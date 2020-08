Fútbol femenino: mendocinas del Seleccionado Argentino se preparan para el Sudamericano Sub-17

Ellas son Chiara Singarella, Florencia Fontana, Aldana Barrionuevo (Las Pumas), Anela Nigito (Independiente Rivadavia) y Catalina Roggerone (Andes Talleres). Las futbolistas locales, convocadas por los entrenadores Diego Guacci y Bárbara Abot, compartieron sus expectativas de cara a los próximos compromisos deportivos.

El auge del fútbol femenino crece año tras año a nivel mundial, y nuestro país no es la excepción. Desde el año pasado, en Buenos Aires, por primera vez en la Argentina, el 21 de agosto se celebró el Día Nacional de las Futbolistas, en conmemoración a la primera victoria argentina de la historia en un Mundial de fútbol femenino. Fue en 1971, nada menos que 4-1 frente a Inglaterra, ante 110.000 espectadores, en el Estadio Azteca de México.

El torneo Sudamericano Sub-17 de Fútbol Femenino se jugará en Uruguay, con sedes a confirmar, del 30 de noviembre al 19 de diciembre de este año. Clasificará a tres seleccionados al Mundial de la categoría, a disputarse del 17 de febrero al 7 de marzo de 2021 en la India.

Chiara Singarella explicó: “Nos estamos preparando para el Sudamericano Sub-17 a jugarse en Uruguay entre noviembre y diciembre próximos. Estamos con muchas ganas y grandes expectativas para ese torneo”.

La futbolista, de 16 años, que alterna en los seleccionados argentinos de fútbol Sub-17 y Sub-20, pero también en el de Cadetes en handball, indicó que “en lo personal, al principio de la cuarentena, cuando no se podía salir, entrenábamos todos los días con un preparador físico profesional por videollamadas”.

“El profesor Federico Santa Rosa -dijo-, por suerte me pudo adaptar al principio una rutina con lo que tenía en mi casa. Ahora que se puede salir y que reabrieron los gimnasios, puedo ir tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Allí entreno todo lo que nos piden desde AFA, en tanto que martes, jueves y sábado entreno en mi casa, también con el profe por videollamada”.

Comentó también que “desde AFA nos envían una rutina, nos piden videos para corregirnos la técnica. Por suerte nos acompañan bastante, nos mandan rutinas para correr, por lo que agradezco al cuerpo técnico de AFA por no dejarnos estar”.

Asimismo, Barrionuevo consideró: “Este año ha sido bastante malo, pero algo bueno sacamos: que nos podemos entrenar más. Voy todos los días al gimnasio, entrenó con mi club y también con lo que nos envía el preparador físico de la Selección. Tenemos las expectativas altas para este Sudamericano de Uruguay, lo esperamos con muchas ansias y estamos muy bien preparadas”.

A su turno, Roggerone manifestó: “En este tiempo de cuarentena, me he preparado tanto física como mentalmente para encarar de la mejor manera el Sudamericano. De lunes a sábados voy al gimnasio, donde trabajo en parte superior e inferior, y martes y jueves me preparo en fútbol con un profesor. Tenemos muchas expectativas en este torneo de Uruguay, ya que todo el equipo Sub-17 se está preparando por igual”.

Quien también se refirió a este momento en particular fue Anela Nigito: “Este año ha sido muy diferente en todo sentido para todos. En mi caso, en febrero pasado tuve una luxación de tobillo y una fractura de peroné, lo que me tuvo parada seis meses. En ese lapso, me perdía el Sudamericano que se jugaba y que tuvo que ser reprogramado por la pandemia”.

Al respecto, dijo la jugadora de la Lepra: “Para mí fueron momentos muy duros y difíciles, porque no me esperaba en ningún sentido lesionarme de esa forma. Pero no quedó otra que levantar la cabeza y seguir para adelante. La pandemia me benefició en ese sentido, porque tuve mucho tiempo de recuperación. Ahora estoy con el alta definitiva, concurro al gimnasio todos los días, realizando el plan de entrenamiento que nos envía la AFA, además trabajar también con el psicólogo de la Selección”.

Mientras tanto, Florencia Fontana hizo llegar por internet su experiencia de trabajo durante la pandemia y sus expectativas para el Sudamericano. Explicó: “A principios de la cuarentena, entrenaba en mi casa en doble turno, con rutinas que me enviaban desde el club y la Selección y luego, cuando reabrieron los gimnasios, comencé a trabajar allí”.

“Físicamente estoy muy bien –dijo–, mejor que el año pasado. Mi expectativa respecto del Sudamericano en lo personal es llegar mucho mejor física y futbolísticamente para representar de la mejor manera a mi país, y en lo grupal, poder clasificar con la Selección al Mundial en la India”.

Giuliana Díaz, por su parte, señaló: “Es importante que las chicas sigan con sus rutinas de trabajo”

Finalmente, la máxima dirigente del fútbol femenino mendocino destacó que “es importante que se estén preparando las chicas desde el inicio de la cuarentena, siguiendo con el ritmo de entrenamiento vía Zoom. Sabemos también que es difícil mantener esta constancia y la cabeza sobre cuándo va a volver el fútbol y siempre están a la expectativa preguntándome cuándo volvemos”.

En ese sentido, consideró que “lo cierto es que hay que tener en cuenta primero la salud, que es lo que pregonamos siempre. Los entrenamientos han seguido por Zoom y a medida que se vayan levantando las restricciones, se decidirá cómo sigue todo esto”.

“Ahora, en setiembre –agregó–, hay que esperar las medidas de AFA para volver a entrenar y que cada club, obviamente mediante el protocolo con todas las medidas y precauciones del sistema sanitario, pueda volver a entrenar”.

Señaló además la dirigente: “Las cinco mendocinas van a ir a jugar el Sudamericano en Uruguay a partir del 30 de noviembre próximo, donde la AFA también les enviará una rutina para que practiquen y se mantengan bien físicamente. No es lo mismo que hacerlo en forma presencial, pero siguen teniendo esa capacitación también para motivarlas. Nosotros, como Liga Mendocina, también estamos esperando la aceptación de los protocolos y las medidas para volver a entrenar y encarar con nuevas ideas y objetivos el próximo torneo 2021, ya que este año, por la pandemia, no se pudo jugar”.