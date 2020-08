Marc Márquez no correrá este domingo e intentará llegar al siguiente

Cuando Marc Márquez llamó a su representante, Emilio Alzamora, y Emilio Alzamora llamó a Honda todos ya sabían que esta vez habría que actuar diferente. El lunes 3 por la mañana, al abrir la puerta del jardín para ir a pasar a sus perros, el vigente campeón de MotoGP se rompió la placa de titanio que le acababan de colocar en el húmero derecho y antes siquiera de avisar a su fisioterapeuta, Carlos García, actual compañero de piso, el piloto admitía que su regreso al Mundial ya no sería tan rápido.

El intento de correr en Jerez había sido un error, en el gimnasio había forzado de más y, al final, la cirugía no resistió a tanta exigencia.

Después de la segunda operación en el Hospital Dexeus a cargo del doctor Xavier Mir, Márquez, Alzamora y Honda trazaron un plan en el que prácticamente renunciaban a la actual temporada. Esta vez no expondrían la rehabilitación en redes sociales -hecho que analizaron como un error- y esta vez no forzaría para correr más carreras. La vuelta sería el 13 de septiembre en Misano, aunque entonces Fabio Quartararo contara con 100 puntos de ventaja.

Pero algo cambió en los últimos días. En primer lugar, como ya pasó con la anterior intervención, las sensaciones del líder de Honda con su hombro mejoraron mucho en sólo unas sesiones de recuperación. Y en segundo, la carrera de Brno del domingo fue una demostración para todos los implicados de que otra temporada es posible. No sólo fallaron Quartararo, Maverick Viñales y Andrea Dovizioso, también acabó cuarto Álex Rins, un piloto que sufrió un accidente en el hombro derecho el mismo fin de semana que Márquez. Tanto al vigente campeón como a su equipo les empezó a rondar la idea y los próximos días serán decisivos para saber si la llevarán a cabo.

Como anunció ayer Honda a través de su responsable, Alberto Puig, Márquez no estará este domingo en el circuito austriaco de Spielberg, pero en el equipo no se descarta que llegue a la siguiente carrera, el domingo 23, en el mismo trazado. Esta vez el protocolo será distinto, el piloto sólo viajará si sabe seguro que puede correr, no habrá esfuerzos en balde, pero sí en sus ejercicios se siente preparado, regresará para subirse a su Honda.

Fuente:https://www.elmundo.es/deportes/motociclismo/2020/08/10/5f314b0e21efa0494b8b4622.html