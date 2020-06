Malargüe: “En el presupuesto hay varios temas dudosos”

Lo dijo Daniela Favari concejala del PJ, es madre de dos niños y actual Presidenta del Partido Justicialista malargüino desde el 22 de enero del corriente año, tomó el cargo pues era la secretaria administrativa del Concejo Partidario. Es la primera vez que hay una mujer al frente del PJ. Viene de cuna justicialista pues su padre fue legislador por el cuarto distrito, luego de la vuelta de la democracia, es sanrafaelina con abuela malargüina. Tuvo la posibilidad de comenzar sus estudios en Mendoza, cuando conoció a un malargüino y tomó la decisión de casarse y vivir en Malargüe, luego se fueron acercando al justicialismo hasta que llegó a concejala desde hace dos años y ha trabajado en pos de la construcción de espacios donde se haga oír su voz. A cuatro materias de ser Licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad de Congreso y con sus 42 años se define como una mujer luchadora, que no se permite la quietud.

Ante la polémica suscitada a raíz del pedido por parte del ejecutivo para concretar la aprobación del presupuesto 2020 Favari informó que solicitaron documentación para aclarar algunos ítems que no estaban muy claros, pues la tarea de los concejales es básicamente ejercer el contralor de los recursos de los malargïnos. Entre los detalles que brindó la concejala a los medios dijo que “El intendente pretende recaudar este año 50 millones de pesos en multas viales para cubrir parte de los gastos previstos en estos 6 meses restantes. También pidieron desde el bloque “que se dé a conocer la función que estaría prestando un individuo cuyo contrato ronda los 600.000 pesos anuales y no es malargüino o si los es que se informe en cómo vuelve ese dinero a nuestro departamento, ya que el promueve la mano de obra malargüina que luego redunda en circulación del dinero en el mismo departamento y dicho individuo no lo estaría haciendo” pues al parecer es de Mendoza. Otra de las locaciones que llamó la atención a Favari es de otra persona que cobraría 700.000 pesos anuales y que tampoco es de Malargüe. Por otro lado y siguiendo con el tema de contratos y locaciones hay destinados 33.800.000 pesos y piden saber a quienes y qué funciones estarían prestando para la Municipalidad de Malargüe, “Queremos que nos aclaren bien estos casi 34 millones de pesos a donde irán destinados, pues el admite no haber engrosado la planta de personal municipal, además – y acá quiero hacer hincapié- tienen previsto un gasto en pautas publicitarias de 8 millones de pesos, que es muchísimo si nos ponemos a ver a nuestro alrededor la situación económica de los vecinos en este tiempo de pandemia, me parece que gastar esa suma en pauta es muchísimo, la ayuda debería estar llegando a todos lados y este monto es otra cosa que hacer ruido; por eso presenté y ya ingresó un proyecto de ordenanza para colaborar con los crianceros, que no pudieron vender su ganado este año, que vienen sufriendo con la sequía desde hace tiempo y que su sector está pidiendo un auxilio a gritos. Esta gente necesita un respiro no pueden estar quietos viendo morir sus animales. El año pasado recibieron una ayuda de 5 millones que luego terminaron siendo 9 millones en donde se les entregó forraje, pero no llegó a todos los puestos, por ello en el proyecto que presenté –Programa de Ayuda al Criancero– solicito también que se haga un control más exhaustivo sobre a quienes se les va a entregar y cuanto se va a entregar, pues eso el año pasado no quedó muy claro y hemos recibido esta inquietud por parte de los vecinos de la zona rural”.

También hay un monto destinado a fiestas departamentales que por razones obvias no se van a llevar a cabo que queremos rever, el próximo martes se reunirá la Comisión ampliada de Hacienda, en la cual ya estará listo el presupuesto”. Aseguró Favari que se realizará lo más ágil posible para llevar tranquilidad a los vecinos.

Por: Lic. M. Aldana Lucero