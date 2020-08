Fuerte respuesta de Juntos por el Cambio al Presidente por sus críticas a Mauricio Macri

Impresionante. No puedo creer que el Presidente de la Nación en el medio de este drama, con los muertos que hay en la Argentina, con las empresas destruidas, con un millón de trabajadores en la calle, con otros tantos que no sabemos que cobrarán el 20% o el 30% del salario, salga a comparar que esto es menos drama que nuestro gobierno», dijo además la exministra de Seguridad. Y agregó: «La verdad que es una falta de respeto. No sé qué palabra usar. Me entristece mucho que un presidente diga semejante barbaridad y tenga tan poca empatía con la gente a la que ha llevado desde hace más de cinco meses a esta situación terrible».