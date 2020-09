General Alvear: El intendente pidió disminuir la circulación para cuidarnos entre todos.

El Intendente Walther Marcolini anunció en conferencia de prensa las nuevas medidas que incluyen la extensión del horario comercial. Además pidió a la comunidad responsabilidad en el cumplimiento de los protocolos con el objetivo de cuidarnos entre todo.

En la mañana del miércoles, el intendente Walther Marcolini anunció nuevas medidas, entre las que se cuentan la extensión del horario comercial: “Vamos a extender el horario de los comercios, para aquellos que sean mayoristas, tiendas, supermercados y todos los comercios del centro podrán cerrar a las 20hs, y para aquellos comercios de barrios el horario de cierre será a las 21h” expresó.

Esta modificación se realiza producto del cambio de estación, de la luz solar y además porque todas aquellas personas que trabajan no tienen tiempo de realizar sus compras antes de las 19hs, que es el actual horario de cierre.

Asimismo el Jefe Comunal pidió responsabilidad a la población en el cumplimiento de las normativas: “Necesito que la sociedad tome conciencia, que sean responsables, que respetemos las libertades, no podemos ir a un estado policíaco, necesito que la sociedad acompañe a todas las personas que trabajan en salud y demás. Sepan que el tapaboca ha venido para quedarse, como habrán observado este año casi no hemos tenido casos de gripe y eso es por el tapaboca, pero también necesitamos que respeten todos los protocolos”.

Un dato negativo que arrojó el intendente fue que: “El Estado Nacional y las Provincias están midiendo el nivel de circulación por la movilidad de los celulares. Alvear es uno de los peores Departamento de todo el País desde el mes de abril, es decir que solo depende de nosotros, tenemos que ser conscientes, por nuestra familia, por nuestros amigos y por nuestra propia salud, además porque tenemos que ser más solidarios”.

“Si sabemos que están prohibidas las juntadas familiares no se junten, si saben que no se puede jugar al fútbol no se vayan a una cancha alejada del centro, si saben que no se pueden hacer festejos no festejen su cumpleaños, porque los argentinos lamentablemente nos caracterizamos por siempre buscarle la vuelta, a lo que le llamamos viveza criolla” finalizó Marcolini.