Malargüe sigue sin presupuesto 2020 – Por Aldana Lucero

Días atrás hubieron disputas por parte de los diferentes sectores políticos con un tema que fue controvertido, referido a la sesiones del Concejo Deliberante local, por lo que luego de dimes y diretes contemplaron sesionar de forma extraordinaria haciéndolo presencial y remota algunos de los ediles malargüinos. Hoy la contienda en el escenario político continúa, pues estos grupos antagónicos no logran ponerse de acuerdo en distintos ítems del actual presupuesto, que aún no es aprobado. Por lo que Ojeda hizo público el pedido de sesionar y hacer las modificaciones que crean convenientes sin perder más tiempo, debido al contexto de pandemia imperante, a la caída del precio del petróleo y a la inflación que no le permitirían ejecutar las herramientas con plenitud al ejecutivo municipal.

El proyecto de presupuesto para el departamento de Malargüe en 2020 alcanza el monto de 1.658 millones de pesos, el presupuesto es una pieza que es un estimado entre lo que va a ingresar y lo que se gasta en un municipio, dentro de estos se ubican los gastos corrientes y los gastos de capital, dentro de los corrientes el mayor gasto que tiene el municipio es el de pago de sueldos al personal, ya que fue el lugar donde más contratos hubo durante años. En la gestión de Ojeda, desde el inicio se hizo una reducción en el número de personal, que se ve reflejado en el presupuesto. Hoy el municipio tiene 1861 personas de casi 2 mil que recibió al ingreso a la intendencia, por lo que al momento del traspaso de gestión no hubo sobre ingreso de personas.

El 90% del presupuesto siempre se fue en recursos corrientes, o sea pago de sueldo, son 79 millones en sueldos y en menos de 30 días 130 millones solo de salarios. Teniendo en cuenta que a los municipales se les dio el 10% de aumento al básico, no en bonos sino blanqueando en su recibo de sueldo. Cuando el Concejo no aprueba el presupuesto no permite usar partidas de dinero que hoy están disponibles, pero no tiene la autorización del Concejo para pagar. Con la aprobación de declaración de emergencia permite hacer traspasos de partidas, pero siempre sujetos al presupuesto del año anterior e de 1 millones y el de este año es de 1.658 millones. Y los índices inflacionarios no son los mismos que los del año pasado.

Ojeda aseguró haber enviado el presupuesto al Concejo el 10 de Marzo, el HCD le dio ingreso el 19, “quedo en manos del Concejo y es su responsabilidad no haber dado tratamiento como corresponde, tratándolo a los 50 días en sesión especial. Con pleno Covid19 todos seguimos trabajando en el ejecutivo, hoy Malargüe está a pleno, debe ser unos de los departamentos de la provincia que más actividades retomó hasta los alojamientos se están preparando y abrieron sus puertas con los protocolos correspondientes, pero el Concejo sigue sesionando con extraordinaria, ahí está mi planteo, deberían estar trabajando en sesiones ordinarias y tratar los proyectos que afectan a una comunidad, por ello deje en consideración de los ediles que vean y modifiquen lo que crean que no está correcto, este presupuesto se proyectó teniendo en cuenta la inflación imperante, hubo parte del cuerpo que planteo el tema de achicar el presupuesto por que la recaudación no va a ser la misma. Yo no quiero dilatar más los tiempos, porque el aumento de la cooparticipación que recibe Malargue está sujeto a la inflación, es una cuestión técnica. Y con la peor recaudación de la historia hemos podido cumplir las metas que teníamos fijadas. Lo que planteo a los concejales es pedir que aprueben el presupuesto, si en definitiva si no llegamos el responsable soy yo de pagar, está planificado todo, incluso los barbijos lo que se le donó antes al hospital y los N95 que se entregaran en estos días, junto a 10 mil más hechos en la incubadora. Si los concejales quieren achicar los gastos, que me digan en donde, así yo puedo después explicarle al vecino por no va a tener esa obra en su casa. Yo sigo esperanzado de que somos capaz de cumplir nuestro plan de obra pública en estos 6 meses que quedan, por una cuestión de palpito pedí proyectar el presupuesto con una inflación del 34% cuando en otros departamentos lo hicieron con el 24%, hoy este palpito es acordé a lo que está pasando, entonces nuestro presupuesto esta con los indicadores exactos por lo que me permite ejecutar las obras necesarias para los vecinos, soy muy respetuoso de lo que opinen los concejales y espero que realmente me digan donde serán los recortes, teniendo en cuenta que el 90% está comprometido en sueldos”.

La obra pública estará cercana a los 300 millones de pesos, se han ejecutado a la fecha 11 obras que quedaron inconclusas en la gestión pasada y que se pagaron este año con el presupuesto que está en ejecución. Esta inversión suma dos camiones cisterna nuevos ya que los que se utilizan tienen muchos años que llevan agua a 379 puestos de Malargüe sistemáticamente, se ha instalado una Área de servicios públicos para la zona de Agua Escondida.

“Los grandes beneficiados con la obra pública serán los más humildes” dijo el Intendente y dio los siguientes detalles:

Tendido eléctrico completo en la colonia Hípica.

Red de agua para la zona rural. La Junta, Arroyo el Malo, Borbarán, entre otros.

Regularización dominial para loteos y zona de la cortina forestal

Skate Park.

Jardín maternal Quel- Quel de 300 m2, edificio propio.

Compra de 2 camiones cisterna .

2 motoniveladoras una que quedará disponible para la zona rural y otra para la ciudad.

Salas velatorios en el capo, como Ranquil Norte.

Playones deportivos.

Hospital Veterinario Municipal.

Sala de necropsia del Matadero Frigorífico.

Construcción de garitas.

Compra de Cámaras de frío para guardar la faena de los productores tengan dinero todo el año.