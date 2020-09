Cómo es el test rápido que detecta pacientes con COVID-19 presentado por el Ministerio de Salud

En horas de la tarde, en el edificio del Ministerio de Salud, las autoridades de la cartera sanitaria, presentaron el nuevo test de antígenos para SARS-CoV-2 que permitirán obtener un resultado entre 15 a 20 minutos en personas que presenten síntomas compatibles a la enfermedad COVID-19.

“Lo que presentamos es la aplicación de una innovación para acelerar y mejorar la potencialidad del operativo DETeCTAr, que consiste en salir a buscar a los presuntos enfermos con el fin de identificarlos rápidamente para, primero que nada, tratarlos y por sobre todo interrumpir la cadena de contagios”, aseguró el ministro González García durante la presentación que se realizó durante los operativos de DETeCTAr que se están realizando en las localidades bonaerenses de Florencio Varela y Quilmes en el día de ayer.

Gracias a la tecnología y la rapidez de este test, según el ministro, “el resultado está en el momento, de manera tal que la persona que da positivo comienza con el aislamiento y el tratamiento a seguir que le indican los especialistas. Con esto, así favorece la detección precoz”.

El resultado está en el momento y ahí mismo se procede si el paciente queda en aislamiento El resultado está en el momento y ahí mismo se procede si el paciente queda en aislamiento

Sin embargo, este nuevo test no reemplaza a las pruebas PCR para detectar el nuevo coronavirus que tiene paralizado al mundo desde hace ya más de nueve meses. Arnaldo Medina, Secretario de Calidad en Salud en diálogo con Infobae dijo: “La PCR real time es el test con mayor sensibilidad y mayor capacidad para detectar al virus. En general estos test, como los PCR o los isotérmicos, que se han descubierto en nuestro país, son test que buscan el ADN, es decir, que utilizan el genoma del virus para detectarlo. En este caso, estos test lo que identifican son las proteínas de superficie del virus, el antígeno, que esa proteína es la que después genera los anticuerpos”.

¿Cómo es este test?

La prueba utiliza la llamada tecnología de flujo lateral, similar al método que permite realizar pruebas de embarazo en el hogar. Básicamente, estas pruebas activan una muestra líquida sobre la superficie de una almohadilla con moléculas reactivas para arrojar un resultado. Mientras que una prueba de embarazo está diseñada para detectar una hormona, BinaxNOW de Abbott busca un antígeno, una pequeña porción de la proteína del coronavirus que se toma del interior de la nariz.

Otra de las ventajas de esta tecnología es que facilitan el acceso al diagnóstico virológico sin necesidad de equipamiento de alta complejidad. “Lo que estamos haciendo es aplicar por primera vez en Argentina una tecnología de última generación que se empezó a utilizar mundialmente hace 20-25 días”, destacó el ministro.

Los tubos de muestra para mezclar las solución reactiva con la mucosa extraída del hisopado

Este nuevo test minimizará la transmisión del nuevo coronavirus y contribuirá a aliviar la tarea de los laboratorios de biología molecular de las diferentes jurisdicciones del país. Por todas estas características, las pruebas de antígenos son ideales para ser utilizadas en abordajes de puntos de atención para la evaluación sistemática y simultánea de un gran número de individuos, permitiendo, mayor celeridad en los testeos.

“Fundamentalmente su uso está recomendado para operativos de rastreo para hacer allí in situ el diagóstico que permite evitar la espera de horas y a veces 1 o 2 días el resultado, haciendo así mucho más efectiva las medidas de aislamiento ya que en el momento se le indica cuales son los cuidados. Con este testeo se gana despliegue con rapidez y le va a dar más potencia, y se ve a poder intensificar el plan Detectar en todo el país”, agregó Arnaldo Medina a este medio.

Sobre el porcentaje de efectividad de estos nuevos test que presentaron desde el Ministerio de Salud, Medina dijo que hay distintas sensibilidades. «Está lo que dice la empresa que lo vende y esto luego se verifica en nuestro país, lo hace la ANMAT o a través de algún certificado de algún otro país con convenios que tiene la ANMAT que certifique esa sensibilidad. Creemos que es conveniente que tenga más del 90% de efectividad para estos casos «.

Estos nuevos test no reemplazan a las pruebas PCR para detectar el coronavirus

En el mes de octubre hay una gran expectativa por el regreso de los vuelos. Pero todavía no se sabe exactamente cuándo serán ni qué medidas sanitarias se tomarán para su tan esperada vuelta. Ante la inquietud, Infobae le consultó al Secretario si estos test podrían ser utilizados y respondió: “Primero hay que revisar la estrategia si se pretende hisopar a todas las personas que van a realizar un vuelo, nosotros creemos que eso no es efectivo. Hay medidas que se pueden tomar que disminuyen mucho el riesgo de contagio, pero en realidad el hisopado dura unas horas porque la persona puede estar incubando la infección y puede aparecer horas o días después los síntomas, por lo cual un hisopado no da garantía”.

En conclusión, dijo que no lo estarían recomendando pero en ese caso estarían buscando pacientes que son asintomáticos, porque si tuvieran síntomas no podrían tomar un vuelo, ya que con la combinación de 2 síntomas se convierte en un caso sospechoso. Es por eso que al buscar pacientes asintomáticos, ya se descarta este test, porque no sirve para esta búsqueda.

Los elementos necesarios para realizar el nuevo test de antígenos que en 15 minutos está el resultado

Paso a paso: cómo se hace el test

– Tener a disposición y ordenado para comenzar con las muestras de los testeos

– Tomar el tubo de muestras. Se destapa y se carga con la solución reactiva. El tubo tiene una muestra que va a mostrar hasta dónde cargarlo. Se tapa y se deja a presto.

– Buscar los casettes, que es la cinta reactiva donde se va a depositar el líquido y la dejamos lista.

Boca tapada y nariz al descubierto, así se realiza el nuevo test de covid-19

– Luego se procede a hisopar. Bajar el barbijo destapando la nariz, pero dejando tapada la boca. Abrir el hisopo al lado del paciente para que lo vea. Se retira y se ingresa por las fosas nasales hasta el fondo de la nariz. Ahí se da 4 o 5 vueltas para que el hisopo absorba la mucosa y se lo retira.

– Depositar el hisopo dentro del tubito de muestra y entra en contacto con la solución. Ahí hay que girarlo 4 o 5 veces para que la mucosidad se desprenda en el líquido. Partir el excedente del hisopo y colocarle la tapa nuevamente.

– El tubo funciona como gotero. Se le saca la otra tapa, y colocamos 5 gotas en la cinta reactiva.

Se debe colocar 5 gotitas en el casette para esperar los resultados del hisopado

– Esperar 15 minutos para confirmar la muestra y alrededor de los 6 minutos empieza a mostrar el resultado.

– Si aparece una línea roja va a marcar que el paciente es positivo. Si la otra línea roja no aparece, el paciente es negativo.

Fuente:https://www.infobae.com/salud/2020/09/24/como-es-el-test-rapido-que-detecta-pacientes-con-covid-19-presentado-por-el-ministerio-de-salud/