se hizo este trámite, lo cual da para sospechar. La ley dice que debe ser consensuado con la sociedad. Con fechas tan cortitas no puede haber participación. Además, las audiencias públicas por zoom no están reglamentadas, no está contempladas en la ley”

Agrega que “un plan de ordenamiento territorial es eso, una herramienta jurídica donde se establece cuáles serán las zonas urbanas, las rurales, las agrícolas. O sea, que regula el uso del suelo. Se dirá qué parte se va a dejar para la transhumancia, el turismo, etc. Este ordenamiento surge en 2009. Allí es donde se habilita para que la población decida cuál es el modelo territorial deseado. El texto puesto a consideración en la web del municipio es muy técnico y muy extenso; se nota a la legua que no hay participación ciudadana”. Y advierte que “se habla de un Centro de Esquí El Azufre, que está allí. No se habla de los puesteros, a pesar de que originalmente esas tierras es de ellos Esas tierras no pueden ser vendidas (ley 6086). No tengo claro bajo qué norma se está haciendo lo que se está haciendo. No tengo claro bajo qué normativa se está haciendo ésto. Alguien «habría» comprado los derechos de los puesteros….. ¡Quién lo avaló?. Porque de acuerdo a la ley, no se pueden comprar los derechos. El lunes que viene será por plataforma zoom, pero los puesteros no tienen acceso al zoom. Cada participante tiene sólo dos minutos. Sólo participarían los habitantes de la ciudad. Tenemos derecho a decidir por ellos?”. Las declaraciones completas de Jaque pueden verse en https://www.facebook.com/groups/872559679540283, un post del día 2 de septiembre.

Este reportaje radial tuvo una réplica, que fue la del presidente del Concejo Deliberante Martín Palma: https://elguardianonline.com.ar/locales/de-nada-sirve/ , la cual generó una respuesta y el consiguiente enojo del ex gobernador, por el tono del expresiones del edil.

Como puede apreciarse en el primer audio, el Contador Jaque pasa revista a lo que fue su trabajo de legislador entre 1991 y 1995, lo que incluyó el haber sido el autor del proyecto de ley 5978 de Cavidades Naturales, y co-rresponsable de la Ley de Arraigo del Puestero 6086. Pero todo eso parecía que Palma prefería pasarlo por alto.

Mientras tanto la Federación Argentina de Espeleología – FAdE salió al ruedo recordando que desde hace más de un año (junio de 2019) había presentado un pedido ante la Secretaría de Ambiente de la Provincia (NO-2019-3203169-GDEMZA-DRNR#SAYOT), donde se plantea “la conformación del Consejo Provincial de Arraigo del Puestero, que esa ley estipula. La FAdE alude, en la nota, al “agravamiento de la situación dominial de los puesteros de Malargüe, como asimismo la impunidad con que están actuando algunas personas, incluyendo miembros de la dirigencia política”. La Federación solicitó tambien la conformación del Consejo de Arraigo del Puestero (Ley 6086), y pidió también formar parte del mismo, ello por cuanto consideramos a los puesteros como guardianes naturales de las cavidades que, además, se encuentran en sus campos de pastoreo. Es más, quien descubrió la primera cueva (San Agustín) fue un puestero que hoy vive en las ciudad pero nació allí, y bautizó a la mismas con el nombre de su abuelo, lo que puede apreciarse en la carpeta de Poti Malal en https://issuu.com/fade3. El pedido de la Federación no fue atendido, tal como denunciamos en un artículo periodístico que tampoco mereció comentarios ni respuesta por parte de las autoridades: https://www.acercandonoscultura.com.ar/revista-h-articulo-la-cultura-del-agua_-_iquest_nueva-o-antigua__130.html y en http://piramideinformativa.com/2019/05/la-federacion-argentina-de-espeleologia-pidio-que-se-reconstituya-elconsejo-provincial-de-arraigo-del-puestero/, por lo que la FAdE recurrió al diputado Provincial Gustavo Majstruk, para que la creación de un Parque se hiciera por la vía legislativa, o sea mediante una ley

El Proyecto Majstruk pone de relieve la importancia de que el turismo en el valle sea un complemento económico de las actividades de veranada de los puesteros, todos ellos dedicados a la ganadería caprina transhumante pero que ven peligrar su forma de vida por proyectos económicos sobre los cuales no son consultados.

A lo largo de nuestra experiencia en las cavernas hemos conocido la forma de vida de estas personas, y sabemos que están preocupados por el avance del llamado «progreso» que pueda afectar su forma de vida, lo cual está específicamente contemplado en la Ley 6086.

La judicialización que hizo la FAdE fue una cautelar, que fue presentada el mismo jueves en un Juzgado de la misma Ciudad de Malargüe. Ese mismo día a la noche se reunía el gabinete con los concejales para tratar el tema, pero recién el domingo se daría conocer la noticia de la suspensión de la audiencia, en una maniobra para ganar tiempo que hace que los ambientalistas de toda la provincia mantengan el estado de alerta.

Expte 78180 Poti Malal Legislatura FADE SOLICITA MEDIDA CAUTELAR FINAL 2.1

Expte 78180 Poti Malal Legislatura

FADE SOLICITA MEDIDA CAUTELAR FINAL 2.1

Carlos Benedetto

Federación Argentina de Espeleología

carlos_benedetto@fade.org.ar

+54 9 2604094916