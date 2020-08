La Valtellina ganó el premio “Traveller’s Choice Best of the Best”

TripAdvisor entrega este galardon teniendo en cuenta el servicio, calidad y satisfacción del cliente. Es la primera vez que un restaurante de Malargüe se adjudica este reconomiento.

Establecidos en 2002, los premios Travellers’ Choice Best of the Best son el honor más alto que otorga TripAdvisor. Los únicos premios de la industria de viajes basados ​​en millones de críticas y opiniones de viajeros de todo el mundo. Estos premios anuales reflejan” “lo mejor de lo mejor” por servicio, calidad y satisfacción del cliente, desde hoteles y alojamientos hasta destinos, atracciones, restaurantes y experiencias.

Los ganadores del premio Travellers’ Choice Best of the Best se seleccionan anualmente en función de los comentarios de millones de miembros de TripAdvisor. Los premios Travellers’ Choice Best of the Best destacan no solo las opciones populares, sino también las verdaderamente excepcionales que hacen que los viajeros vuelvan. Este año, La Valtellina –restaurante malargüino ubicado en Los Molles- recibió este gran honor a su trayectoria, consagrándose así como el primer local de Malargüe en adjudicarse este premio.

“Es un orgullo poder recibir este reconocimiento que no solo es nuestro, sino de todas las personas que -en algún momento- trabajaron en el local, a los críticos gastronómicos, a los visitantes, a los malargüinos que nos eligieron y por supuesto que también de los productores de Malargüe que realizan un gran esfuerzo por generar el mejor producto del mercado”, especificó Sergio Gaspareti, dueño de La Valtellina.

Seguidamente dedicó este premio a todos los que de una manera u otra beneficiaron el servicio del restaurante, a los colegas que mandaron sus clientes, a los amigos, a los malargüinos que los adoptan cada fin de semana y a todos los empleados que hemos tenido a lo largo de estos 15 años.

Para terminar mencionó que, este invierno, no han podido abrir las puertas de La Valtellina porque “no tenemos las condiciones sanitarias en nuestro local para brindar un servicio, pero hemos ocupado este tiempo en experimentar nuevos platos con los productos regionales y así ofrecerle al público nuevas opciones cuando volvamos a abrir”, aclaró Gaspareti.

Agencia de Comunicación