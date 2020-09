Mendoza tendrá una escuela de rollerski

Estará a cargo de la profesora Margarita Mante y funcionará en el predio del Estadio Malvinas.

En el marco del programa nacional Escuelas Deportivas Argentinas (EDA), funcionará en Mendoza una escuela de rollerski en el predio del Estadio Malvinasa, a cargo de la profesora Margarita Mante.

El EDA en Mendoza es ejecutado, coordinado y fiscalizado por la Subsecretaría de Deportes, a través de la Dirección de Deporte Federado y Alto Rendimiento.

Conocidas en Mendoza como Escuelas de Iniciación Deportiva, el programa de Escuelas Deportivas Argentinas tiene como objetivo favorecer el acceso a espacios de iniciación y desarrollo deportivo, mediante un proceso formativo de enseñanza y perfeccionamiento del deporte en niños, niñas y adolescentes.

El director provincial de Deporte Federado y Alto Rendimiento, Rodrigo Araya, explicó que “en el marco del Programa EDA, Escuelas Deportivas Argentinas, que nosotros en la provincia las conocíamos como Escuelas de Iniciación Deportiva, vuelve a replicarse en conjunto con la Secretaría de Deportes de la Nación”.

“En Mendoza hemos mantenido la misma cantidad de escuelas”

Araya destacó: “Hemos mantenido la misma cantidad de escuelas que teníamos el año pasado en una gran variedad de deportes. Los profesores ya comenzaron su trabajo, obviamente, desde la virtualidad, con capacitaciones con su head coach, con desarrollo de cursos sobre temáticas de cada uno de los deportes, en los que ellos son los encargados de participar”.

Agregó que “con la flexibilización que íbamos teniendo de las actividades deportivas en la provincia, iba a ser factible a partir de que recibimos la autorización la semana pasada desde Nación para comenzar la presencialidad en las condiciones que cada provincia, en el caso de que la nuestra lo permitiera. Estamos en este momento en el proceso de armado de los seguros para los chicos”.

Al respecto, aclaró: “Hay que recordar que son escuelas de iniciación en el deporte, por lo que va en edades tempranas. Iremos largando la presencialidad en ellas, de acuerdo con la posibilidad que tenemos de flexibilización, que nos vaya indicando el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes”.

Adelantó además el funcionario que “se incorpora una nueva disciplina, que es el rollerski. Se trata de una iniciativa de la Federación Argentina de Ski y Andinismo (FASA). A través de esta disciplina, el deportista podrá ir acercándose al esquí de fondo, que es en definitiva lo que la FASA está tratando de desarrollar en Mendoza específicamente, y, cuando se pueda, en lugares como Las Leñas o en alguna otra pista. Hoy la modalidad se va a desarrollar sobre patín, en un espacio que vamos a preparar dentro del predio deportivo del Estadio Malvinas Argentinas. Esperamos tener una importante convocatoria de chicos para ir desarrollando esta actividad y luego poder volcarla al esquí de fondo en lo posible, para poder seguir desarrollando y completando el equipo que representa a Mendoza en los Juegos Nacionales de Invierno, cuando estos retornen luego de esta situación de pandemia”.

Finalmente, destacó que “esta nueva escuela deportiva de rollerski es una noticia interesante para Mendoza, sobre todo porque siempre es importante ir desarrollando nuevas disciplinas deportivas que tengan que ver después con el desarrollo de un deporte olímpico. En este caso es el esquí de fondo. Obviamente, en el momento que se nos permita arrancar con toda la variedad del resto de las Escuelas Deportivas Argentinas, para tener un desarrollo muy territorial, porque están distribuidas en toda la provincia, para incrementar la iniciación en todos los deportes y luego la posterior inclusión de estos chicos en el deporte de los clubes y también en el deporte federado”.

Mante, una bonaerense radicada en Mendoza

Margarita Paula Mante, profesora de Educación Física e instructora de rollerski, es oriunda de Buenos Aires pero está radicada desde hace casi tres años en nuestra provincia. Se recibió en la Universidad Nacional de La Matanza y además es guía de trekking en cordillera, con amplia experiencia también en hockey sobre césped, deporte que practicó durante 20 años. Entre sus antecedentes, se destaca además un curso intensivo de rollerski en España, con un técnico deportivo en esquí de fondo.

Las clases serán de forma presencial, para niños nacidos entre 2006 y 2011, en el predio del Estadio Malvinas Argentinas. El inicio será confirmado cuando el Gobierno de Mendoza habilite la realización de este tipo de actividades, siguiendo los protocolos correspondientes por la pandemia.

Un nuevo deporte para los mendocinos

Mante explicó que el rollerski “nació hace unos 90 años como primera experiencia. En la década de 1930, los esquiadores de fondo comenzaron a inventar unos esquíes para poder seguir entrenando en verano, cuando no tenían nieve. Se comenzaron a usar unos rollerskies bastante distintos a los que hay en la actualidad, pero fueron evolucionando con los años, hasta llegar a los equipos que existen hoy”.

“Después, en los años 70, ya comenzó a utilizarse una marca más especializada. El esquí de fondo y el rollerski tienen su mayor desarrollo en países nórdicos como Suecia, Noruega, Finlandia. A partir de allí, se comenzaron a diseminar por todo el mundo. El rollerski está ahora en muchos países de Europa, en los últimos años con mucho desarrollo en España y así fue como lo descubrí y lo traje a la Argentina”, agregó.

Indicó al respecto que en nuestro país “hay muy poco desarrollo, diría incluso que los que practican rollerski son solo esquiadores de fondo. Hay algunos en Ushuaia, Bariloche, algo en Cavihaue (Neuquén) y ahora comienza a verse en El Bolsón y San Martín de los Andes”. En la actualidad seremos ocho entrenadores de esquí de fondo. Rollerski habrá en breve en Mendoza, Bariloche y un poco en Ushuaia, después puede haber alguna persona en particular que lo practica, como por ejemplo una alumna mía en Buenos Aires, pero es un deporte completamente nuevo para la Argentina”.

“Yo le he impuesto mucha energía para desarrollarlo porque claramente me parece un deporte maravilloso. Tiene muchos beneficios y por eso le vi proyección en la Argentina, y Mendoza es un lugar maravilloso para practicarlo”, explicó la entrenadora.

Consideró que el movimiento del deporte “es como si fuera a caminar, así como nació el esquí de fondo, para trasladarse de un lugar a otro por la nieve, el rollerski es lo mismo, pero con la adaptación de las dos ruedas, por lo cual la técnica es la misma. Se trata de un deporte individual, está dentro de la Federación Internacional de Esquí. Hay una Copa Mundial que se denomina Rollerski World Cup, que se realiza cada dos años y también hay otros formatos de competencias internacionales”.

“En los últimos años, hay gente que sólo hace rollerski y se dedica únicamente a ese deporte y nunca hizo esquí de fondo, que es por ejemplo mi caso y de mucha gente en España. Tiene muchos beneficios, ya que es muy bueno para el desarrollo de la coordinación y el equilibrio, la capacidad aeróbica y anaeróbica, fuerza y resistencia, fuerza del core, lo que es abdominal”, comentó.

Mencionó además que el “rollerski se comenzó a practicar mucho porque es un entrenamiento sin impacto, se trata de un deslizamiento de las ruedas, uno no levanta el rollerski. Hay muchos corredores de montaña que comenzaron a utilizarlo como parte de su entrenamiento. Por ejemplo, entrenan tres veces por semana corriendo y un día le agregan el rollerski porque entrenan con menor impacto, lo cual es bueno para las articulaciones y pueden entrenar las mismas capacidades que corriendo”.

Señaló que este deporte “ya es competitivo dentro de la Federación Internacional de Esquí. En Brasil se ha utilizado como un deporte de inclusión social, ya que comenzaron a traer chicos de las favelas, les enseñaron y los han sacado un poco de su realidad social y ponerlos en la práctica deportiva”.

Manifestó además Mante que “existen dos técnicas de rollerski, clásica y skating. La intención en la escuela de Mendoza es enseñar las dos, pero comenzaré con la clásica, que es un poco más fácil que la de skating, y se utilizan equipos distintos. Uno debe tener diferentes rollerskies y bastones, porque poseen diferentes alturas”.

“Mi intención es comenzar de forma presencial”

La profesional consideró que su intención es “comenzar las clases de forma presencial. No conocen este deporte, no me conocen a mí, es difícil así empezar algo virtual. Será con grupos muy reducidos, distintos horarios, distanciamiento social, no solo por la pandemia sino también por los equipos”.

“Por la pandemia está todo suspendido hasta el 22 de setiembre, pero para comenzar las clases de forma presencial me tienen que dar el permiso y habilitar desde la Subsecretaría de Deportes. A nivel nacional, están habilitadas las clases presenciales, pero de acuerdo con cada provincia, se pueden realizar o no”, explicó.

Aseguró que “a partir de que las autoridades nos informen que se puede realizar, comenzaran las actividades. En principio, serán clases dos veces por semana de 2 o 3 alumnos, no solo por la pandemia sino también porque tenemos pocos equipos y estamos viendo de conseguir más. Las clases tienen que ser de pocos chicos y, en todo caso, ir desdoblándolos por edades y horarios para que puedan utilizar el equipo, por lo que serán clases de grupos reducidos, bajo un estricto protocolo sanitario”.