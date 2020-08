Hoteles sanitarios: la transformación de los servicios turísticos en pandemia

Las ministras de Cultura y Turismo, Mariana Juri, y de Salud y Deportes, Ana María Nadal, encabezaron una reunión virtual con los responsables de los hoteles destinados a fines sanitarios en Mendoza.

Como parte del operativo del Gobierno de Mendoza que tiene como objetivo minimizar la propagación del virus, los hoteles miraron la forma de atender a su público: los huéspedes, que pasaron de ser turistas a ser locales. Desde la limpieza hasta el servicio gastronómico, los hoteles sanitarios son parte del sistema sanitario que contienen a los mendocinos y mendocinas en una situación de emergencia sin precedentes.

Hasta el día de hoy, y en distintos momentos, 38 hoteles de Mendoza se transformaron para asistir bajo estricto protocolo los operativos de regreso a casa de los residentes de esta provincia que se encontraban desde el comienzo de la pandemia fuera de Mendoza y, también, recientemente a albergar pacientes de COVID-19 con sintomatología breve.

Algunos de estos establecimientos también se han destinado en caso necesario a albergar personal de Salud o de Seguridad. En otras ocasiones, los hoteles son utilizados para aislar personas que han estado en contacto estrecho con pacientes positivos y que no pueden garantizar un aislamiento adecuado en sus domicilios. Una labor impensada para los trabajadores hoteleros, quienes acostumbrados al check in y check out de viajeros o personas en vacaciones, empezaban a dar altas y bajas de “pacientes”.

Por ello, desde el Gobierno de Mendoza han destacado especialmente la buena predisposición del sector turístico de Mendoza para adecuarse a esta nueva situación y señalan que también ha sido una forma de cubrir al menos los costos mínimos de algunos establecimientos.

Con motivo del efectivo cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio, desde mediados de marzo, el Gobierno de Mendoza como medida anticipada decretó el aislamiento obligatorio en hoteles para todas las personas que ingresaban a la provincia.

Desde el Gobierno provincial se instó a una mesa de diálogo y trabajo entre las cámaras empresariales del turismo y la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), para articular con los asociados esta nueva normalidad y así continuar brindando servicios de una forma especial.

Los ministerios de Salud, Desarrollo Social y Deportes y de Turismo y Cultura capacitaron al personal de conserjería, recepción, administración, directivos, mucamas, y hasta a propietarios, para atender la llegada de personas en condiciones de vulnerabilidad.

Los alojados en los hoteles sanitarios durante 14 días no pueden salir de la habitación ni tener contacto directo con nadie.

Román Escala, del Hotel Neruda, dijo: “Fue todo un desafío. Reacondicionamos las habitaciones para que el huésped esté cómodo y se incorporó en el pasillo frente a cada puerta una mesa de apoyo que nos permite dejar las viandas de la pensión completa. El room service pasó a ser un servicio personalizado de atención a través de WhatsApp”.

De acuerdo con las necesidades específicas, se han ido diseñando los protocolos de atención, que en todos los casos prevén entre otros aspectos desinfecciones individuales de los cuartos una vez que la persona desocupa la habitación. También se dispone regularmente una desinfección especial en los frentes y veredas de los establecimientos.

Además del personal de Salud, apostado en algunos casos de forma permanente en el hotel, se ha designado personal de Seguridad para atender situaciones especiales, de Salud Mental y de Turismo, para intentar colaborar en la atención de situaciones especiales de cada una de las personas que allí se encuentran.

“Comúnmente, los pasajeros de un hotel estaban pocas horas en la habitación, ahora están las 24 horas del día allí. Tengo personal viviendo en el hotel, siempre tomando todas las precauciones y manteniendo los protocolos sanitarios correspondientes. Estamos aprendiendo día a día y nos obligó a reinventarnos”, concluyeron del Hotel Neruda.

Bajo estricto protocolo, el personal del alojamiento les provee a los huéspedes todos los insumos que necesitarán durante el aislamiento. Se entregan durante la estadía tres juegos completos de blancos para el recambio de sábanas y toallas. Además, se les dejan detrás de la puerta a los huéspedes las cuatro comidas diarias. Respecto del régimen de comidas, es controlado por nutricionistas y responde al estado de salud de cada pasajero.

En algunos establecimientos, incluso los mismos dueños se mudaron allí para poder coordinar mejor el operativo. Y, en ocasiones, el personal que asiste a los huéspedes también vive en el hotel, para minimizar la circulación.

“Es fundamental el rol de los hoteles al poner a disposición su personal, estructura, servicios y atención al sistema de salud. En casos positivos leves, nos permiten liberar camas en hospitales. Se los agradecemos profundamente”, concluyó la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia de Mendoza.

A su turno, la ministra Mariana Juri reiteró el agradecimiento por el compromiso desde el primer momento para encontrar juntos la mejor forma de adaptarse a esta nueva realidad. “Estoy muy agradecida y orgullosa del rol que el sector turístico ha tomado en pandemia. Combatir el virus es una construcción social de cada uno de los mendocinos que, con criterio solidario, busca a través de la responsabilidad individual evitar contagiar a otros”, aseguró.