En el marco del 106º Aniversario de General Alvear, el intendente Walther Marcolini inauguró el SUM del Barrio San Carlos, una obra anhelada por los vecinos del lugar y que simboliza la pujanza de los alvearenses, con grandes obras en medio de la pandemia.

El intendente Walther Marcolini encabezó el acto por el 106º aniversario de General Alvear y la inauguración del SUM del Barrio San Carlos, que se realizó de manera virtual y que cientos de alvearenses siguieron a través de las redes sociales de la Municipalidad de General Alvear.

“Nadie desconoce que este es un momento muy particular y que no escapa a ningún país de la tierra, un momento muy especial para las familias, un momento duro para nuestro destino colectivo como sociedad porque todos hubiésemos deseado haber estado juntos este 12 de agosto” dijo el intendente Walther Marcolini quien alentó a todos los alvearenses a continuar hacia adelante, luchando por nuestros sueños sin bajar los brazos: “Sabiendo que tenemos que seguir construyéndonos como pueblo y que tenemos la oportunidad de superar las diferencias de todo tipo, a sabiendas de que podemos construir un destino común, con la enorme oportunidad de ser innovadores, de ser creativos y generar una oportunidad de progreso que nos dé a todos la oportunidad de vivir mejor”.

Durante su discurso, el Jefe Comunal saludó a la oposición, a la que calificó como fundamental a la hora de construir la Democracia y a la cual convocó a construir consensos que permitan sacar al departamento adelante: “Una democracia se construye fortaleciendo las instituciones. Y también fortaleciendo las relaciones con la oposición. Los convocamos a que juntos hagamos de Alvear un lugar digno para vivir, a partir de los consensos”.

Haciendo referencia a esta gran obra y especialmente al Barrio San Carlos, el Jefe Comunal indicó: “Este barrio, que es el más poblado de General Alvear, siempre necesitó una mirada profunda por parte del Estado, diciéndole al vecino que estamos cerca y lo estamos cuidando” dijo el intendente Walther Marcolini quien destacó la obra de cloacas que se realizó en el lugar y anunció que mediante la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de General Alvear y la Secretaría de Obras Públicas de la Provincia, se realizarán mil conexiones de cloacas internas para que realmente esta obra tenga un impacto en la vida de los vecinos: “Tenemos un concepto de desarrollo federal, igual a la visión de nuestros pioneros que fundaron esta tierra hace 106 años. Las cloacas del barrio San Carlos, estos consultorios médicos, el nuevo SUM, son un ejemplo de esa mirada de desarrollo y transformación. Aún en los peores momentos, podemos hacer obras y seguir adelante.”

El nuevo Salón de Usos Múltiples del Barrio San Carlos consta de 120m2, dos oficinas y un salón, además se ejecutó un adicional, con la construcción de la vereda, recambio del techo de la primera oficina y ampliación de la sala de herramientas. El SUM junto a la construcción anterior hacen un total de 250m2 de infraestructura que brinda importantes servicios a los vecinos de tan importante Barrio y a la comunidad toda en general. Cabe destacar que en el marco de la pandemia todas las embarazadas de la Ciudad se atienden en los consultorios del barrio y también se brinda servicio de ginecología: “En un año difícil tomamos la decisión de realizar esta obra, que no solo es para la gente del Barrio San Carlos sino para toda la comunidad y cambia para siempre esta esquina de Alpatacal y Buenos Aires”.

El intendente también hizo un espacio durante este acto para hablar de otras obras y avances para General Alvear, una de ellas es la Ruta 188: “Alvear tiene una oportunidad enorme en materia de logística y transporte por la ubicación que tiene nuestro departamento, por eso insistimos en la Ruta 188 Alvear – Malargüe” en este sentido recordó que en los próximos días habrá una importante recorrida por parte del administrador de Vialidad Nacional que incluirá una visita a General Alvear: “Tenemos una serie de asfalto, donde vialidad nos debe material asfáltico, tenemos convenios nuevos, obras de importante magnitud como el complejo educativo en Ugacoop, tenemos muchas obras y por eso es importante esta visita”.

El referente del Barrio San Carlos Miguel Solá, destacó los avances en el lugar: “El año pasado estuvimos inaugurando los consultorios y hoy en medio de la pandemia atendieron a todas las mujeres embarazadas en un ambiente más seguro, y ahora con la inauguración de este SUM con las nuevas oficinas que cuentan con una parte de informática y otra de atención al público” explicó. Actualmente en la Oficina Municipal del Barrio San Carlos se brindan los mismos servicios que en el municipio, exceptuando el pago de tasas municipales.

Los vecinos del Barrio San Carlos se mostraron muy emocionados con esta inauguración: “Esto es espectacular y hacía mucha falta. Yo nací acá, en su momento no había calles, eran todos caminitos, la verdad que nunca pensé que esto iba a ser así, por eso estoy muy agradecido al intendente Walther Marcolini” dijo Juan Alberto Freites. Otra vecina que se expresó con emoción fue Nélida: “Esto es hermoso, antes no teníamos esto por eso me siento muy agradecida, nunca pensamos en tener esto, el barrio cambió mucho y hay que agradecerle al intendente Marcolini”.

Finalmente el Jefe Comunal expresó: “Esto significa más infraestructura, es mejorar las instituciones y acercar el Estado al vecino ya que se conjuga la Provincia, la salud, el Municipio y todos los servicios, esto también aporta seguridad al barrio ya que antes era un baldío y ahora es un lugar seguro e iluminado que mejora la calidad de vida de los vecinos”.