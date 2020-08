Suarez: “Hay una sola forma de combatir la pandemia y es tomando conciencia de las medidas de prevención que son simples”

El Gobernador entregó las viviendas del barrio Villanueva III de La Paz y durante su discurso hizo referencia a la importancia de que en Mendoza las actividades económicas sigan funcionando. Resaltó que los mendocinos deben seguir las medidas de prevención del COVID-19, como mantener el distanciamiento, lavarnos las manos y usar el cubreboca y nariz.

El Gobernador, Rodolfo Suarez; el ministro de Planificación e Infraestructura Pública, Mario Isgro, y la titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), María Marta Ontanilla, entregaron las viviendas del barrio Villanueva III de La Paz.

También estuvieron presentes el vicegobernador Mario Abed; el intendente de La Paz, Fernando Ubieta, el gabinete local de la Comuna y legisladores provinciales.

Luego de la entrega de casas que siguió todos los protocolos estipulados para la prevención del COVID-19, el Gobernador comentó: “Es un gusto estar aquí hoy, este es un momento muy importante para cada uno de ustedes porque a partir de ahora van a ser propietarios de su casa y dejaran de alquilar o vivir en la casa de algún pariente para vivir en su propia casa. Sé lo que eso significa y todo el valor que ustedes le agreguen a esta vivienda será de su descendencia, ya que esto les queda”.

“Todos los argentinos tenemos un derecho de acceso a la vivienda digna y hoy lo estamos haciendo en La Paz en estas circunstancias tan extrañas y raras. Tenemos que realizar actos con distancias, parecen fríos, pero en nuestro corazón todos sentimos la misma satisfacción de concretar esta entrega de viviendas porque para nosotros, que concurrimos a muchos actos en la función pública, no hay actividad más emotiva ya alegre que esta”, explicó Suarez.

Seguimos trabajando en medio de la pandemia

Sobre la situación provincial, el mandatario dijo: “Esta pandemia que está azotando a la humanidad y que estamos viviendo, aquí en La Paz, en Argentina y en el mundo, yo quiero decirles que aquí en Mendoza nosotros seguimos trabajando y no es poca cosa. Seguimos entregando casas, sigue funcionando el comercio, no paramos las actividades, porque a veces es tan malo que la gente se quede sin trabajo y que no tenga para comer como la pandemia en sí”.

Las medidas de prevención son simples

“Tomemos las medidas que tomemos, hay una sola manera de combatir esto que es tan grave, que es teniendo conciencia de cosas simples. Ante un problema tan grave de la humanidad, nunca se ha combatido con cosas simples como mantener el distanciamiento, lavarnos las manos, usar el tapabocas y nariz y si nosotros los mendocinos tenemos conciencia de que es eso lo que tenemos que cuidar, vamos a poder seguir trabajando, entregando viviendas y que la economía siga funcionando y que el daño no sea tan grande, porque el daño lo vamos a tener igual”, completó el jefe del Ejecutivo provincial.

Para cerrar su discurso, el Gobernador agregó: “Quiero felicitarlos y desearles lo mejor, porque esto es el esfuerzo de cada uno de ustedes, esto no se los regala nadie, porque ustedes van a tener que pagar la casa para que otros la también puedan tener la suya.Espero que la disfruten y sea su hogar lleno de alegría y felicidad con sus seres queridos”.

La construcción es el sector que más trabajo produce

Por su parte, el vicegobernador Abed dijo: “El trabajo conjunto de los intendentes de la zona Este con las autoridades provinciales ha dado como resultado que hoy podamos entregar estas casas de esta forma distinta. Es la felicidad más grande para un dirigente poder entregar una vivienda a una familia. Esta es una de las herramientas que producen más trabajo”.

Ya son 549 las viviendas entregas en toda la provincia

La titular del IPV, Maria Marta Ontanilla, resaltó: “Este es un barrio que se construyó a través del programa federal Techo Digno con financiamiento nacional y provincial. Con este barrio ya sumamos 549 viviendas entregadas durante la gestión en distintos puntos de la provincia”.

Trabajo en conjunto por el bien de los vecinos

Para finalizar, el intendente Ubieta dijo: “Al igual que el Gobernador estoy muy contento de poder entregar esta obra y que los vecinos se sientan felices en su nuevo domicilio. Quiero decirles que, tal como saben, ayer hubo un caso de COVID-19 en el departamento y estamos tratando de mantener las distancias correspondientes y siguiendo los protocolos para mitigar el virus”.

“Nos pusimos de acuerdo con el Gobernador y obviamente entregamos las viviendas para que puedan disfrutarla y vivir con sus familia y ser felices. Agradezco a todos los presentes y a las autoridades provinciales que han luchado para que se concrete la obra y espero que podamos seguir construyendo este tipo de obras para todo Mendoza”, cerró el jefe comunal.

Los detalles del barrio

En el Marco del Plan Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno, se construyó el barrio Villa Nueva III, a cargo de la Empresa constructora BGP SA. Se encuentra ubicado en calle 20 de Junio s/n, a 425 metros de calle El Control, Distrito Villa, La Paz, Mendoza.

Este emprendimiento comprende la construcción de 59 viviendas individuales, con una superficie total con aleros de 4.087 m². Todas tienen un estar-comedor, cocina-lavandería, 2 dormitorios y 1 baño.

53 viviendas de dos dormitorios, tipología Aguaribay, con una superficie cubierta con aleros de 67,68 m²

4 viviendas de dos dormitorios, tipología Aguaribay Esquina, con una superficie cubierta con aleros de 69,51 m²

2 viviendas de dos dormitorios, tipología Aguaribay para discapacidad motriz, con una superficie cubierta con aleros de 75,95 m²

Las características constructivas son:

Fundación: zapatas corridas, bases y vigas de fundación de hormigón

Paredes: mampostería de ladrillón, revoque exterior con entrefino texturado, zócalo exterior y revoque grueso interior con yeso aplicado.

Techo: cubierta de chapa galvanizada trapezoidal, aislación térmica, correas metálicas y cielorraso de machimbre).

Piso: cerámico en toda la vivienda con zócalo cerámico.

Revestimiento paredes: cerámico en baño y cocina-lavandería.

Carpintería: marcos metálicos de puertas y ventana cocina, hojas de puertas exteriores metálicas con poliuretano inyectado, hojas de puertas interiores de madera, marcos y hojas de ventanas de

Pintura: látex acrílico en todo el interior. Látex acrílico en todo el exterior de las viviendas, esmalte sintético en carpintería metálica, esmalte sintético en hojas de puertas artefactos y Grifería.

En baño se colocó lavatorio, inodoro, bidet y receptáculo ducha, con sus respectivas griferías.

En cocina-lavandería se colocó mesada de granito natural con pileta de cocina de acero inoxidable y grifería, soporte bajo mesada metálico, pileta de lavar y grifería, con las instalaciones para lavarropas y con termotanque instalado para gas.

Obras de urbanización

Vereda municipal, vereda de acceso a la vivienda, cuneta, banquina, cordón, receptáculo para arbolado público, puente peatonal, alcantarilla de hormigón armado, El arbolado público será colocado por la Municipalidad de La Paz.

Calles con material compactado y se ha realizado la red de cloaca, red de gas natural y red eléctrica, con las conexiones correspondientes y las conexiones a red de agua para las viviendas. Se entregarán en una primera etapa 57 viviendas, manzana C (1 a 13 y 17 a 28), manzana J (15 a 28), manzana I (22 a 39). Las viviendas I 21 e I 40 están en construcción y son adaptadas para discapacidad.

GALERIA