El HCD de San Rafael, aprobó la Comisión de seguimiento y control en acciones de contratación en el marco de la emergencia sanitaria

En la sesión del Jueves , se aprobó el proyecto presentado por la Concejal Cynthia Maggioni en conjunto con el bloque UCR_FCM.

La situación de pandemia ha generado que no se utilicen todos los mecanismos de compra pública que garantizan el contralor que habitualmente se lleva a cabo.

Al tener que actuar con celeridad para combatir la propagación del virus, se reducen los tiempos y los procesos para llevar adelante compras. Se reemplaza el proceso licitatorio, por el de contratación directa.

️ Sin embargo, como integrantes del poder legislativo, tenemos la obligación de garantizar que en el uso de las contrataciones directas se haya actuado de la manera correspondiente sin atentar contra la eficiencia y transparencia necesarias para la administración de los recursos públicos.

Para cumplir con dicho fin, hoy se aprobó el proyecto de ordenanza que crea la Comisión de Seguimiento y Control de las Acciones y Contrataciones ejecutadas durante la emergencia sanitaria.

⚖️ De esta manera la comisión quedaría compuesta por dos integrantes de la oposición y un integrante del oficialismo ; de esta manera colaboramos y garantizamos que las decisiones que se tomen con respecto a la administración de lo público en el departamento no sean en detrimento del aporte de todos los sanrafaelinos.

En esta misma sesión se aprobaron entre otros, el proyecto de ordenanza presentado por el Concejal Francisco Mondotte ,referido a EXIMIR DEL PAGO DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO A TRABAJADORES DE LA SALUD , de clínicas y hospitales de San Rafael.

La Dirección de estacionamiento controlado deberá entregar obleas de libre estacionamiento a quienes presten servicios profesionales, administrativos o de ordenanza en los establecimientos sanitarios

Se suma Proyecto de Declaraciòn de la Concejal Clarisa Barchiessi , referido a incluir dentro de los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia, instituido por Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 310/20, al personal docente de las Escuelas de Gestión Estatal y de Gestión Privada de los Niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior No Universitario del Sistema Educativo Nacional que revistió el carácter de reemplazante durante el año 2.019, y que no pudo acceder a suplencias en el presente año, siempre que no hubiesen titularizado en ningún cargo y/u horas cátedras. Se fundamenta la necesidad de acceder a tal beneficio, en virtud de que tal suspensión representò para dicho sector, el impedimento de ingreso salarial alguno.