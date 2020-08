Las siete variantes para el dólar

A medida que se acercan los momentos definitorios en torno al canje de bonos de deuda, también se aproximan las inevitables definiciones en materia cambiaria que están poniendo nerviosos a muchos operadores dada la gran incertidumbre respecto de este tema. Muchos entienden que se aprovechará el casi seguro contexto favorable que nacería con el canje para poner en práctica medidas que ayuden a dar vuelta por entero las expectativas. Descartada la cercanía de un nuevo plan económico por boca de los propios funcionarios, las variantes que el equipo económico tendría con el dólar son las siguientes: Muchos entienden que se aprovechará el casi seguro contexto favorable que nacería con el canje para poner en práctica medidas que ayuden a dar vuelta por entero las expectativas.

Seguir así: si bien muchos esperan cambios, también es probable que los propios funcionarios crean que el éxito del canje hará bajar a las variantes libres del dólar. Si ello ocurriera, habría que pensar que la demanda por parte del público bajaría, los exportadores acelerarían sus liquidaciones y los importadores y deudores de dólares esperarían más de lo que hoy lo hacen para comprarle dólares al BCRA. Si bien este escenario no puede descartarse por entero, también implica correr apreciables riesgos. El principal de ellos es que cada día no es nada más que eso: un día. Por lo tanto, no importa tanto la reacción que los mercados tengan en forma inmediata posterior al canje –la que bien podría revertirse con el correr de las semanas– sino en qué situación estaremos en cuestión de meses. Además, si las cosas no llegaran a salir como lo pensado en materia de ventas futuras del público y las empresas por el dólar contado con liquidación, cualquier cambio posterior puede ser interpretado como un gesto de debilidad, con lo cual la estrategia de seguir así puede resultar altamente problemática. Esta no es una solución realista para aumentar las reservas de manera estable.