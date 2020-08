Martín Betancud, presidente del Observatorio Rural y Agrícola, expuso ante Diputados todas las ventajas que tendría la provincia si se avanza con la ley, que beneficia a consumidores y productores.

De sancionarse esta Ley, Mendoza sería pionera en una legislación de este tipo que busca incentivar un sistema de producción distinto, sustentable, rentable y que apunta a la bioeconomía como forma de diversificar y agregar valor a la producción agrícola. La ronda de consultas con diversos organismos, continuará la semana próxima.

La comisión de Hacienda, que preside Jorge López (UCR), inició este martes el estudio de un proyecto de Marcelo Aparicio (fdT-PJ), que promueve el desarrollo de la producción agroecológica, tanto en su producción, distribución y comercialización, como en la estimulación de su consumo en estado natural o elaborado. Para ello, convocó al presidente del Observatorio Rural y Agrícola, Martín Betancud, quien brindó de talles de lo que implica este sistema productivo.

“Es un avance a la producción orgánica. Empieza a surgir como una ciencia a partir de la década del 80 y va tomando diversos saberes como la biología, la química, haciendo un conjunto de herramientas para trabajar. La diferencia entre la agroecologia y los cultivos orgánicos radica fundamentalmente, en que la agroecología busca trabajar sobre el sistema agrícola y no sobre el producto. Un sistema de producción de chacra mixta donde trabajan varios cultivos, incluso especies que no generan competencia entre sí sino simbiosis. A partir de ello, la agricultura orgánica nos empezó a quedar retrasada porque lo que certifica es el producto, no el sistema, y necesitamos certificaciones que avancen sobre la parcela”, dijo Betancud.