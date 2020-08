Guardiola: «Para ser campeones hay que eliminar a Real Madrid»

«Para ser campeones hay que eliminar al Real Madrid», reflexionó el catalán en la conferencia de prensa previa al encuentro de este viernes, a las 16, en el Etihad Stadium, en una llave que lidera su equipo por 2 a 1.

«Siempre seré aficionado del Barcelona, es donde crecí y donde me he convertido en lo que soy. Pero si me enfrento a ellos, quiero vencerlos», aseguró.

Manchester City se impuso en el Santiago Bernabéu en marzo pero el retorno se canceló por el avance de la pandemia en Europa, por lo que los equipos cambiarán en sus formaciones, al punto que el delantero argentino Sergio Agüero no participará por una lesión en la rodilla derecha.

«Ya hace mucho tiempo que jugamos el partido de ida, ahora es muy diferente. Jugaremos sin nuestra gente, pero en casa. Tengo la sensación de que estamos listos de jugar y de ganar», concluyó ‘Pep’.

En el caso de imponerse, Manchester City se clasificará a los cuartos de final (15 de agosto), instancia en la que se enfrentará al vencedor de Lyon de Francia y Juventus de Italia en Lisboa, capital de Portugal. Telam