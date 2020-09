China Ocho: «Esta historieta que estoy haciendo para la Fierro es un desafío para mí»

China Ocho es ilustradora y tatuadora y tiene una participación muy activa en las redes sociales, sobre todo en Instagram –-. Sus ilustraciones están inspiradas en series de televisión como Girls, Fleabag y Bojack Horseman y es la nueva integrante del equipo que relanza la revista Fierro.Carla Ochoa (alias China Ocho en redes sociales) tiene treinta y un años, es arquitecta, docente e Ilustradora, y el director de la Revista Fierro, Lautaro Ortiz, dice que no solo es la nueva incorporación de la revista, sino «toda una revelación».

-Télam.:¿Cómo fue tu primera relación con la historieta?

-Carla Ochoa: Me empecé a relacionar con el formato historieta luego de que terminara la carrera, en paralelo, de manera autodidacta. No considero que haya sido consumidora «formal» de historietas desde chica. Es decir, mi acercamiento con ese formato era a través del diario cuando era chica o alguna revista que incluyera algunas tiras. Simplemente es un formato que se me hizo cómodo para contar historias. Siempre me gustó dibujar y la historieta me permitía mostrar una idea, una escena una historia sin la necesidad de recurrir a lo audiovisual. Era una herramienta.

-T. ¿Siempre fuiste lectora de Fierro?

-C.O.: Tal vez me encontré con la Fierro «tarde» cuando ya había empezado a usar esa herramienta. Obvio que conocer el trabajo de otros siempre fue enriquecedor y me ayudaba a encontrar mejores maneras de contar las cosas.

Me pasa también que todo el ambiente relacionado al comic me era muy ajeno, no lo conocía, no tenía amigos dibujantes ni ningún contacto en concreto con algo que me llevara a moverme por esos lugares, no sabía ni lo que era un fanzine. Lo mío pasaba más por una necesidad de bajar lo que quería contar.

-T.: ¿Dónde hiciste tus primeras publicaciones?

-C. O.: Empecé subiendo tiras a Facebook y a Instagram, cuando me compré la Wacom y cuando me animé a publicar las cosas que dibujaba en base a las cosas que me pasaban en la vida cotidiana. Tenía una tira que se llamaba «Diario de una Ortiva» que era 100% autobiográfica en clave de humor.

A través de internet empecé a conocer a otros ilustradores con quienes empecé a ir a algunas ferias e hice mis primeros fanzines. Cuando me preguntan del pasaje del papel a lo digital: en mi caso fue al revés. Pude difundir lo que hacía gracias a las redes sociales básicamente. Es lo que siento que pasa con Internet, no hay curadores, entonces podés subir básicamente lo que quieras, y encontrarás gente que le guste lo que hagas (y gente a la que no, obvio).

–T.: ¿Qué historieta estás ahora haciendo en Fierro?

-C.O.: La historieta que estoy haciendo para la Fierro es un desafío para mí. Es un proyecto que vengo masticando hace mucho, pero que recién este año pude sentarme a concretar. Es mi primer proyecto largo. «Inframundo» será una novela gráfica que saldrá de a un capítulo por mes vía Fierro Digital. Soy bastante hija del rigor entonces el hecho de que haya una continuidad y una entrega mensual hizo que mentalmente me ordenara y me animara (me obligara) a concretarla.

-T.: ¿Cuál es el argumento de la historieta?

-C.O.: No quiero spoilear mucho, pero «Inframundo» es sobre la vida de Carolina que tiene 26 años y es arquitecta y odia su trabajo. Si bien no es una historieta autobiográfica, tomé de inspiración algunas cosas que me pasaban cuando tenía esa edad. El haberme recibido y darme cuenta de que no me gustaba mucho el trabajo en el que estaba, no conseguir trabajo mejor, estar perdida en general en cuanto al deseo, las muy pocas ganas de hacer cosas, la independencia, las relaciones sexoafectivas, la ansiedad y… continuará. Telam