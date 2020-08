Suarez: “Argentina necesita de acuerdos y consensos”

El Gobernador participó de un encuentro virtual con su par de Neuquén, y coordinados por la presidente de Americas Society / Council of the Americas (AS / COA). Se trató de una reunión previa a la Conferencia de Ciudades Latinoamericanas 2020: Buenos Aires Argentina: perspectivas económicas y políticas.

Este miércoles se realizó un encuentro virtual previo a la Conferencia de Ciudades Latinoamericanas 2020: Buenos Aires Argentina: perspectivas económicas y políticas, que se realiza hoy y es organizada por Americas Society / Council of the Americas (AS / COA).

En la reunión virtual participó el Gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, y su par de Neuquén, Omar Gutierrez, donde trataron diversas temáticas relacionadas con la economía de cada provincia. El mandatario mendocino estuvo acompañado por los ministros Lisandro Nieri (Hacienda), y Enrique Vaquié (Economía). El evento estuvo coordinado por la presidente de la institución, Susan Segal.

El Gobernador de Mendoza ya participó en febrero de 2019 de otro encuentro organizado por Americas Society/Council of the Americas, se trató del panel Argentina: desafíos y oportunidades para 2019, donde acompañó al ex Gobernador Alfredo Cornejo.

“Argentina necesita de acuerdos y consensos”

En esta oportunidad, el mandatario mendocino realizó una exposición donde analizó la situación económica actual, tanto en la provincia como en el país.

“La Argentina necesita de acuerdos y consensos, son muchos años de desencuentros en este país, que no han dado buenos resultados. La grieta de la que se habla acá, le sirvió a algunos sectores pero no le sirvió al pueblo”, puntualizó el Gobernador. Y sostuvo que “vamos a trabajar en ese sentido, tenemos que ser muchas las voces que levantemos para pregonar estos acuerdos”.

“Un buen gobierno, tras otro buen gobierno”

El Gobernador mendocino recordó parte de lo que trataron en febrero de 2019, y subrayó: “Un buen gobierno, tras otro buen gobierno permite que las cosas, en determinado territorio y en el tiempo, empiecen a cambiar. Por eso nuestra campaña para la gobernación se centró en la continuidad del gobierno”. Y agregó: “Por eso me acompañan hoy muchos de los funcionarios de la gestión de Alfredo Cornejo, además, esta continuidad tiene que ver con el equilibrio fiscal, con la reducción del Estado, lo que permite tener un Estado más inteligente y eficiente. También seguimos con la obra pública, y continuamos potenciando la marca Mendoza en el mundo, y abriendo mercados”.

“Pandemia mundial”

“De pronto nos encontramos gobernando en otras circunstancias, que tiene que ver con la pandemia mundial”, sostuvo Suarez, y detalló: “Con mi equipo nos imaginábamos muchos problemas que se presentarían para gestionar, relacionados con la situación económica de Argentina, que viene en recesión hace años, pero jamás imaginamos que se iba a sumar esta situación”.

En este sentido, el mandatario destacó que “estamos trabajando con mucho ingenio e innovación desde todas las áreas del Gobierno, no solo para pensar el futuro después de la pandemia, sino también el presente, con muchos programas. Pero fundamentalmente, buscamos mantener la economía abierta”.

Sobre la situación económica en Mendoza, el Gobernador manifestó que “hoy la provincia no ha tenido la cuarentena que ha tenido toda la región del AMBA, Buenos Aires, CABA y el Conurbano Bonaerense. Hemos mantenido una economía abierta, está funcionando el comercio en general, los restaurantes, shoppings, las industrias, el campo. En la medida que el sistema sanitaria siga atendiendo y respondiendo a los ciudadanos, vamos a mantener esta actitud desde Mendoza. Entendemos que el coronavirus es muy malo, pero también es malo que la economía este cerrada, y que cada vez tengamos más personas viviendo por debajo de la línea de pobreza”.

Suarez remarcó que el objetivo es “seguir impulsando algo que se detuvo, que es nuestra parte de Vaca Muerta. Queremos continuarlo, es una gran posibilidad a futuro. Queremos seguir potenciando nuestro agro, para exportar al mundo. En materia de alimentos tenemos un potencial enorme”.

“Pensamos que la provincia de Mendoza es una gran oportunidad para las inversiones del mundo”, destacó el Gobernador, e indicó que “esto se debe a la gran cantidad de universidades que tenemos, entre otras bondades. En nuestra provincia, de cada 10 personas, 3 tienen título universitario”.

Antes de finalizar, el Gobernador mendocino puntualizó en una reflexión: “Ante el gran desorden que hay en el mundo, también hay una posibilidad de que haya un gran orden. En eso tenemos que estar todos juntos trabajando”.