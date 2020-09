El Mayor Sosa, quien es Segundo Jefe del Regimiento de Caballería de Exploración de Montañas 15 expuso que vino a representar al Ejército, que se encuentra haciendo la incorporación a sus filas.

En General Alvear, en su momento se pre inscribieron 500 postulantes, de los cuales 360 presentaron sus carpetas.

“En el día de hoy se hace la revisación médica preliminar para pasar luego a un test psicológico, al cual se convoca a medida de las necesidades de la fuerza. Hoy fueron convocados 30 ciudadanos y el martes se va a convocar a sesenta u ochenta más”.

Una vez pasado el test psicológico, que hace una gran selección a través de profesionales de salud, una vez que estén aprobados está acordado que los hospitales den apoyo al resto de los estudios médicos que le falte al ciudadano, teniendo en cuenta que en un lapso de catorce días se están incorporando a la fuerza.

“En pocos días vamos a anunciarles quienes pasan el test psicológico y quienes deben presentarse a rendirlo, después de ello tienen una junta médica definitiva, que es donde se define la incorporación. Aspiramos a que entre cincuenta y sesenta ciudadanos de Alvear puedan ingresar al Ejército Argentino, seis de los cuales van a formar parte del Regimiento de Caballería de Exploración de Montañas 15, a los demás se los va a convocar para distintas unidades militares del país”.

La incorporación los primeros seis será el 14 de septiembre, igualmente todo está supeditado a la pandemia que está condicionando todo, el resto va a ser convocado para ir a una Provincia particular, para lo cual va a venir un colectivo que los va a trasladar. “Una vez que los incorporemos en campo de Los Andes, por 30 o 40 días los ciudadanos no van a poder salir porque no podemos correr el riesgo de que se contagien y no cumplir con el proceso de instrucción que sí o sí debe tener un soldado recién incorporado. Cuando vayan a otra Provincia, depende de ella cuándo les permita salir para retornar a su lugar de residencia”.