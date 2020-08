Gobierno puso fecha: canjeará u$s107.852 millones de deuda ley local y extranjera el 4 de septiembre

Este paso le permitió a Economía destrabar también los detalles del canje local, que buscará concretar al mismo tiempo que la reestructuración de los títulos bajo legislación internacional. De esta manera, el 4 de septiembre se concretará la liquidación de las operaciones de todos los títulos elegibles que ascienden a u$s 107.852 millones entre el tramo local e internacional.

El sábado, la administración nacional aprobó a través del Decreto 676/2020 la enmienda que presentará ante la SEC hoy mismo. En este decreto están publicados los detalles para la reestructuración de u$s66.137 millones en títulos elegibles bajo ley extranjera. Según el nuevo cronograma, el período de aceptación se extendió al 28 de agosto, pero la fecha de liquidación de las operaciones permanece igual: será el 4 de septiembre. Ese mismo día también se concretará el canje de los títulos locales, cuyo monto asciende a u$s 41.715 millones, según datos de la secretaría de Financiamiento que conduce Diego Bastourre.

Además de la publicación de los detalles en el Boletín Oficial, el fin de semana se conoció que el Gobierno había logrado el aval de la comunidad internacional en las nuevas cláusulas legales acordadas con los acreedores. “Se está cristalizando el consenso internacional tanto del lado de los que compran como de los que venden”, le dijo una fuente oficial a Ámbito. Esto se debe a que el G24, una organización gubernamental de países en desarrollo para cuestiones monetarias, avaló los nuevos estándares legales. Además, la semana pasada “hubo una reunión de Guzmán y equipo con Emerging Markets Traders Association (EMTA)” y el ministro recibió “similar apoyo”, según una fuente con conocimiento de lo discutido en ese evento.

Por el lado del G24, desde el Gobierno le contaron a Ámbito que el respaldo se concentra en los nuevos estándares para las cláusulas de “redesignación” y “Pac-Man”.

En relación con las CAC, indicaron fuentes oficiales, “si el 66% o 2/3% aceptan una propuesta de reestructuración futura de la Argentina, Argentina puede cerrar la oferta con los que aceptaron y excluir de la votación a aquellas series en las cuales no se alcanzaron las mayorías necesarias (las cuales no serían modificadas), sin necesidad de notificar a los inversionistas que aceptaron y sin darles un plazo para que puedan revocar sus aceptaciones”. “Por el contrario, si no se alcanza el 66%, Argentina solo podrá excluir series de la votación si previamente notifica a los inversionistas que aceptaron que va a llevar adelante dicha exclusión y les da 5 días para revocar su aceptación”, detallaron.

Sobre la estrategia “Pac-Man”, muy resistida por los inversores y que le valió al ministro Guzmán ser acusado de negociar de mala fe, “Argentina podrá lanzar una oferta de aplicación uniforme (esto es, una oferta que contabiliza votos en el agregado de las series sin tener en cuenta los votos de cada serie en particular) luego de haber realizado una oferta que contabiliza votos en el agregado de dos o más series teniendo en cuenta también el voto dentro de cada series, si en la primera oferta ha logrado el 75% de aceptación”.

“Son 2 innovaciones legales que se traducen en mejoras contractuales para los nuevos contratos de deuda, respetando el espíritu de los contratos existentes: que la decisión de la mayoría de los inversionistas pueda obligar a la minoría, sin que existan holdouts. Es, entonces, un perfeccionamiento de los contratos existentes, apoyado por la comunidad internacional”, reflexionaron desde la administración nacional.

