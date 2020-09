Dos pilotos mendocinos con el objetivo de volver a la pista en sus respectivas categorías

Se trata del sanrafaelino Gonzalo Antolín en Clase 2 Turismo Nacional y Danilo Gil, que compite en Turismo Pista Clase 1.

Después de un largo receso por la pandemia, ambos pilotos se preparan para regresar al automovilismo nacional. En el caso de Antolín; quien compite con un Renault Clio; el esfuerzo y objetivo principal apunta al próximo año, ya que en lo que resta del 2020 estará ausente por cuestiones presupuestarias.

En tanto Gil, que este año bajó una categoría también por tema presupuestario, ultima detalles de su Fiat Uno para disputar en octubre próximo, la tercera fecha del Turismo Pista Clase 1, en el autódromo de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez.

Antolín tiene 25 años, es estudiante de 5to. año de Ingeniería Industrial, y piensa recibirse a fin de año. Anteriormente competía en la categoría Turismo Pista, le gusta jugar futbol y handball con sus amigos, aunque en forma discontinúa, por sus obligaciones con el estudio y el deporte motor.

El piloto sureño explicó que “las expectativas eran muy buenas al iniciar este año. Dimos el salto a una de las mejores categorías del país, el Turismo Nacional, donde debutamos en febrero en Bahía Blanca en la primera fecha con un sexto puesto. Estábamos muy ilusionados y con muchas ganas, pero apareció el tema de la pandemia y complicó todo”.

“Se me hace imposible juntar el dinero”

Reconoció que esta situación “me afectó muchísimo, ya que me estaba costando muchísimo juntar el dinero para competir y ahora directamente se me hace imposible. Es un golpe duro, porque como familia, dedicamos toda una vida para llegar donde estamos, lamentablemente por cuestiones inesperadas como una pandemia, hoy en día no podemos seguir”.

“Yo compito –dijo-, con un auto del equipo GR Competición de Buenos Aires, atendido en pista por mi padre y mi hermano. Apenas arrancó todo lo de la cuarentena, seguí entrenando firme físicamente en el gimnasio mientras se pudo ir. Ya en los últimos días, dejé de concurrir para cuidarme de posibles contagios”.

Más adelante indicó que “el hecho que por ahora no puedo continuar corriendo lo que resta del año, hace que apuntemos todos los cañones al próximo. La idea es comenzar armar un auto propio Okm de Turismo Nacional para poder abaratar los costos y volver a la actividad el año que viene. Será muy lindo, porque es un proyecto increíble y vamos a ponerle todas las pilas para volver a la actividad en 2021”.

Comentó además que “para el Turismo Nacional, la fecha estimativa para el regreso es el 18 de octubre próximo, pero lamentablemente en estos momentos no termino de reunir el presupuesto para estar presente, en la que sería la 3ra. fecha en San Nicolás”, ubicado en el km 225 de la autopista Buenos Aires-Rosario

Danilo Gil: “Iremos a correr con un equipo propio”

Por su parte, el piloto Danilo Gil, de 22 años y oriundo de Guaymallén, adelantó que “estaré participando en el Turismo Pista en la categoría Clase 1 que es a nivel nacional, el 16. 17 y 18 de octubre en el autódromo de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez. Iremos con un equipo totalmente propio, asesoramiento propio del chasis y motor, por lo que será un gran y lindo desafío”.

Explicó que “se trata de una categoría únicamente de Fiat Uno, con preparación 1/4 y está confirmada esa fecha de octubre”, en tanto manifestó que el año pasado “estuve corriendo en un categoría mas, Turismo Pista Clase 2”.

En ese sentido, aclaró que “este año, por cuestiones de presupuesto no pude correr, por eso decidí bajarme una categoría, en la que tengo auto propio, porque el que tenía el año pasado en Clase 2 lo alquilaba y los costos son mucho mas altos. Decidí este año, a partir de esta fecha próxima, porque el campeonato ya arrancó y se han disputado dos carreras, una en Buenos Aires y otra en Córdoba, correr con un auto propio porque los costos son mucho mas bajos”.

Gil manifestó que “el auto estará a cargo y la atención de Pablo y Antonio ’Gogo’ Paladini” y explicó que la carrera de octubre “será la 3ra. fecha y será fecha doble, por todo este tiempo que no hubo actividad y recuperar un poco el tiempo perdido. En nuestro caso, la competencia ya comenzó, no tenemos chances de pelear el campeonato, pero es cuestión de desarrollar el auto, vamos a ir a aprender. Es un equipo nuevo, no tenemos experiencia afuera desarrollando el auto, pero condiciones tenemos y muchas ganas”.

El piloto señaló también que “no hago otro deporte, me dedicó a vender repuestos y tengo una agencia de autos. Básicamente, estoy metido en todo el tema autos, trabajo, corro y todo el día ligado a ello”.

En cuanto a su entrenamiento en cuarentena, manifestó que “entrené en un simulador que tengo, que es bastante parecido a correr, no es cien por ciento real, pero una idea te da y te mantiene activo. Una vez que se comenzaron a habilitar actividades, fui varias veces al autódromo de San Martín para observar como se desarrollaba el auto. La idea era correr en el Zonal Cuyano, pero como está complicado todo, creemos que este año no habrá carreras en Mendoza y de ahí fue la decisión de armar el auto para ir a correr a Buenos Aires”.

En cuanto a sus objetivos inmediatos, Gil aclaró que “actualmente está muy complicado tener objetivos, con esto de la pandemia está difícil juntar el presupuesto, muchas empresas están complicadas y se hace difícil. La idea de uno es llegar siempre a lo que más pueda, es cuestión de suerte y hacer las cosas bien, pero quiero trabajar para lograr la posibilidad el día de mañana de llegar al Turismo Nacional”.