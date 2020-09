Qué dijo Alberto Fernández sobre el dólar ahorro y el cepo

El presidente Alberto Fernández insistió en que «la cuarentena no existe» Tan solo unas horas después de que la Argentina superara las 9000 muertes por el coronavirus y con la ocupación de las camas de terapias intensivas entre el 60 y el 70%, Alberto Fernández habló con A dos voces, y dijo: «No llevamos 160 días de cuarentena. No hay cuarentena. La cuarentena supone el encierro total de una comunidad y eso no existe, aunque hay gente que se cuida y cumple responsablemente, sino sería peor'». Y agregó: «Creo que no hay que confundir a la gente porque necesitamos que la gente entienda que estamos en una situación de alto riesgo. Hay gente que no sabe que está contagiada y se relaja. El riesgo existe».

Sobre esto, el mandatario señaló cuán importante es proteger a los trabajadores del sistema de salud. «Yo quiero llamar la atención de la gente y que seamos solidarios con los que se exponen todos los días. Hay cierto relajamiento social que no mide las consecuencias», dijo.

«Lo que pedimos es un aislamiento sanitario de aquellos que están en una situación de mayor debilidad: los mayores de 60 años, las personas con alguna enfermedad prevalente, el resto de la sociedad se mueve y sale», dijo. Fernández fue contundente con su mensaje de que la cuarentena no existe, y afirmó que «si hubiese cuarentena, no tendríamos ninguno de los problemas que tenemos. Los problemas son derivados de la mayor circulación y el mayor contacto de la gente».

La «politización» de la pandemia

El funcionario criticó con dureza a Mauricio Macri, por su apoyo a las manifestaciones que se realizaron: «Voy a hacer todos los esfuerzos que estén a mi alcance para que la armonía y la convivencia democrática existan en la Argentina, pero no me voy a callar si veo que un expresidente, desde Suiza, celebra que la gente salga a contagiarse a la calle, los felicite y les dice que están reclamando libertad, ¿qué libertad? Eso no es poner grieta, eso es decir la verdad». En ese momento, le recordaron que Macri volverá al país en las próximas horas y Fernández lanzó: «Habrán terminado sus vacaciones, no sé cuándo tendrá otras».

Si bien reconoció que antes de asumir la presidencia él le pidió a la sociedad que «salga a la calle» a marcarle sus errores cuando sucedan, aclaró: «Salgan a la calle, pero no para confundir a la gente. Los problemas que estamos teniendo son por las salidas y las manifestaciones. Prefiero que todos los días salgan al balcón con la cacerola. Todo el mundo tiene derecho a protestar y voy a defender hasta el infinito el respeto a protestar de los otros. Yo no soy el dueño de la verdad».

En otro tramo de la entrevista voltvió a cuestionar «la politización» de la pandemia. «La oposición y muchos actores de poder la utilizaron como un mecanismo de ataque al Gobierno y de repente nosotros nos convertimos en personajes insensibles que queremos mantener a la gente encerrada. Inventaron la imbecilidad del enamoramiento de la cuarentena. ¿Quién se puede enamorar de eso? ¿Qué presidente es feliz con una cuarentena? Nadie. ¿Qué presidente es feliz con una economía paralizada? Nadie puede ganar con eso, pero insistieron con ese mensaje y hubo gente que lo terminó creyendo». Y fue más allá: «Después, están los que están naturalmente alterados, que dicen que tengo un negocio con Bill Gates, los terraplanistas de la pandemia».

De todos modos, evitó meterse en la disputa entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires, y aclaró que los problemas que se dieron con las aperturas no sucedieron solo en Capital Federal, sino que eso ocurrió en distintos puntos del país. «Jujuy estuvo 100 días sin casos y ahora está en una situación de colapso», ejemplificó. Y, más adelante, resaltó: «No pongo el foco en Capital Federal, hay provincias donde se flexibilizó y ahora tienen una situación preocupante».

El botón rojo del Presidente

Ante la pregunta de si puede haber botón rojo, dijo que es posible. «Claro que sí, porque yo no voy a dejar que todo el esfuerzo que se hizo se pierda. Es un esfuerzo que hicimos todos, no solo yo. ¿Y los cientos de enfermeros, médicos y kinesiólogos que se enfermaron trabajando? ¿Todo lo vamos a tirar por la borda? Para mí, lo más importante es que la gente pueda ser atendida en un hospital si se enferma. Yo no voy a permitir que la situación sanitaria llegue al punto de colapso».

Coronavirus en la Argentina. Con el 80% de camas ocupadas, la situación del PAMI es «crítica»

El Presidente explicó que las medidas que tome dependerán de cómo evolucione la situación de las camas de terapia en todo el país. Tal como señaló, «el problema ha trascendido al AMBA», por lo que está en un continuo contacto con los gobernadores para definir juntos qué medidas tomar en cada caso.

«El lunes voy a viajar a la provincia de Mendoza para ver cómo ayudarlos a pasar este momento. El gobernador, que había flexibilizado, ya tomó medidas restrictivas. Hay que entender que estamos en una pandemia, que no la eligió nadie y que nos tocó. La única forma que conocemos para combatirla es aislarnos», contó. Y siguió: «En Chaco, actuamos y ahora está muy contenido, en una meseta de 50 casos diarios».

Fernández profundizó, luego, sobre la crítica de Axel Kicillof y su entorno hacia la política de Horacio Rodríguez Larreta. «Lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires repercute negativamente sobre la provincia. ¿Cómo le pido al intendente de Vicente López o al de La Matanza que cierren los comercios cuando cruzando la General Paz está todo abierto?».

Impacto económico

Si bien aclaró que la caída de la economía existe, puntualizó: «La economía, la actividad industrial, medida por el consumo energético, está igual al primer día de la cuarentena. El consumo es más alto y la economía se está moviendo. Esto lo logramos haciendo, preservando las industrias, que pudieron funcionar respetando protocolos».

«Estamos saliendo», celebró Fernández, quien remarcó: «Lo que digo de la ciudad, no es contra Horacio Rodríguez Larreta. Me quejo de la opulencia de la ciudad de Buenos Aires. Soy porteño y siempre me quejé de eso, no es culpa de los cuatro años de Larreta, sino de una historia de un país que se concentró en el puerto de Buenos Aires».

Según dijo, para definir cómo mejorar la situación económica fue clave la negociación de la deuda. «El colmo hubiera sido que la oposición se oponga», sentenció. Y siguió: «Despejamos este problema hace dos días y ya tenemos programado cómo seguir. Antes del 15 de septiembre tenemos que presentar el presupuesto, y ahí van a saber todos cuáles son los objetivos fiscales que tiene la Argentina. Ese día, se conocerán las metas fiscales, la política monetaria y la política cambiaria que el Gobierno prevé para el próximo año».

«La Argentina debe desendeudarse, acumular reservas, tener un dólar competitivo para exportar y empezar a equilibrar las cuentas fiscales», enumeró entonces, y puntualizó: «Hay un dólar especulación y un dólar que sigue el ritmo de la inflación. No hay devaluación en mis planes».

Restricciones al dólar

Ante la consulta de si habrá restricciones al dólar ahorro o si se eliminará, respondió: «¿Y si esperamos? Es un problema muy serio porque la gente teme que tomemos restricciones. Quisiera que confíen en nosotros, no en los que especulan». Sin embargo, resaltó: «Siempre creí que los cepos de esta naturaleza son malos. Yo lo heredé y tenía reservas en caída libre. No potenciaría el cepo. Tenemos que ver cómo empezar a acumular dólares y que la gente pueda volver a confiar en el peso. Ahora hay bonos en pesos que están funcionando bien en el mercado y que son elogiados».

Créditos UVA

«La gente de los créditos UVA debe saber que hicimos un enorme esfuerzo para apoyarlos. Si no me equivoco, nos costó $1500 millones ayudarlos», dijo. Y, sobre el futuro de esta política agregó: «Esperemos». «Creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para poner en orden y tranquilizar la economía, se dio vuelta la economía del mundo. Hay que esperar, nosotros vamos a seguir protegiendo a los sectores más débiles porque no es momento de castigarlos y es nuestra verdadera preocupación».

Impuesto a las ganancias

Ante la consulta de si es cierto que quiere subir hasta el 41% el impuesto a las ganancias, sentenció: «Eso lo dijo Clarín, nunca lo dije yo. Nunca nos planteamos eso».

La tensión en el Congreso

Estas noticias sanitarias se dan en un contexto de gran tensión política. Ayer, el oficialismo avanzó con las sesiones virtuales en la Cámara de Diputados y aprobó la prórroga, por otros 30 días, del protocolo que habilita la continuidad del sistema telemático del cuerpo: una decisión que Juntos por el Cambio impugnará porque considera que la sesión fue inválida. La principal fuerza opositora se mantiene firme -entonces- en su postura de dar por terminada la etapa virtual en la cámara baja.

Con el argumento de que la mayoría de los bloques estaba de acuerdo en prorrogar el protocolo, el oficialismo avanzó con la sesión para abordar dos iniciativas: aquella que establece multas para la pesca ilegal y el proyecto, con media sanción del Senado, que dispone medidas de asistencia al sector del turismo.

«Esa parte no la entiendo. La ley se sancionó, pero no por voluntad de la oposición. La oposición trató de impedir que tengamos una respuesta al turismo, que es el sector más afectado por la pandemia. Se fueron diciendo que iban a impugnar la sesión y lo que pasó ayer dejó en claro dónde está parado cada uno. La ley no beneficiaba a una persona particular cercana al Gobierno, sino que a los que peor la están pasando», dijo. Y, al referirse a lo que ocurrió la noche del martes, agregó: «Es lamentable y la culpa la tiene la oposición. Se los invitó a sesionar, a que estén presentes y se levantaron y se fueron».

La reforma judicial

Alberto Fernández resaltó que «es mentira» que la reforma judicial es la que quiere Cristina Kirchner. «Lo que nosotros mandamos es una ley que ordena el funcionamiento de la Justicia federal en la Argentina, eso ni por casualidad es una reforma judicial: no se habla de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura, no se habla del Ministerio Público ni del Ministerio de la Defensa ni del juicio por jurados. No altera ningún proceso en marcha y ningún juez fue movido de su lugar».

Además, el mandatario subrayó que «durante toda la campaña» dijo que había que reformular la Justicia federal argentina. «Esto lo hice yo. Estoy convencido de que a la Justicia hay que cambiarla. El que más debería celebrar es Macri porque le estoy garantizando, con esa reforma, no hacer con la Justicia federal lo que él hizo, que fue usarla contra sus enemigos». En ese sentido, señaló que, cuando asumió, «impidió que los espías vuelvan a meterse en la Justicia».

El Presidente marcó: «No voy a retirar la reforma judicial, de ninguna manera. Creo en el Estado de derecho, creo en la democracia. Es un disparate decir que uso al Congreso como una escribanía».

La cláusula Parrili

Fernández desmintió que Oscar Parrilli»sea Cristina» y que se busque presionar a los medios. Así aclaró que la ley no usaba la palabra «denunciar», sino «poner en conocimiento» y que el organismo al que se notificaría del accionar del periodismo sería el Consejo de la Magistratura, «que no juzga a nadie».

Las tarifas de la telefonía móvil, el cable e internet

Según recordó, en 2003 cuando se discutió si los celulares debían ser considerados servicios públicos, se decidió que se debía proteger a la telefonía fija, por sobre la móvil. «Hoy un chico que no accede a internet, no tiene información. Es la biblioteca del siglo XXI». Tal como explicó, el funcionamiento será similar a la medicina prepaga, donde se discute el aumento de precios.

«La telefonía es uno de los sectores más concentrados de la economía argentina y lo que hay que hacer es promover competencia en ese mercado», advirtió. Y añadió: «El servicio es único, pero hay múltiples prestadores. Eso no se puede modificar como tampoco hay dos precios de la electricidad o del gas».

Las tomas de tierras

»La ocupación no es algo legalmente permitido», comenzó diciendo Fernández cuando se le consultó sobre su postura por las tomas de tierras en el sur y en el conurbano. »Yo creo que nadie está contento de poner una carpa en el medio de un campo para pasar la noche. Tenemos que ver un poco más allá y ver cómo atendemos al problema habitacional de la gente que se ha quedado sin casa. Hay que darles una respuesta porque la respuesta no puede ser que ocupen tierras. Eso hay que evitarlo».

Plan contra la inseguridad

El mandatario contó que, junto a Kicillof, el viernes van a dar a conocer un plan contra la inseguridad en el Gran Buenos Aires. «Estamos preocupados y, por eso, hemos destinado recursos de la Nación. Quienes más padecen la inseguridad son los más pobres y nosotros tenemos que trabajar por esa gente».

En referencia a Sergio Berni, recordó: «Cuando llegamos al gobierno con Néstor teníamos todos los días un piquete en cada esquina y un día Néstor me dijo que en el sur tenía un médico militar que podía ayudar. Ahí lo conocí y nos dio una enorme ayuda». Según dijo, lo respeta porque «le mete mucha garra al trabajo». En ese momento, cuando conversaban sobre el hecho de que algunas personas lo vinculan con la derecha, sentenció: «Yo a Berni nunca lo vi condecorar a Chocobar».

El caso de Facundo Astudillo Castro

Fernández contó que habló con la mamá de Facundo Astudillo Castro, Cristina, cuando se confirmó que los restos hallados en un cangrejal eran del joven.»Lo primero que yo debo hacer es solidarizarme con ella y estar a su lado. Ella sabe, genuinamente, que lamento profundamente lo que le pasó a su hijo y que quiero, tanto como ella, saber lo que le pasó, y Axel quiere exactamente lo mismo. Estamos pidiendo que se investigue bien y que se sepa lo que pasó. Hasta tanto eso no ocurra, hay que ser prudentes. Lo último que yo haría es encubrir cualquier forma de violencia institucional».

Su pelea con Cristina

Acerca de su pelea con Cristina Kirchner, destacó: «Yo me opuse a la Ley de Medios y sigo creyendo que fue una mala ley, y me opuse a la democratización de la Justicia y sigo creyendo que no fue una buena idea. Tampoco me parecía bien el Pacto con Irán y lo dije. Las cosas que dije, las dije honestamente y las creo».

Así, al hablar de su presente con la expresidenta, contó: «Tengo una relación espléndida con ella. Yo soy el presidente de una alianza electoral y represento los intereses de todos y no debo olvidarme de los miembros del Frente de Todos. Cristina es jefa política e ideológica de un sector. El último jefe político que tuve fue Néstor Kirchner. Yo no tengo ningún jefe político».

La grieta y «el albertismo»

«El albertismo no existe. Somos el frentetodismo», lanzó Fernández al discutir sobre las disputas de poder que se dan en la Argentina. En relación a esto, disparó que el periodismo es uno de los culpables de la grieta argentina, aunque luego aclaró: «No quería decir que el responsable de la grieta es el periodismo. Todos los medios tienen línea editorial, algunos opositora y promotores de la grieta. Eso existe y lo sabemos todos».

«Creo que la grieta no le viene bien a nadie. Lo que los argentinos viven es parecido al juego de tirar la soga en el que cada uno tira para su lado y debe arrastrar al otro a ese lado. Es un juego perverso, en una sociedad tienen que tirar todos para el mismo lado», reflexionó. «Sí es cierto que algunos descubrieron que la grieta es un gran negocio. Nadie lo aprovechó y lo explotó tanto como el macrismo».

«Es muy ingrato. Escucho a gente que dejó vencer miles de vacunas importadas que vienen a explicarnos cómo se sale de la pandemia. Escucho a ministros que llevaron la inflación al 43% y a los que nos endeudaron diciéndonos cómo se arregla la deuda», enumeró, indignado.

De todos modos, separó al jefe de gobierno porteño de esta cuestión. «Voy a seguir hablando con Horacio Rodríguez Larreta, le tengo mucho afecto aunque pensamos muy distinto. No hubo problema cuando dije que era mi amigo, pero hay una tendencia natural a cargarle todos los males del mundo a Cristina».

Aborto

Al final de la entrevista, Fernández dijo: «Yo estoy convencido de que el aborto es un problema de salud pública y que hay que resolverlo, pero también estoy convencido de que la salud pública está absolutamente concentrada en la pandemia. Tengan la certeza que esa ley la voy a elevar por convicción».

Fuente:https://www.lanacion.com.ar/politica/alberto-fernandez-nid2438967