Audiencia pública del 7 de septiembre: la realidad también existe

“La realidad también existe” es una frase particularmente molesta para los enfermos psicóticos, y allí puede encontrarse una de las causas del permanente fracaso de los proyectos nacidos en el “topos uranos” de las ideas puras, pero que no logran echar raíces en el mundo.

Como era de prever, no todo terminaba, ni terminará, con la suspensión de la audiencia sobre la venta ilegal de tierras (mal disfrazado de “ordenamiento territorial”) que pertenecen a los puesteros en la zona cordillerana del Valle del Río Grande, entre Bardas Blancas y la frontera con Chile. Eso lo informamos ayer mismo en https://piramideinformativa.com/2020/09/se-suspendio-la-audiencia-publica-por-el-ordenamiento-territorial-en-malargue/, como así también en https://marcelosapunar.com/2020/09/06/la-unidad-del-pueblo-por-carlos-benedetto/.

La presentación en sede judicial de la FAdE incluida en ambos artículos pide claramente que se dicte una medida cautelar sin previo aviso a la parte denunciada, pero sin embargo no ocurrió tal cosa: no el juez titular sino una jueza subrogante, del riñón político de Cornejo-Ojeda, dio traslado del pedido, a la otra parte, lo cual es ya una mala costumbre de la justicia mendocina, como ya habíamos denunciado, por ejemplo, en Sin Pelos en La Lengua 361 y 362 (https://issuu.com/spellmalalhue/docs/361_spell_361 y https://issuu.com/spellmalalhue/docs/362_spell_362), en ambas ocasiones a propósito del funcionamiento de la fiscalía local frente a temas relacionados con la familia y el aborto. Es sólo un ejemplo tomado de nuestra historia individual, pero que viene a cuento de cómo muy pocas veces la “Justicia” es imparcial.

Así fue que el lunes nos enteramos de que la jueza interviniente en este problema, había dictado una resolución posteada en http://www2.jus.mendoza.gov.ar/listas/proveidos/vertexto.php?ide=7786642285, y que escuetísimamente dice así:

“Expte: 4.049 – Fojas: 13

Malargüe, Mendoza, 4 de septiembre de 2020.

Téngase al Sr. Carlos Benedetto por la FEDERACION ARGENTINA DE ESPELEOLOGIA por presentado, parte y domiciliado.

Ténganse presentes el domicilio legal y el procesal electrónico constituidos, a sus efectos.

Téngase presente la prueba ofrecida y lo demás expuesto y solicitado, para su oportunidad y en cuanto a derecho corresponda.

Atento a la naturaleza de la petición efectuada, tratándose de una medida cautelar contra un hecho o acto de la Administración Pública, y conforme lo normado por el 222, punto XI, inc. 2 del CPCCT y por el art. 22 de Ley 3918, previo, de la presentación, VISTA por el término de ley a la Municipalidad de Malargüe. NOTIFIQUESE POR CEDULA DE OFICIO EN FORMA URGENTE.

A lo solicitado en el punto X.- 2., oportunamente y en cuanto a derecho corresponda.

Fdo: Dra. María Paz ZABALEGUI-Juez Subrogante”.

Por una parte, fue sorpresivo que la presentación fuera hecha en un juzgado de Malargüe y no de la Capital Provincial. Por otro lado, el motivo de no dar a publicidad sino hasta ayer el texto completo de la solicitud de la FAdE fue en parte para no presionar al juez y en parte para evitarle los dolores de cabeza que tuvo la doctora Ibaceta (Mendoza) en agosto de 2017 cuando fue apretada para derogar un fallo propio, un amparo contra el fracking, situación de la dimos cuenta en Sin Pelos en la Lengua 335 (https://sinpelos2011.wordpress.com/2017/08/19/335-spell-335/) y números posteriores.

Entonces, y volviendo al razonamiento inicial, si un demandante solicita un día una cautelar y que no se consulte a la parte demandada, que la Justicia haga lo contrario en sólo 24 horas, se parece demasiado a lo que relatamos y linkeamos más arriba.

Fue en ese contexto (saber la que se venía su persistían en el error) que el gabinete del intendente Ojeda, junto a los concejales del palo (sólo del palo, ellos siguen creyendo que no necesitan a la oposición) se reunió para tratar esa cautelar, más el reclamo de los concejales en Fiscalía de Estado, más las declaraciones pública del ex. Gobernador Jaque en la LV 19 Radio Nacional Malargüe, emisora que, dicho sea de paso, se ha convertido en un grano en el tujes de Ojeda, hasta el punto de que está pensando en inventar una radio FM nueva. Y así fue que decidió entonces, magnánimamente, emitir un comunicado tan escueto como la resolución judicial y que reproducimos textualmente, errores conceptuales, de tipeo y de redacción incluidos y subrayados por el autor de este artículo:

“Se posterga la audiencia del Plan Ordenamiento territorial

Luego del pedido que oportunamente realizarán diferentes personas de la comunidad, teniendo en cuenta que se solicitaba poder conocer con más tiempo e interiorizarse más sobre el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, es que el Intendente Juan Manuel Ojeda junto a los funcionarios que han trabajo en este plan, decidieron prorrogar la fecha de la audiencia pública dispuesta para el lunes 07 de septiembre de 2020, al día 12 de octubre a las 10:00hs. Ello a fin de ampliar las herramientas que aseguren los Principios de concurrencia y Participación ciudadana, brindando la posibilidad de presenciar dicha Audiencia a quienes se encuentran fuera del casco urbano. El decreto N° 874/2020, dispone en el artículo 2º la realización en la modalidad presencial en el POLIDEPORTIVO MALAL- HUE, restringiendo a un cupo máximo del 10% de su capacidad. Cabe destacar, que está a disposición de todos los ciudadanos la posibilidad de poder acceder a la documentación donde se da a conocer el Plan de ordenamiento territorial, ingresando a malargue.gov.ar. Solicitamos a los medios de comunicación, dar difusión del comunicado de prensa. Desde ya , muchas gracias”.

“Diferentes personas” es un eufemismo para minimizar las protestas que hubo en estos días. Esas personas, además de las redes sociales, son: la mitad del Concejo Deliberante, una senadora provincial (Silvina Camiolo), un ex Gobernador autor o coautor de las leyes que están siendo incumplidas y la única ONG ambientalista que reside en Malargüe y se está ocupando de los estudios de base en la zona (la FAdE). Una bicoca, vió doña?

Pero además ésto quiere decir que Ojeda piensa que el 12 de octubre ya no habrá pandemia ni cuarentena, o que la concurrencia será “acotada”, que es lo que quiere para que los puesteros no asistan, ni opinen ni pataleen: el Polideportivo de la Ciudad se ubica a 100 kilómetros de donde viven esos puesteros , que además en ese tiempo estarán en plenas tareas de parición de las cabras , por lo que no podrán asistir. Parece ser que los dirigentes macristas del Municipio no están muy al tanto de conceptos “exóticos” como “invernada”, “veranada”, “parición”.

Además, no se ha dado intervención al Programa de Arraigo del Puestero , quizás porque sus principales referentes (laburantes más bien, ya que la mayoría son ñoquis) son peronistas. En estos días, en ese Programa todos los empleados estaban de asueto, por lo que ya habían sido excluidos, no “incluidos”.

Tampoco se ha traducido al criollo básico, para que la gente común, cualquier de nosotros, entienda el mamotreto de documentación con datos falseados, como denunció en su alocución radial el ex gobernador Jaque.

Quizás sea tiempo de pensar en varias cosas, que obviamente no las van a hacer por las buenas, pero que al menos las vamos a proponer para que luego no seamos acusados de criticar sin proponer:

La audiencia debe hacerse presencial, entre otras razones porque la ley 8501 no prevé las audiencias virtuales (dicho sea de paso, eso significa que no tiene validez la audiencia virtual por Portezuelo del viento que se hizo en marzo pasado??)

La documentación a considerar debe ser traducida al lenguaje llano, impresa en papel para su estudio y análisis, y eso no puede hacerse en un mes. Cuando el Municipio dice que “está a disposición en la web”, sigue dando por sentado que los pobladores del Valle de Poti Malal, por ejemplo, accedan a internet, siendo que carecen de ese servicio; ni electricidad tienen.

Debe proveerse de recursos financieros al Programa de Arraigo (Ley 6086), ya que sabemos que en este momento no hay dinero para viáticos siquiera

La audiencia debe hacerse “in situ”: en Las loicas o Bardas Blancas, por ejemplo, donde hay escuelas, salón de usos múltiples, para que de paso los funcionarios tomen contacto con la realidad social y ambiental sobre la que están tomando decisiones incorrectas. Sería bueno una audiencia pública en la escuela de Las Loicas, población que quedará sumergida bajo las aguas de Portezuelo del Viento, si tal delirio sigue su curso.

Si las cosas se siguen haciendo mal, si persiste la sordera, habrá conflicto social, como con la megaminería, el fracking y Portezuelo.

En definitiva, les aconsejamos a los funcionarios que escuchen detenidamente a León Gieco, especialmente ese tema que dice “déjate atravesar por la realidad, y que ella grite en tu cabeza; porque es muy malo dejar pasar, por un costado, a la historia ésta”.

Carlos Benedetto

carlos_benedetto@fade.org.ar

+54 9 2604094916

