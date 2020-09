𝐁𝐚𝐬𝐮𝐫𝐚𝐥 “𝐋𝐚 𝐓𝐨𝐦𝐛𝐢𝐧𝐚”, 𝐮𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐚 𝐚𝐮́𝐧 𝐬𝐢𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐨𝐥𝐯𝐞𝐫⁣

A partir de las observaciones de la auditoría realizada por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) , los concejales del Bloque UCR-FCM decidieron realizar una *inspección ocular al vertedero de “La Tombina”* 🧐.⁣

Además de observar cómo se está llevando a cabo en el territorio el tratamiento y disposición final de residuos de todos los sanrafaelinos, pudimos constatar que las recomendaciones vertidas por la UTN en su informe del mes de Mayo del corriente año, no fueron subsanadas por parte del Municipio;⁣

Por ejemplo:⁣

1. No existe una disposición diferenciada de residuos, entre plásticos, domiciliarios, orgánicos y secos cuando *podrían ser reciclados y reutilizados para generar recursos a la comuna y evitar su perjudicial impacto ambiental.*

2. Habita una gran cantidad aves y canes merodeando los residuos, lo que evidencia que no se realiza la tapada de los residuos expuestos en forma diaria. 🦅⁣

3. Los trabajadores no poseen equipamiento de protección personal *poniendo en riesgo su salud y seguridad*.

Alrededor de 20 observaciones técnicas y ambientales, esperan ser resueltas por el Municipio de San Rafael