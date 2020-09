Fernández viene el lunes a Mendoza y Suárez quiere mejorar el vínculo

El gobernador, Rodolfo Suárez, intenta avanzar en una mejora de la relación con la Nación, en medio de un clima que ha llevado a tener a ambos mandatarios algunas diferencias respecto de cómo batallar contra el coronavirus, pero que también se ha visto explicitado en un destrato nacional en el reparto de recursos económicos.

Con el perfil dialoguista y de búsqueda de consensos con el que asumió Suárez la gestión, invitó al presidente, Alberto Fernández, a la provincia, en una visita que se llevará a cabo el próximo lunes, y que desde la Nación confirmaron a Los Andes. Antes estará en Jujuy, y se especula que también podría pasar por Salta, aunque esto aún no ha sido confirmado.

“En la reunión con el Presidente me manifestó la voluntad y le expresé que sería bueno una visita a Mendoza. Así que es probable que el presidente nos visite el lunes que viene, que venga a la provincia”, destacó Suárez ayer en conferencia de prensa, al indicar además que le pidió “de todo” en la reunión que mantuvieron el lunes.

La estrategia de Suárez es la misma que ha mantenido en los últimos meses, sobre todo ante la Nación, con pedidos firmes, y sin críticas, pero con pocas devoluciones en hechos por parte de la Nación. “Hay que ser sensatos. La política argentina tiene que ir a un esquema que, finalizadas las elecciones, hay que dejar de lado lo partidario”, decía Suárez a pocos días de su asunción, respecto del trato que mantendría con Alberto Fernández durante estos 4 años.

Lo cierto es que, durante los últimos meses, Mendoza ha pedido y se ha visto discriminada, sobre todo en términos económicos. Por ejemplo, un dato ejemplificador es el de repartos de recursos discrecionales, en el que la provincia quedó última en el promedio per cápita en lo que respecta al primer semestre de 2020. Según el estudio de Fundación Mediterránea (Ieral), Mendoza recibió $ 297 per cápita, seguida –mirando desde el fondo de la tabla- por Santa Fe ($ 323) y Córdoba ($ 341). En la cúspide quedó Santa Cruz, gobernada por Alicia Kirchner, con $ 1.399 per cápita, y segunda La Pampa, con $ 1.013.

Pero también ha perdido en términos políticos, con otro tema que se vio como un pase de facturas nacional, como Portezuelo del Viento. El agitado discurso de Fernández en una visita a La Pampa, afirmando que no estaba dispuesto a “financiar una obra cuestionada por 4 de las 5 provincias” provocó desde ese día derrotas consecutivas de la provincia en este tema, que ha quedado con una licitación en curso, pero también con un pedido de laudo presidencial sobre si se debe o no realizar nuevamente un estudio de impacto ambiental, tras el revés en la reunión del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco).

Si bien algunos ven la invitación de Suárez a Fernández como una estrategia para tratar de afianzar la relación de dos mandatarios que provienen de dos partidos políticos diferentes, desde Casa de Gobierno lo descartan, y aseguraron que la idea de viajar a Mendoza surgió “de forma natural” en la propia charla en la que también estaban los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y el jefe de Gobierno de Capital Federal, Horacio Rodríguez Larreta.

Además aseguran que la relación entre Suárez y Fernández es “normal y con vaivenes lógicos de una relación de dirigentes de partidos políticos distintos. Lo importante es que no afecte a la gobernabilidad”, acotaron.

Lo cierto es que hay quienes ven las acciones de la Nación como un intento de “asfixia” financiera a la provincia, con fines políticos. De hecho, en el partido de Alem aseguran que los magros $ 1.900 millones del préstamo del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP), cuando otras provincias con menos cantidad de habitantes firmaban por $ 5.000 millones, fue una discriminación a Mendoza, que le perjudicó en el pago en tiempo y forma del medio aguinaldo.

Pero a este hecho se suma además la cuota que se descontó días atrás de alrededor $ 1.300 millones a la Provincia por el pago del préstamo de Anses, y que se había acordado entre provincias y la Nación aplazar el pago, por los problemas económicos. “Fue premeditado”, alimentan desde el espacio radical, porque eso le hubiera costado que la provincia no tuviera el dinero para abonar la cuota del medio aguinaldo que se está pagando a los estatales de manera escalonada por falta de recursos.

“Tuvimos que llamar a la Nación para que nos devolvieran ese dinero inmediatamente, pero que hayan descontado ese monto de la coparticipación, nos hubiera perjudicado”, expresaron.

El otro punto en el que ha habido desacuerdos es el de cómo combatir la pandemia del coronavirus. La Nación, más propensa a aplicar restricciones, ha puntualizado de forma crítica cómo ha sido la evolución de los casos en Mendoza, sobre todo el pasado jueves, en el cual sostuvo a Suárez que él “avisó que esto podía ocurrir”, por la ocupación casi al límite de las camas de terapia intensiva días atrás. No obstante, el Gobernador, si bien aplicó restricciones, no bajó a la fase de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), que pedía la Nación.

Lo cierto es que, con todos estos obstáculos en 10 meses de gobierno, nuevamente Suárez buscará tender puentes con Fernández, en épocas en las que las provincias dependen económicamente de la ayuda nacional, sobre todo porque hay muy poco margen para acceder a créditos en el mercado en pesos, y tampoco tienen la posibilidad de emitir algún tipo de cuasimonedas ante la urgencia.

